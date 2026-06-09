Mantrou webového marketingu bylo minimálně 25 let SEO, tedy optimalizace webů pro vyhledávače. Zpočátku stálo především na vhodném počtu a kombinaci klíčových slov, později se přidaly pokročilejší techniky. Příchod generativní umělé inteligence ale zažitá pravidla mění a výjimkou není ani SEO. Namísto vyhledávačů bude třeba optimalizovat pro chatboty a další AI nástroje. Některé guerillové techniky jsou opravdu agresivní, jak se v současné době přesvědčuje Reddit.
AEO, GEO nebo AIO
Do povědomí marketérů a webařů by se měly dostat nové termíny – Answer Engine Optimization (AEO), Generative Engine Optimization (GEO) a Artificial Intelligence Optimization (AIO). Cílem je dostat značky a produkty do odpovědí chatbotů, AI shrnutí a dalších AI výstupů. Nasazení AI Overviews na Googlu výrazně zamávalo s běžnou návštěvností webů a i další nástroje typu ChatGPT nebo Gemini mění pravidla webového marketingu.
Protože je Reddit jedním z největších zdrojů dat pro AI díky spolupráci s Googlem i OpenAI, směřuje část nových technik právě sem. Moderátoři subredditu r/Biohackers tvrdí, že toho začaly využívat firmy kolem peptidů a hormonální terapie. Podle jejich popisu se snaží vkládat do diskusí vhodné narativy tak, aby je převzaly AI systémy.
Příspěvky působí lidsky a nejčastěji se objevují v nejdelších vláknech, která jsou pro AI boty nejrelevantnější. Stejně tak se ale objevovalo větší množství příspěvků na stejná témata, jakými byly experimentální farmakologie, dlouhověkost a zvyšování výkonu. Moderátoři je proto zakázali a nové příspěvky přesunuli jen do shrnujících týdenních vláken.
Dá se ale předpokládat, že firmy budou hledat obdobně kreativní metody, jak svoje produkty dostat do generovaných odpovědí. Víc se budou zaměřovat na infiltrování komunitních diskuzí, uživatelských recenzí a dalšího obsahu tvořeného uživateli. Důležitou technikou se stane analýza nejčastějších promptů a následná optimalizace obsahu, který jim bude vyhovovat.
Zdroj: Slashdot