Nadšenec 3D tisku zkombinoval FDM a UV technologii. Výsledkem je působivý vícebarevný výtisk s nulovým odpadem

3D tisk nemusí končit jen u barevných figurek či dekorací s hromadou odpadu z výměny filamentů. Angus z YouTube kanálu Maker’s Muse zkombinoval klasický FDM tisk s UV tiskárnou a vytvořil posuvné puzzle, které kombinuje pohyblivý model s barevným obrázkem a hmatovým reliéfem.
Snížení tiskového odpadu
Základem je takzvaný print-in-place model, u kterého se všechny pohyblivé části vytisknout najednou. Angus nejdříve model vytvořil v Autodesk Fusion. Největší výzvou bylo nastavit mezery mezi dílky. Musely být dostatečně malé, aby dílky držely u sebe, lehce se posouvaly a zároveň se celé puzzle nerozsypalo.
Po několika prototypech skončil u mezery pouhých 0,07 mm a 45° převisy mezi jednotlivými dílky. Výsledkem je mechanicky funkční puzzle, které lze po dokončení tisku ihned používat.
Barvy přidá až UV tiskárna
Na hotový FDM výtisk následně přišla UV tiskárna eufyMake E1. Ta dokáže na povrch nanést barevný motiv. Kamera uvnitř tiskárny nejprve rozpoznala obrys puzzle a podle něj pak přizpůsobila výsledný obrázek. Není tak nutné řešit několik barevných filamentů ani neustálé výměny materiálu.
UV tiskárna eufyMake E1 dokáže tisknout reliéfní potisk až do výšky 5 mm. Právě to ale přineslo nečekaný problém, jelikož se inkoust dostával do mezer mezi dílky a puzzle se zasekávalo. To Angus vyřešil vytvořením SVG masky jednotlivých dílků, která chrání části, kde by mohla barva omezit pohyblivost.
Výsledek ukazuje zajímavou kombinaci technologií, kdy se FDM tisk postaral o mechanickou část, zatímco UV tisk o jebo barvy a hmatový povrch. Limitací je však vyšší pořizovací cea UV tiskárny, která se v případě eufyMake E1 pohybuje okolo 50 tisíc korun. Může však nabídnout personalisované 3D výrobky s vysokou tiskovou kvalitou a bez zbytečného odpadu.
zdroj: YouTube