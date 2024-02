MWC 2024 v podání Google: umělá inteligence Gemini ve zprávách, mapách nebo Android Auto

Letošní veletrh MWC v Barceloně s sebou přináší nejen hardwarové novinky, společnosti na něm také představují své softwarové inovace. Google není výjimkou a oznámil řadu nových funkcí založených na umělé inteligenci Gemini, které se do Androidu ve více či méně blízké budoucnosti dostanou.

Největší novinkou je integrace Gemini do Android Auto, kde by umělá inteligence měla snížit rozptýlení při řízení a stát se jakýmsi asistentem. Při záplavě notifikací například ze skupinového chatu by Gemini měl zprávy shrnout a přečíst vám stručnou verzi. Na základě zpráv můžete skrze něj také přispět do konverzace a vytvářet akce, jako je sdílení času příjezdu, aniž byste pustili ruce z volantu.

Od tohoto týdne získají uživatelé aplikace Zprávy přístup k chatbotovi Gemini, kde mu budou moci zadávat základní úkoly typu, jako je psaní zpráv a pomoc s plánováním událostí. Pokud zrovna nebudete mít co na práci, můžete si s chatbotem jen tak povídat, avšak zatím pouze v angličtině.

Další Googlem představené novinky jsou možnost generování popisů obrázků nalezených online nebo přijatých ve zprávách nebo funkce Lens v Google mapách, kde se na telefonu po namíření fotoaparátu na konkrétní podnik zobrazí přímo stránka s uživatelským hodnocením. Poslední zajímavou novinkou, která stojí za zmínku, jsou nové ovládací prvky pro Spotify Connect, kde budou uživatelé moci rychle přepínat mezi svými zařízeními, například mezi sluchátky a připojeným reproduktorem.