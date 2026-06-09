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Místo SEO přichází AEO. Firmy se učí manipulovat AI odpovědi a míří kvůli tomu na místa, kde byste je nečekali

Matěj Vlk
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Díky rozšířenému přístupu k Reddit API je pro ChatGPT a Gemini tato platforma jedním z největších zdrojů dat. Autor: Ilustrace ChatGPT
Díky rozšířenému přístupu k Reddit API je pro ChatGPT a Gemini tato platforma jedním z největších zdrojů dat.
V jednom z velkých subredditů se začaly objevovat příspěvky na stejné téma propagující několik firem optimalizované pro nejčastější prompty. Jde přitom o snahu dostat povědomí o produktech do odpovědí chatbotů.

Mantrou webového marketingu bylo minimálně 25 let SEO, tedy optimalizace webů pro vyhledávače. Zpočátku stálo především na vhodném počtu a kombinaci klíčových slov, později se přidaly pokročilejší techniky. Příchod generativní umělé inteligence ale zažitá pravidla mění a výjimkou není ani SEO. Namísto vyhledávačů bude třeba optimalizovat pro chatboty a další AI nástroje. Některé guerillové techniky jsou opravdu agresivní, jak se v současné době přesvědčuje Reddit.

AEO, GEO nebo AIO

Do povědomí marketérů a webařů by se měly dostat nové termíny – Answer Engine Optimization (AEO), Generative Engine Optimization (GEO) a Artificial Intelligence Optimization (AIO). Cílem je dostat značky a produkty do odpovědí chatbotů, AI shrnutí a dalších AI výstupů. Nasazení AI Overviews na Googlu výrazně zamávalo s běžnou návštěvností webů a i další nástroje typu ChatGPT nebo Gemini mění pravidla webového marketingu.

Protože je Reddit jedním z největších zdrojů dat pro AI díky spolupráci s Googlem i OpenAI, směřuje část nových technik právě sem. Moderátoři subredditu r/Biohackers tvrdí, že toho začaly využívat firmy kolem peptidů a hormonální terapie. Podle jejich popisu se snaží vkládat do diskusí vhodné narativy tak, aby je převzaly AI systémy.

Moderátoři museli přijmout nová pravidla zakazující příspěvky na některá témata.

Moderátoři museli přijmout nová pravidla zakazující příspěvky na některá témata.

Autor: Matěj Vlk

Příspěvky působí lidsky a nejčastěji se objevují v nejdelších vláknech, která jsou pro AI boty nejrelevantnější. Stejně tak se ale objevovalo větší množství příspěvků na stejná témata, jakými byly experimentální farmakologie, dlouhověkost a zvyšování výkonu. Moderátoři je proto zakázali a nové příspěvky přesunuli jen do shrnujících týdenních vláken.

Cyber26

Dá se ale předpokládat, že firmy budou hledat obdobně kreativní metody, jak svoje produkty dostat do generovaných odpovědí. Víc se budou zaměřovat na infiltrování komunitních diskuzí, uživatelských recenzí a dalšího obsahu tvořeného uživateli. Důležitou technikou se stane analýza nejčastějších promptů a následná optimalizace obsahu, který jim bude vyhovovat.

Zdroj: Slashdot

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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