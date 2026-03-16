Minirecenze MacBook Neo: Apple poprvé sáhl po iPhone čipu v Macu a nabízí ho za cenu Chromebooku

Apple minulý týden představil MacBook Neo – a pokud vás název zmátl, nejste sami. Nejde o rebrand MacBooku Air ani o nějaký hybridní koncept. Je to úplně nový model, který obsazuje pozici pod MacBookem Air a stává se historicky nejlevnějším Macem, jaký Apple kdy prodával. Základní cena je 16 990 korun.
Čip z iPhonu 16 Pro v těle Macu
Nejzajímavější technické rozhodnutí Applu je použití čipu A18 Pro se šestijádrovým CPU a pětijádrovým GPU – jde o stejný čip jako v iPhonu 16 Pro, jen s jedním GPU jádrem navíc oříznutým. Je to vůbec poprvé v historii, co Apple nasadil čip řady A (tedy iPhone čip) do produkčního Macu. Přesto z pohledu softwaru uživatel žádný rozdíl nepocítí – běží plnohodnotné macOS Tahoe, veškeré Mac aplikace fungují bez omezení.
Výkonnostně to ale není žádný ústupek. Testy NotebookCheck ukázaly, že A18 Pro v Cinebench 2024 (desetiminutový single-core test) dosáhne 147 bodů při spotřebě 3,5–4 wattů, čímž překonává každý x86 procesor v jejich databázi – včetně desktopových Intel Core Ultra 9 285K a AMD Ryzen 9 9950X3D. V Geekbench skóroval MacBook Neo 3 461 bodů v single-core a 8 668 v multi-core testu, zatímco MacBook Air M1 dosáhl 2 346 a 8 342 bodů. Graficky je M1 stále mírně napřed (Metal score 33 148 vs. 31 286), ale CPU výkon Neo jasně vede.
Protože A18 Pro je nízkovýkonný SoC navržený primárně pro mobilní zařízení, MacBook Neo spoléhá výhradně na pasivní chlazení bez ventilátoru – počítač je absolutně tichý za všech podmínek.
Displej, design a konektivita
13palcový Liquid Retina displej nabídne rozlišení 2408 × 1506 pixelů, jas až 500 nitů a podporu jedné miliardy barev. Oproti MacBooku Air chybí True Tone adaptace bílého bodu podle okolního osvětlení, a především – není zde podsvícená klávesnice, což je v roce 2026 u notebooku za tuto cenu poměrně překvapivé rozhodnutí. Klávesy jsou bílé, aby byla viditelnost v šeru aspoň trochu lepší.
Zajímavostí je, že jde o první MacBook od modelů z roku 2020, který nemá výřez (notch) v displeji – rámeček je jednotný a černý ze všech stran.
Šasi je hliníkové, recyklované, s 60 % recyklovaného obsahu podle hmotnosti – nejvíce ze všech produktů Apple kdy. MacBook Neo je dostupný ve čtyřech barvách: Silver, Blush, Citrus a Indigo, přičemž klávesnice je vždy barevně sladěná s tělem.
Co se konektivity týče, jsou k dispozici dva porty USB-C, Wi-Fi 6E a Bluetooth 6. Pozor ale na detail: levý port (zadní) běží na USB 3 rychlostech (až 10 Gb/s) a podporuje DisplayPort 1.4 pro připojení externího monitoru, pravý (přední) port je pouze USB 2 (480 Mb/s). Externí display je podporován pouze jeden a maximálně ve 4K při 60 Hz, takže vývojáři s dvoumonitorovým setupem musejí sáhnout jinam. Nechybí 3,5mm jack pro sluchátka.
Výbava pokračuje 1080p FaceTime HD kamerou, dvojicí mikrofonů s beamformingem a stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a Spatial Audio.
Výdrž baterie a opravitelnost
Apple uvádí výdrž až 16 hodin při přehrávání videa nebo surfování. Pasivní chlazení a efektivní A18 Pro k tomu přispívají zásadně.
Neméně zajímavá zpráva přišla z teardownu: MacBook Neo je podle komunity repairability nadšenců nejsnáze opravitelný Apple notebook za roky. To je pro Apple poměrně neobvyklý krok a naznačuje, že firma bere do úvahy nejen cenu pořízení, ale i celkové náklady vlastnictví.
Shrnutí: co Neo je a co není
MacBook Neo je vstupní Mac pro studenty, uživatele přecházející z Windows a všechny, kteří potřebují spolehlivý, tichý a dlouhodobě fungující notebook bez prémiové přirážky. Začíná na macOS Tahoe 26.3.1, prodává se od 11. března 2026 a v ČR jej lze objednat třeba na Alze.
Kompromisy existují – chybí podsvícení klávesnice, True Tone, druhý port je USB 2 a na připojení více monitorů zapomeňte. Ale za 16990 korun dostanete hliníkový notebook s vyšším single-core výkonem než Intel Core Ultra 9, bezhlučným provozem a šestnáctihodinovou výdrží. To je nabídka, kterou Windows segment u takové ceny jen těžko překoná.
Ostatní výrobci jsou v šoku
Novinka od Applu bude mít pravděpodobně dopad na ostatní výrobce, kteří se na levnější notebooky zaměřují. Nová strategie cupertinské společnosti je poměrně překvapila.
„Ceny produktů Apple byly v minulosti vždy vysoké, takže skutečnost, že uvedli na trh velmi cenově dostupný produkt, je pro celé odvětví zjevně šokem,“ citoval britský magazín PCMAG výkonného spoluředitele společnosti Asus S. Y. Hsu.
„V celém ekosystému PC probíhá mnoho diskusí o tom, jak tomuto produktu konkurovat,“ dodal.
