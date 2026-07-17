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Ministerstvo financí zakázalo Polymarket. Obří predikční trh už nelze v Česku otevřít

Matěj Vlk
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Polymarket u většiny velkých operátorů již nejde otevřít. Postupně bude blokován u všech. Autor: Ilustrace ChatGPT
Polymarket u většiny velkých operátorů již nejde otevřít. Postupně bude blokován u všech.
Na obřím predikčním trhu se točí miliardy dolarů, přitom jde z pohledu českých úřadů o hazard. Proto se Polymarket objevil na seznamu blokovaných webů.
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Polymarket je jeden ze dvou obřích predikčních trhů, na kterých lze vsázet prakticky na všechno. Nyní jej Ministerstvo financí zařadilo na seznam nepovolených internetových her, takže poskytovatelé internetu musí jeho doménu zablokovat. První omezení už zaznamenali zákazníci Vodafonu a T-Mobilu, kteří se již na stránku nedostanou.

Polymarket mezi kasiny

Ministerstvo zveřejnilo aktualizovaný seznam 13. července 2026 a v nové verzi přibylo více než dvacet domén, mezi nimiž se překvapivě nachází také polymarket.com. Celý seznam obsahuje několik tisíc webových adres spojených s nepovolenými internetovými hrami, primárně s online kasiny.

Operátoři mají na zamezení přístupu zákonnou lhůtu 15 dnů, u těch velkých ale k zablokování dojde prakticky okamžitě po zveřejnění nové verze seznamu. Uživatelé se místo stránky setkají s oznámením o omezení přístupu kvůli českým nebo evropským předpisům.

Sázky na vše

Polymarket funguje od roku 2020 a využívá kryptoměnovou infrastrukturu. Nabízí trhy založené na výsledcích reálných událostí. Týkají se sportu, počasí i politiky nebo ozbrojených konfliktů. Uživatelé obchodují s kontrakty a jejich cena představuje odhad pravděpodobnosti daného výsledku. Z pohledu regulačních orgánů jde o hazard či kurzové sázení, takže se na web vztahují i všechna související pravidla. Polymarket je nedodržuje a dostal se proto na seznam MF.

Aktuálně na Polymarketu dominují sázky na sport, jindy je to ale politika nebo počasí.

Aktuálně na Polymarketu dominují sázky na sport, jindy je to ale politika nebo počasí.

Autor: Matěj Vlk

Institut pro regulaci hazardních her poukazuje především na slabší kontrolu hráčů a transakcí. Podle něj chybí ochranné mechanismy srovnatelné s legálním hazardem. Varuje také před zneužitím neveřejných informací a před motivací ovlivnit samotnou událost, která rozhoduje o vyplacení kontraktu.

Školení Hacking

Česko se zablokováním připojilo k dalším evropským zemím – přístup k Polymarketu už omezily například Německo, Belgie, Polsko, Španělsko a další státy. Zajímavostí ale je, že se na webu neobjevil predikční trh Kalshi, který bývá mnohými označován za největší svého druhu. Stojí na zcela stejném principu jako Polymarket a vsadit si můžete prakticky na vše – od výsledku voleb až po obsah videí známých youtuberů.

Zdroj: MF

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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