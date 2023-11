Monitor AOC AG275QZ: takové „běžné“ herní QHD s frekvencí 270Hz (recenze)

Obsah balení:

Samotná krabice na první pohled prozradí, že se jedná o monitor, na kterém budete chtít hrát vaši oblíbenou střílečku nebo strategii (a možná taky trochu pracovat). Po otevření na vás jako první vykoukne příslušenství a stojan rozdělený na dvě části. Mimo stojan dostanete k monitoru také HDMI, DisplayPort, USB-B/USB-A a napájecí kabely (všechny s délkou 1,8 metru) a sadu příruček, které stejně nikoho až tak moc nezajímají.

K monitoru dostanete všechnu potřebnou kabeláž Autor: Cnews

Parametry:

Panel: plochý 27" LCD IPS (antireflexní)

rozlišení 2560 × 1440 px

poměr stran 16 : 9

jas až 400 cm/m²

VESA DisplayHDR 400

AMD FreeSync Premium + G-Sync compatible Obnovovací frekvence: 270 Hz (Adaptive Sync 30 až 255 Hz) Doba odezvy: 1 ms (GTG) Kontrast: 1000:1 (statický) Rozhraní: 2× HDMI 2.0

2× DisplayPort 1.4

1× USB up

4× down USB 3.2 Gen 1

1× 3,5mm audio jack Reproduktory: neobsahuje Spotřeba: typická v SDR režimu 23 kWh/1000 h (70 kWh/1000 h v HDR režimu), pohotovostní režim 0,5 W VESA: 100 × 100 mm Rozměry: 613,4 × 411,1–561,1 × 231,8 mm (včetně stojanu)

613,4 × 365,7 × 50,3 mm (bez stojanu) Funkce: 6 herních režimů

AOC Game Color a Shadow Control

PIVOT

Držák na sluchátka

Monitor Blur redukce

Počítadlo FPS

Flicker Free, filtr modrého světla Hmotnost: 8,8 kg (včetně stojanu) Obsah balení: monitor, HDMI a DisplayPort kabel, USB-B kabel, napájecí kabel, uživatelská dokumentace

Sestavení:

Monitor sestavit není nic těžkého, přesto doporučuji zbytečně nespěchat a řídit se pokyny na krabici. Nejsnazší řešení je položit krabici na bok a otevřít boční víko, čímž se dostanete k rozloženému stojanu a veškerému dalšímu příslušenství. Po složení stojanu stačí sundat papírovou výplň a nacvaknout jej do zadní strany monitoru.

Po otevření bočního víka se dostanete nejdříve k příslušenství Autor: Cnews Složený stojan stačí vleže nacvaknout do monitoru a je sestaveno Autor: Cnews

Tímto způsobem si sestavíte monitor vleže, čímž si ušetříte pár nervů a čas. Pokud nechcete používat monitor se stojanem, záda AG275QZ nabízejí klasickou podporu VESA 100 × 100 mm pro připojení vlastního řešení.

Design a zpracování:

AOC AG275QG se představuje v poměrně konzervativním kabátku bez žádných extra velkých designových výstřelků. Nechápejte mě špatně, ono to ve své podstatě vůbec není na škodu a já osobně u monitoru nepotřebuji žádné designové parádičky, jako jsou RGB na zádech nebo promítání loga.





Pomocí stojanu můžete výškově nastavit monitor, naklopit jej nebo natočit do boku Autor: Cnews

Minimalistický design přední strany zdobí pouze červené logo Agon na spodní bradě, zbylé tři strany mají přibližně 8mm černé lemování. To na jednu stranu není extra málo, na stranu druhou černé lemování i při více monitorech vedle sebe není tak velké, aby se na něj nedalo zvyknout.

Záda s decentním černo-červeným designem doplňuje červený pruh, logo Agon a žebrování sloužící jako výdech teplého vzduchu. Monitor má v sobě integrovaný zdroj, tudíž odvod tepla je namístě. Z pravé strany (z předního pohledu) můžete na boku najít výsuvný držák sluchátek, na stejné straně se pod ním nachází ovládací joystick pro pohyb v OSD menu.

Pravý bok uschovává doplněk v podobě držáku na sluchátka Autor: Cnews

Pochválit musím AOC za široké možnosti přizpůsobení s dodávaným stojanem. S jeho pomocí si můžete výškově nastavit monitor v rozmezí 150 mm, naklopit jej v rozsahu −5° až 23° nebo pootočit do boku o ± 20°. Pokud je třeba, nabízí stojan i režim PIVOT, což se hodí například při dlouhé práci s textem nebo při programování. Co do stability je stojan také perfektně vyvážený a na vrchní straně má i madlo, pokud byste jej chtěli přenášet z místa na místo.

Někteří ocení i možnost otočit monitor do režimu PIVOT Autor: Cnews

Displej:

Hlavní dominantou monitoru je samozřejmě jeho panel, který u AG275QZ zastupuje 27" LCD IPS zobrazovač s QHD rozlišením (2560 × 1440 px) a poměrem stran 16 : 9. Panel dále disponuje certifikací VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium a podporou G-Sync Compatible, což ocení zejména hráči. Léty osvědčený IPS panel nabízí výborné a věrné barevné podání a široké pozorovací úhly s nízkou hodnotou zkreslení.

Hráči také ocení vysokou obnovovací frekvenci 270 Hz, což je na dnešní poměry určitě nadstandard. Na druhou stranu takto enormní frekvenci využijete maximálně tak u kompetitivních FPS stříleček, ke kterým je koneckonců AOC AG275QZ jako dělaný. Výrobce udávaná dobu odezvy 0,5 ms (MPRT) a 1 ms (GTG) pak jen nahrává výše zmíněným akčním FPS titulům. Do vínku přidal výrobce i podporu Adaptive Sync s proměnnou frekvencí od 30 do 255 Hz (u DisplayPortu).

Bonusové body zaslouží AOC za zbytečně nepřeplácanou přední stranu Autor: Cnews

V OSD nastavení je možné přizpůsobit monitor právě různým typům her, o tom si ale povíme v následující kapitole. Drobné plusové body zaslouží AOC také za matný antireflexní povrch a poměrně povedený filtr modrého světla, který po dobu testování nahradil můj stávající f.lux. Přítomnost Flicker Free pak vítám, jedná se však o základní funkci a nic extra navíc.

AOC vložil do monitoru pár svých technologií, které by měly hráčům vylepšit herní zážitek. Konkrétně se jedná o 5 přednastavených herních režimů (výrobce uvádí 6, ale jeden z nich je prosté vypnutí všeho a další dva jsou uživatelsky přizpůsobitelné) a technologii Game a Shadow Control, které mají upravovat úrovně šedé barvy pro zesvětlení tmavých oblastí ve hrách bez ovlivnění zbytku barevného spektra.

Okolní 8mm rámečky nepatří mezi nejmenší, ale dá se na ně celkem rychle zvyknout Autor: Cnews

AOC udává 100% barevný gamut sRGB a 98% DCI-P3. Při měření skrze kolorimetrickou sondu mohu toto tvrzení téměř potvrdit. Pojďme ale postupně. Výrobce udává jas až 400 nitů, mně se sondou podařilo naměřit maximální jas 373 nitů, minimální jas poté 29 nitů. Stejně jako jas neseděl ani uváděný statický kontrast 1000 : 1, při mém měření jsem se dostal na hodnotu 850 : 1 (měření při výchozím režimu monitoru).

Monitor v základu nabízí několik režimů dělených podle teploty barev:

Teplý (6500 K)

Normální (7300 K)

Studený (9300 K)

sRGB

Vlastní

Ve výchozím stavu máte nastavený normální režim, u kterého je vidět značná nevyváženost mezi jednotlivými barevnými složkami (obr. 1). Pro jejich vyvážení je třeba přejít do vlastního uživatelsky nastavitelného režimu a upravit hodnoty na červená 52, zelená 41 a modrá 18. Při měření přesnosti barev jsou rovněž vidět mírné výkyvy (obr. 2).

Podíl barevné složky a přesnost barev u normálního režimu (obr. 1 a 2) obr. 1 (zdroj: Cnews) obr. 2 (zdroj: Cnews)

Lepších výsledků dosáhnete při teplém režimu, kde jsou jednotlivé barevné složky daleko více vyvážené (obr. 3). U tohoto režimu si zároveň můžete všimnout většího poklesu modré (obr. 4.). Dokonalé vyváženosti nedosáhnete ani přepnutím na sRGB režim, byť ten ze všech měřených režimů nabízí nejpřesnější vyvážení (obr. 5) a nejmenší barevné výchylky (obr. 6).

Podíl barevné složky a přesnost barev v teplém režimu (obr. 3 a 4) obr. 3 (zdroj: Cnews) obr. 4 (zdroj: Cnews)

Podíl barevné složky a přesnosti barev v sRGB režimu (obr. 5 a 6) obr. 5 (zdroj: Cnews) obr. 6 (zdroj: Cnews)

Pro zajímavost přidávám i homogenitu podsvícení (měřeno při nastavení jasu na 120 nitů) a podíl modré barvy v jednotlivých režimech Low Blue Light, které jsou na monitoru k dispozici.

Homogenita podsvícení (měřeno při jasu 120 nitů) zdroj: Cnews zdroj: Cnews

Podíl modré barvy v Low Blue Light režimech režim Multimédia (zdroj: Cnews) režim Internet (zdroj: Cnews) režim Kancelář (zdroj: Cnews) režim Čtení (zdroj: Cnews)

OSD nastavení:

Mnoho výrobců dnes dodává ke svým monitorům také doprovodný software, který vám má zpříjemnit nastavení monitoru, a AOC není výjimkou. Veškeré programy a příručky jsou k dispozici na oficiálních stránkách (nebo zde). Po nainstalování G-Menu stačí propojit monitor s počítačem skrze USB-A/USB-B kabel a můžete se vesele pustit do nastavování.

OSD nastavení na monitoru (zdroj: Cnews) Herní nastavení (zdroj: Cnews) Nastavení HDR režimu (zdroj: Cnews)

Pokud se vám nechce se softwarem babrat, vystačíte si samozřejmě se starou osvědčenou joystickovou metodou na zádech monitoru. Pohyb v menu má AOC vyřešený intuitivně a našince potěší i přítomnost české lokalizace. Pokud si v jednotlivých záložkách nejste zcela jistí, doporučuji použít uživatelskou příručku (viz odkaz výše).

Konektivita:

Až na USB-C najdete na zádech AOC AG275QZ prakticky vše, co můžete při běžném používání monitoru potřebovat. Základem je dvojice HDMI 2.0 (HDCP 2.2) a dvojice DisplayPortů 1.4 doplněné o USB hub čtyř USB 3.2 Gen 1 (s rychlostí 5 Gb/s) downstream a jedním USB-B upstream. Výčet I/O výbavy zakončuje 3,5mm audiojack pro připojení sluchátek nebo reproduktoru. Jak bylo řečeno výše, AG275QZ má už v sobě zabudovaný zdroj, proto záda obsahují i klasický IEC C13 konektor.

AG275QZ nabízí všechny konektory… (zdroj: Cnews) … které můžete pro práci i hraní her potřebovat (zdroj: Cnews)

Doporučuji dát si pozor na to, skrze jaký kabel připojujete monitor k danému zařízení. Skrze HDMI můžete dostat QHD rozlišení s maximální frekvencí pouze 144 Hz. Pokud byste chtěli využít plných 270 Hz, je třeba připojit monitor k počítači skrze DisplayPort. Kompatibilita s konzolemi Xbox a Playstation je pak již povinným standardem.

Hodnocení:

AOC AG275QZ je výborný herní monitor, který si svoji pověst zbytečně kazí jedním důležitým faktorem, a tím je cena. Za tento model si AOC řekne lehce přes 15 tisíc, což vzhledem k drtivé konkurenci není málo. V podobné konfiguraci je totiž možné už za 12 tisíc najít například 27" Asus TUF Gaming s 260Hz obnovovací frekvencí nebo 27" Dell Alienware s dokonce 280 Hz.

I přesto však AG275QZ představuje výborný monitor, který splní všechna vaše očekávání jak při hraní, tak i při práci. Pokud tak překousnete malinko vyšší cenu, dostanete výborný zobrazovač s širokými možnostmi přizpůsobení, vysokou obnovovací frekvencí a barvami, za které se AOC rozhodně nemusí stydět.