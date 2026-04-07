Na vydání Steam Decku 2 si ještě počkáme. Leaker upřesnil možný rok vydání

Trh s elektronikou se stále zmítá v paměťové krizi, a i když už je vidět světlo na konci tunelu, stále se zlepšení nedočkáme v blízké budoucnosti, což komplikuje vývoj hardwaru i společnosti Valve. Ta musela odsunout vydání Steam Machine i Steam Frame a stále nevíme ani jejich cenu. Práce pokračují také na druhé generaci Steam Decku, o kterém se začíná mluvit.
Vydání Steam Decku 2 bude problematické
Spolehlivý leaker s přezdívkou Kepler_L2 se pochlubil několika informacemi o vývoji Steam Decku 2. Ten dle něj probíhá poměrně dlouho, ale výrazně ho ovlivňuje současná situace na trhu s paměťovými čipy. A přesto, že by Valve mělo cílit na vydání v roce 2028, je to dost nejisté a může dojít k velkému odkladu.
V podobné době by na pulty obchodů mohl dorazit PlayStation 6 a nový Xbox, takže by část dodavatelského řetězce zablokovaly společnosti Sony a Microsoft, které by mohly mít lepší podmínky při vyjednávání. Každopádně je jisté, že Valve se nespokojí s malým nárůstem výkonu a snaží se o zlepšení alespoň o 50 % oproti první generaci.
Steam Deck 2 bude s jistotou využívat procesor založený na architektuře AMD Zen 6 a grafické jádro vsadí na RDNA 5. Dočkáme se tedy nejen lepšího výkonu a nižší spotřeby, ale i pokročilejšího upscaleru. Díky němu na novince poběží více her ve vyšším rozlišení i při vyšší obnovovací frekvenci.
Vše se bude lámat na ceně
Současné podmínky na trhu neumožňují společnostem poslat na trh cenově atraktivní zařízení a na zlepšení nelze čekat věčně. Pokud se situace ani za dva roky nezlepší, je výrazné zdražení nevyhnutelné a odradí mnoho potenciálních kupujících.
Základní model Steam Deck startoval přibližně na 10 000 korunách a s vyšší kapacitou úložiště částka rostla. Druhá generace by mohla začínat zhruba na 20 000 korunách, což je hranice, kolem níž se pohybuje většina méně úspěšných počítačových handheldů. Právě dostupnější pořizovací částka a přítomnost služby Steam pomohly dostat zařízení k mnoha uživatelům.