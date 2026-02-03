Musk chce milion datových center na oběžné dráze, není to takové sci-fi, jak to vypadá. Do závodu se zapojila i Čína

Zájem o AI a navyšování objemu cloudových dat s sebou přináší i razantní nárůst počtu datových center a jejich kapacit. Především ve Spojených státech ale společnosti často naráží na odpor samospráv nebo spolků, které proti výstavbě datacenter bojují. Jedním ze zvažovaných řešení je rozšíření této infrastruktury na oběžnou dráhu Země, s čímž počítá SpaceX miliardáře Elona Muska. Nyní společnost podala oficiální žádost.
Až milion satelitů
Na konci ledna dorazila do FCC (Federální komunikační komise) žádost o schválení satelitní konstelace umístěné na nízké oběžné dráze, která by měla čítat 1 milion satelitů. Pokud tedy nyní vědci a široká veřejnost bojují proti satelitnímu internetu Starlink s aktuálním počtem 10 tisíc družic, tato žádost jim pravděpodobně vyrazí dech. Experti se schválením takto velké konstelace nepočítají, i její zlomek by ale radikálně navýšil počet objektů na oběžné dráze.
Satelity nesoucí datová centra by byly umístěny ve výšce 500–2 000 kilometrů nad zemským povrchem. Obíhaly by Zemi tak, aby byly drtivou část (asi 99 %) času na přímém slunečním svitu. Ten bude zajišťovat většinu solárního napájení a pouze drobnou část mimo pobyt na slunci vykryjí akumulátory. Satelitní datová centra by byla efektivnější nejen díky tomuto typu napájení, ale rovněž díky snadnějšímu chlazení.
Satelity umístěné na vyšších heliosynchronních drahách by byly využívány nepřetržitě pro stálé aplikace, naopak ty na nižších drahách by sloužily pro vykrývání špiček v poptávce po výkonu.
O komunikaci se bude v prvé řadě starat satelitní internet Starlink, kterým si SpaceX vydláždil cestu právě k tomuto řešení.
Velké oči Elona Muska
SpaceX v žádosti neuvedl žádný časový plán, jež by chtěl při spouštění systému dodržet. Požádal ale o výjimky z regulací, které FCC pro vypouštění satelitních konstelací vyžaduje. Od schválení žádosti by totiž měl SpaceX pouze 6 let na zprovoznění poloviny konstelace a kompletní by musela být do devíti let.
Elon Musk je ale známý svými megalomanskými a nerealizovatelnými plány, které jsou v přímém rozporu s těmito regulačními pravidly. Až následující měsíce tak ukážou, jak bude FCC k tomuto ambicióznímu plánu vstřícná.
Kompletní smetení ze stolu se ale nečeká, americké úřady totiž musí brát v potaz i čínskou konkurenci. Podání SpaceX u FCC je totiž do jisté míry reakcí na čínskou žádost u Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která žádá o povolení satelitní konstelace čítající 200 tisíc satelitů. Účel je stejný – provoz satelitního internetu a datových výpočetních center na nízké oběžné dráze.
SpaceX je k realizování plánu orbitálních datacenter nejblíž – vedle internetu Starlink má k dispozici i rakety Starship, které chce využívat jak pro vynášení satelitů Starlinku nové generace, tak právě datových center.
