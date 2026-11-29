Většina lidí se při výběru nabíječky dívá hlavně na to, kolik wattů zvládne. S iPhonem 18 Pro to ale přestává stačit. Nejrychleji se totiž nabije jen adaptérem s výkonem alespoň 60 W, který zároveň podporuje AVS (Adjustable Voltage Supply). S ním se dostane na 50 % zhruba za 15 minut. Stejný požadavek má i skládací iPhone Duo.
Napětí na míru telefonu nebo notebooku
Klasické USB-C nabíječky se standardem Power Delivery nabízejí několik pevných úrovní napětí (typicky 5, 9, 15 a 20 V), a zařízení si z nich vybere tu nejbližší. AVS umí napětí doladit po krocích 0,1 V, u silnějších adaptérů v rozsahu 9 až 20 V. Telefon nebo notebook tak dostává napětí bližší tomu, co právě potřebuje a nemusí ho tolik převádět vlastní elektronikou. Výsledkem mohou být menší ztráty a méně tepla, což baterii dlouhodobě prospívá.
Nejde přitom o úplnou novinku. Podobný princip přinesla už funkce PPS, AVS pak specifikace USB PD 3.2 rozšířila na běžné nabíječky do 100 W. U adaptérů nad 27 W je dokonce povinná, starší modely ji ale často nemají.
Starou nabíječku vyhazovat nemusíte
Nabíječka bez AVS pořád rychle telefon nabije, jen nedosáhne nejvyšší rychlosti. Kupovat kvůli němu 100W adaptér bez AVS tedy nemá smysl. Požadavek naopak splňuje i oficiální 40W adaptér od Applu, který zvládne až 60 W. Pokud se tak poohlížíte po nákupu nové nabíječky, více než po wattech se dívejte po přítomnosti standardu AVS. Pozor také na kabel. Řada běžných USB-C kabelů zvládne nejvýše 60 W, pro vyšší výkon je potřeba kabel s čipem e-marker.
zdroj: TZ, Anker