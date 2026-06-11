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Mladík z Českokrumlovska streamoval placený sportovní přenos. Nyní je trestně stíhán a hrozí mu pokuta až 600 tisíc

Redakce
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Streamování placeného obsahu se nevyplácí (ilustrační obrázek) Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Streamování placeného obsahu se nevyplácí (ilustrační obrázek)
Nelegální streamování placeného obsahu může přijít draho. Přesvědčil se o tom devatenáctiletý mladík z Českokrumlovska, kterého nyní policie trestně stíhá kvůli porušování autorských práv.

Kriminalisté obvinili devatenáctiletého muže z Českokrumlovska kvůli nelegálnímu vysílání placeného sportovního přenosu na Facebooku. Podle policie ho sledovalo nejméně 1900 dalších lidí. Společnosti, která měla práva k vysílání, měla vzniknout škoda téměř 600 tisíc korun.

Detaily případu ve středu přinesly Novinky.cz. Podle serveru šlo o klienta streamovací služby SportLive24.tv, který si zaplatil přenos z bojových sportů a pak obrazovku natáčel mobilním telefonem. Policejní tisková zpráva uvádí noc z 26. na 27. května 2025, podle Novinek ale šlo o noc na 27. května letošního roku.

Ředitel společnosti Jiří Hendrych podle serveru Lupa.cz uvedl, že mladík byl opakovaně v komentářích pod živým přenosem upozorněn na porušování autorských práv. Uživatel ale na upozornění nereagoval, komentáře mazal a profil sportovní streamovací služby zablokoval.

Společnost chce vymáhat celou škodu, tedy zhruba 600 tisíc korun. Hendrych řekl, že jde o ušlý zisk za každého člověka, který nelegální přenos sledoval. „Právně na tyto peníze máme nárok a budeme je vymáhat. Budeme rádi, když to odradí další lidi, kteří by chtěli přenosy natáčet a sdílet,“ dodal.

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Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání pro trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Stíhání probíhá na svobodě. V případě uznání viny hrozí obviněnému až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

zdroj: Lupa.cz

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