Na DLSS 5 si pořiďte druhou grafickou kartu? Kvůli extrémním nárokům by se mohlo vrátit SLI

Minulý týden Nvidia vydala svou technologii „neuronálního vykreslování“ (ve skutečnosti jde však spíše o filtr, který má vylepšovat obraz) DLSS 5 a jak se ukázalo, tento filtr má velmi vysoké výkonnostní nároky. Nezávislé testy potvrdily, že snižuje snímkovou frekvenci o nějakých 60 %, případně i více, pokud se hra nastaví na nízké detaily. Vypadá to, že by žíznivost DLSS 5 dokonce mohla přinést renesanci herních PC s dvěma grafikami.
Návrat SLI pro DLSS 5?
Používání dvou grafických karet v herních PC za posledních deset let prakticky zmizelo. Dříve ale tzv. SLI u grafických karet Nvidia (a Crossfire u AMD) existovalo jako způsob, jak zvýšit výkon nad možnosti jednoho highendového GPU. Tyto technologie umožňovaly rozdělit zpracování her mezi dvě či více GPU, ovšem s různými nevýhodami. A vývoj herních enginů šel cestou, která se SLI/Crossfire nakonec nebyla kompatibilní.
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Nicméně teď po vydání DLSS 5 je trošku jiná situace. Tato technologie je sice oficiálně Nvidií označována za neuronální rendering, ale ve skutečnosti funguje tak, že se hra vykreslí úplně běžným způsobem a poté se spustí AI coby separátní filtr (tedy postprocessing), který na hotové snímky aplikuje nějaké efekty, například prohloubení kontrastu, stínů a lesků na tváři a podobně.
Tento filtr je oddělitelný, protože je poměrně málo integrovaný do zbytku hry. To teď využil Marcelo Guibout a přišel s modem pro hru Cyberpunk 2077, který vyčleňuje zpracování DLSS 5 do samostatného procesu běžícího na separátním GPU – čímž se všechen výkon prvního zachová pro samotné vykreslování hry. Autor mod předvedl na videu, v němž pro jeho běh použil dvojici grafických karet GeForce RTX 5060 Ti.
Mod jednoduše nechá hru vykreslit obraz, který by normálně byl výsledkem zobrazeným na monitoru. V případě použití DLSS 5 je vstupem do tohoto AI postprocessingu. Toto konvenční vykreslení proběhne na jednom GPU a výsledný snímek hry se překopíruje přes rozhraní PCI Express do paměti druhého GPU, které provádí filtr DLSS 5. Toto GPU pak slouží pro zobrazení, aby se upravený snímek nemusel kopírovat zpátky na první GPU. Znamená to, že monitor musí být připojený k tomuto druhému GPU. Pokud byste chtěli používat generování snímků, muselo by také být spuštěné na druhé grafice, protože generování snímků probíhá až po DLSS 5. Není jasné, zda mod od Marcela Guibouta generování snímků podporuje.
Pokud byste chtěli pro tuto technologii používat dvě samostatná GPU, pravděpodobně byste dokonce měli mít to výkonnější z nich vyhrazeno pro DLSS 5, protože podle testů v NBA2K27 (tedy oficiální implementace) je AI filtr náročnější na výkon, než celý zbytek hry. Je to vidět z toho, že po jeho zapnutí snímková frekvence (FPS) klesne o 60 i více procent, tedy na méně než polovinu. Z toho vyplývá, že konzumuje větší část výpočetního času GPU než celý zbytek vykreslování, který produkuje kompletní „konvenční obraz“. Případný zájemce o takovéto řešení by tedy dostal lepší výsledek, pokud by například k GeForce RTX 5060 Ti vykreslující samotnou hru přidal GeForce RTX 5070 čistě pro DLSS 5.
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Přesun obrazových dat mezi oběma GPU by nicméně asi měl zhoršovat latenci zobrazení a možná i o přinášet nějaký vlastní výkonnostní postih kvůli onomu kopírování snímků z jednoho GPU na druhé. Tento problém je znám například při použití hybridní grafiky (přepínání integrovaného a samostatného GPU) bez tzv. „muxu“, kdy je obrazovka napevno připojená k výstupu integrovaného GPU.
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Nicméně zde je asi spíš na místě doufat, že současná situace kolem DLSS 5, nebo obecně situace, kdy nad hrou fungují tak těžké postprocessingové filtry, že je lze separovat a úspěšně oddělit pro zpracování na druhém GPU, nebude trvalá. Technologie typu DLSS 5 snad budou časem optimalizovány natolik, že jejich relativní spotřeba výkonu proti zbytku hry klesne a budou stát jednotky nebo nízké desítky procent výkonu GPU, takže nějaké novodobé SLI už nebude dávat smysl.
Chtít po hráčích, aby si kupovali místo jedné grafické karty hned dvě není úplně milé, zvlášť v současné situaci, kdy jsou komponenty čím dál dražší. A nepotěší ani to, že u grafik GeForce bohužel s druhou kartou také do počítače dodáváte další konektory 12V-2×6 obnášející riziko roztavení či spálení, čímž se může poškodit vedle kabelu i zdroj a samotná karta, nemluvě už o riziku požáru. Tento týden se už mimochodem objevilo hlášení uživatele, kterému se zcela spálily konektory u GeForce RTX 5090 právě při testování DLSS 5. Patrně kvůli tomu, že filtr může výrazně zvednout spotřebu těchto karet.
Ke grafikám GeForce si rovnou kupte hasicí přístroj. Napájecí konektory Nvidie jsou nebezpečné
Zdroj: VideoCardz, Marcel Guibout (1, 2)