Narazily AI ambice Nvidie na realitu? Firma musela zrušit nové čtyřčipletové GPU, záložní design bude slabší

Nvidia se díky boomu AI a enormním ziskům, které získává za své akcelerátory AI, stala nejhodnotnější firmou na světě (měřeno tržní kapitalizací) a největším finančním beneficientem AI. Její pozice se zdá neotřesitelná, ale ani jí nejde všechno bez problémů. Podle zpráv ze zákulisí teď možná narazila a nebude schopná realizovat původně plánovanou podobu GPU generace Rubin Ultra. Toto GPU bude muset být předěláno do skromnější podoby.
Čtyřčipletový Rubin Ultra zrušen
Loni Nvidia oznámila, že po generaci GPU Blackwell (a refreshi Blackwell Ultra) chystá v generaci Rubin také refresh, nazvaný Rubin Ultra. A tato GPU měla být zajímavá tím, že přinesou čtyřikrát výkonnější konfiguraci. Zatímco Rubin má být tvořen dvěma velkými GPU čiplety, které samy o sobě budou na hranici toho, co se dá vyrobit (nejspíš s rozměrem okolo 800 mm²), Rubin Ultra měl do pouzdra jednoho GPU integrovat rovnou čtyři tyto čiplety, tedy dvojnásobnou plochu křemíku a paměti a dvojnásobný výkon (a spotřebu a nároky na chlazení). V pouzdru mohlo být 16 pouzder paměti HBM4E s kapacitou 1TB (256 GB pro každý GPU čiplet).
Zdá se ale, že právě s touto ambicí Nvidia narazila. Firma údajně byla nucená čtyřčipletovou formu GPU Rubin Ultra zrušit kvůli problémům s její realizací. Takto velké pouzdro nejspíš trpělo problémy s tepelnou roztažností či odolností (je možné, že velikost vedla k praskání pod tlakem), takže se Nvidia zřejmě obávala častých defektů. Nebo testy či simulace přímo ukázaly, že by integrace byla problém.
Tato zpráva se objevila již v březnu z tchajwanských zdrojů a nyní to samé tvrdí analytická firma (poměrně mladá) SemiAnalysis. Podle toho, že se zprávy opakují, se zdá pravděpodobné, že zřejmě k problémům s čtyřčipletovou verzí opravdu došlo. A Nvidia teď v červnu neukázala čtyřčipletovou verzi Rubinu Ultra v roadmapě, kde ji ped rokem oficiálně vyznačenou měla.
Zastoupí čtyřčipletové řešení více menších GP?
Podle alespoň části z těchto zpráv by však zrušení čtyřčipletové verze GPU Rubin Ultra nemělo ohrozit výkonnostní cíle Nvidie. Na úrovni celého AI serveru nebo racku složeného z nich by prý měl výkon zůstat zachovaný, protože systémy budou osazeny dvojnásobným počtem dvojčipletových verzí Rubinu Ultra (či dokonce jen původního Rubinu?). Celkový počet výpočetních čipletů (a jejich jednotek) i paměti by se pak nezměnil. Jenže ve skutečnosti zde asi nějaká negativa budou, jinak by se Nvidia o integraci čtyřčipletového GPU do jednoho pouzdra nepokoušela.
Použití dvoučipletových GPU bude znamenat nižší výkon na jeden uzel. Propojení mezi GPU je nejspíš pomalejší a možná bude mít vyšší spotřebu, protože signály opouští pouzdro a modul s GPU a musí cestovat přes základní desku a její propojení. V těch by teoreticky mohla vznikat vyšší latence a mohlo by být dosaženo nižší propustnosti než u propojení v rámci pouzdra (pokud Nvidia u čtyřčipletové verze neměla stejné rychlosti propojení jako externě mezi samostatnými GPU). Nějaká negativita ve výkonu celého AI racku a/nebo jeho spotřebě a energetické efektivitě tedy nejspíš s tímto přehodnocením GPU Rubin Ultra spojené budou.
Ostatně to také znamená, že Rubin Ultra zřejmě nebude až tak odlišný produkt proti původní generaci Rubin. Tedy nebýt toho, že Rubin Ultra by zřejmě již měl používat rychlejší paměti HBM4E oproti HBM4 u základního Rubinu. To by samo mohlo přinést lepší výkon.
Nvidia oficiálně uvádí, že generaci GPU Rubin uvede na trh letos a Rubin Ultra v roce 2027. Ovšem firma v této oblasti „vydání“ provádí jen papírově a reálná dostupnost následuje se značným zpožděním, takže do reálného provozu by se GPU Rubin a Rubin Ultra ve větších počtech mohla dostávat až koncem těchto roků, nebo dokonce až v roce 2027 (Rubin) a 2028 (Rubin Ultra).
Zdroje: WCCFtech, Tom’s Hardware