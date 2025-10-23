Nabízeli podvody jako službu. Obří razie proti SIMCARTELu odhalila 49 milionů falešných účtů a statisíce SIM karet

V lotyšské Rize došlo 10. října k velké akci Europolu, při níž bylo provedeno 26 domovních prohlídek, zatčeno 5 osob, odstavena serverová infrastruktura, zablokovány 2 weby a zabaveno asi 18 milionů korun v eurech i kryptoměnách. Kromě toho našli vyšetřovatelé 1 200 zařízení s 40 tisíci aktivních SIM karet a další statisíce nepoužitých zabavili. To vše v rámci rozbití skupiny, která nabízela zájemcům z celého světa služby pro páchání online podvodů. Akce dostala krycí název SIMCARTEL.
Europol označil činnost skupiny jako cybercrime-as-a-service, tedy zločin jako službu. Mimo jiné provozovala weby gogetsms.com a apisim.com, na kterých si šlo objednat virtuální telefonní čísla pro páchání trestné činnosti – typicky to byly podvody na bazarech, falešní bankéři lákající na zhodnocení financí, podvody na sociálních sítích a také provoz falešných e-shopů. Na jejich produkci se skupina rovněž specializovala a podvodníkům zajistila design, naplnění falešným zbožím i hosting.
Je libo falešné účty pro podvody nebo ovlivňování diskusí?
Podle Europolu byly služby hojně využívány pro tvorbu falešných účtů na sociálních sítích, které následně sloužily pro podvody i ovlivňování diskuzí. Za pomocí služeb této skupiny mělo být vytvořeno přes 49 milionů účtů. Mezi zabaveným majetkem bylo 1 200 tzv. SIM boxů, které v jedné chvíli umožňují provoz více SIM karet.
Byť hlavní realizaci provedl kriminalistický tým složený ze zástupců Rakouska, Estonska, Lotyšska a Finska, podvody směřovaly do celého světa a na jeho rozkrytí spolupracovaly i další evropské státy. Zabavené SIM karty pokryly mobilní operátory z takřka 80 zemí světa, zdaleka tak nešlo o podvody páchané pouze v Evropě.
Zdroj: Europol