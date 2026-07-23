Minirecenze Instax 13 mini: okamžité momentky s jedním velkým plusem a mínusem

Vzhled:
Nový Fujifilm Instax mini 13 přichází s modernizovaným vzhledem, přičemž si však stále zachovává to hlavní – rychlé zachycení momentky na instantní FUJIFILM papír. Letošní novinka dostává oproti předchozí generaci jemně zaoblené tvary připomínající obláčky nebo pohodlnou opěrku gauče.
Co se dozvíte v článku
Na přední dominuje senzor s malým čtvercovým zrcátkem, otočné zapínací kolečko a blesk. V levé části nechybí hledáček doplněný o spoušť, která se dočkala praktického vylepšení. Nově totiž nabízí samospoušť, kterou aktivujete otočením lunety kolem spouště. Jednoduchým otočením zapnete dvousekundový odpočet, podržením se čas prodlouží na deset sekund. Jde o vítanou funkci, která u předchozích generací citelně chyběla.
Na zadní straně pak hledejte klasický průhled hledáčku a dvířka pro otevření kazety s fotografickým papírem. O tom, kolik snímků vám ještě zbývá, informuje počítadlo na boku. Za zmínku stojí také nenápadný detail na poutku v podobě malého klínku, s jehož pomocí můžete mírně upravit úhel focení pro dosažení zajímavých perspektiv.
Instax mini 13 je tradičně dostupný v několika barevných variantách. Mimo bílou můžete sáhnout po jemně zeleném, mnou testovaném ledově modrém, fialkovém nebo růžovém provedení.
Parametry:
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Objektiv:
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2 členný, f = 60 mm, 1:12,7, dosah do 0,5 metru
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Expozice:
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automatická, Lv 5 až 14,5 (ISO 800), závěrka 1/2 až 1/250 sekund
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Blesk:
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automatický, dosah blesku 0,3 až 2,2 metru
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Funkce:
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Film:
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Napájení:
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2× AA baterie (součástí balení), výdrž cca 100 fotek (10 balení)
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Rozměry a hmotnost:
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105,5 × 124,7 × 67,6 mm; ± 327 g (bez baterií s vloženým filmem)
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Obsah balení:
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fotoaparát, poutko s klínkem, 2× AA baterie, uživatelská dokumentace
Focení a používání:
Jak jednoduché je vybalení foťáku z krabičky, tak stejně jednoduché je i samotné focení. Otočíte kolečkem, zamíříte a fotíte. Žádné nastavování expozice, ostření nebo lazení scény. Na to ostatně Instax není dělaný a jeho cílem je primárně zachycení momentek v surovém stavu přesně tak, jak právě jsou.
Tato jednoduchost má samozřejmě své výhody, ale také zápory. Pokud chcete z automatické expozice vytěžit co nejlepší výsledek, je dobré fotit ze vzdálenosti okolo 30 až 50 centimetrů. Při použití režimu Close-Up se mi nejvíce osvědčilo asi 30 centimetrů, v běžném režimu pak okolo půl metru. S větší vzdáleností samozřejmě můžete experimentovat, je však potřeba počítat s tím, že výsledné snímky mohou být více rozmazané.
Ovládání je tedy opravdu jednoduché a prakticky vše funguje automaticky. To platí i pro blesk, který se aktivuje vždy při každém focení. Velkým vylepšením u Instaxu mini 13 je již zmíněná samospoušť. Tu zapnete otočením lunety kolem spouště. Krátké otočení nastaví dvousekundový odpočet (kontrolka bliká), dlouhé podržení aktivuje desetisekundovou variantu (kontrolka svítí).
Napájení zajišťuje dvojice klasických AA baterií, které najdete přímo v balení. Na jedno nabití dokážou podle výrobce vystačit na 100 fotek, tedy přesně deset balení instantního fotopapíru.
Kvalita fotek:
Jak už jsem zmínil výše, veškeré nastavení fotoaparátu probíhá automaticky a na vás tak zůstává prakticky jen zamířit a stisknout spoušť. To je samozřejmě pohodlné, zároveň ale musíte počítat s omezenými možnostmi, jak výslednou fotografii ovlivnit. Pro nejlepší výsledek je dobré zachovat zmíněný půlmetrový odstup, jinak mohou být fotky lehce rozostřené.
Rovněž je také potřeba říct, že pro dobrou fotku je zapotřebí opravdu dostatek okolního světla. Nejlepší fotky jsou za ostrého denního slunce, naopak s úbytkem klesá množství světla dopadajícího na objektiv a fotka je pak zbytečně tmavá. Při focení zblízka dokáže situaci částečně zachránit blesk, v šeru nebo úplné tmě se ale raději vyhněte fotografování vzdálenějších scén. Záběry parků, krajiny nebo třeba zvířat už za horších světelných podmínek Instax mini 13 příliš nezvládá.
Hodnocení:
FUJIFILM Instax mini 13 představuje důstojného nástupce předchozí generace, a to jak po stránce designu, tak funkcí. Jemně zaoblené linky s moderním vzhledem připomínajícím obláčk mě neuráží a v kombinaci s pastelovými barvami působí fotoaparát příjemně a hravě.
Ještě důležitější je však samotné používání, které u série mini zůstává stále maximálně jednoduché. Otočíte vypínačem, zamíříte a stisknete spoušť. Jednoduché, funkční… a drahé. Ne tak pořizovací cena samotného zařízení, jako spíše cena fotografických papírků. Balení s 20 fotkami vyjde na přibližně 550 korun, což na kusový přepočet dává necelých 30 korun za fotku. V konečném důsledku tak člověk často rozmýšlí, jestli chce opravdu mačkat spoušť při každé příležitosti, nebo si raději udělá fotku telefonem.
Samotný Instax mini 13 se prodává za cenu kolem 2 290 korun. Jestli je to hodně či málo, je na posouzení každého z vás. Osobně bych za tuto cenu uvítal v balení alespoň cestovní pouzdro a pár fotek na zkoušku.
I přes moje výhrady je Instax mini 13 povedeným fotoaparátem pro všechny, kteří chtějí momentkové vzpomínky nejen vyfotit, ale mít je ihned fyzicky v ruce. Pokud dokážete překousnout vyšší cenu každé fotky, rozhodně jde o zařízení, které mohu doporučit.
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Líbilo se mi:
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Nelíbilo se mi:
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+ jednoduché a intuitivní používání
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– vysoká cena fotografií
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+ samospoušť
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– horší výsledky při nedostatku světla
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+ povedený moderní design
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– žádné ochranné pouzdro v balení
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+ rychlá výměna zásobníku
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+ výdrž baterie na 100 fotek
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+ klínek pro focení pod úhlem