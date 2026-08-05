NASA ukázala silně poškozená kola roveru Curiosity. Přesto po 13 letech dál neúnavně zkoumá Mars

Po téměř 14 letech na povrchu Marsu nese rover Curiosity stále viditelnější stopy své náročné služby. Nejnovější snímky zveřejněné NASA však ukazují značně opotřebovaná kola, na kterých se podepsaly desítky odjetých kilometrů po marťanských skalách. Přesto je vozítko podle agentury stále v dobré kondici a bez větších omezení pokračuje ve vědeckém výzkumu.
Poškozená kola jako důkaz odolnosti roveru
Curiosity přistál na Marsu v srpnu 2012 s plánovanou životností pouhé dva roky. Místo toho už více než 13 let zkoumá povrch Marsu a během své mise urazil přes 32 kilometrů. Takto dlouhý provoz se ale podepsal na jeho hliníkových kolech, která jsou plná prasklin, promáčklin a děr.
Inženýři z NASA stav kol pravidelně kontrolují pomocí kamer umístěných přímo na roveru. Díky pořízeným snímkům mohou sledovat míru opotřebení a podle potřeby upravovat trasu tak, aby se Curiosity vyhýbal nejostřejším kamenům a skalám, které kola poškozují nejvíce.
Ani výrazné opotřebení ale misi nezastavilo. Curiosity dál sbírá cenné poznatky o geologické historii Marsu a pomáhá vědcům lépe porozumět jeho minulosti. Zkušenosti získané během dlouholetého provozu navíc posloužily při vývoji novějšího roveru Perseverance, který dostal výrazně robustnější a odolnější konstrukci kol.