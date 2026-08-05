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Věda a technika

NASA ukázala silně poškozená kola roveru Curiosity. Přesto po 13 letech dál neúnavně zkoumá Mars

Dominik Dobrozenský
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Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Poškození kol roveru Curiosity
Všechny fotografie
Kola roveru Curiosity po letech na Marsu nesou výrazné stopy opotřebení. Přesto vozítko dál pokračuje ve své misi a sbírá cenná data.
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Po téměř 14 letech na povrchu Marsu nese rover Curiosity stále viditelnější stopy své náročné služby. Nejnovější snímky zveřejněné NASA však ukazují značně opotřebovaná kola, na kterých se podepsaly desítky odjetých kilometrů po marťanských skalách. Přesto je vozítko podle agentury stále v dobré kondici a bez větších omezení pokračuje ve vědeckém výzkumu.

Poškozená kola jako důkaz odolnosti roveru

Curiosity přistál na Marsu v srpnu 2012 s plánovanou životností pouhé dva roky. Místo toho už více než 13 let zkoumá povrch Marsu a během své mise urazil přes 32 kilometrů. Takto dlouhý provoz se ale podepsal na jeho hliníkových kolech, která jsou plná prasklin, promáčklin a děr.

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Inženýři z NASA stav kol pravidelně kontrolují pomocí kamer umístěných přímo na roveru. Díky pořízeným snímkům mohou sledovat míru opotřebení a podle potřeby upravovat trasu tak, aby se Curiosity vyhýbal nejostřejším kamenům a skalám, které kola poškozují nejvíce.

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Ani výrazné opotřebení ale misi nezastavilo. Curiosity dál sbírá cenné poznatky o geologické historii Marsu a pomáhá vědcům lépe porozumět jeho minulosti. Zkušenosti získané během dlouholetého provozu navíc posloužily při vývoji novějšího roveru Perseverance, který dostal výrazně robustnější a odolnější konstrukci kol.

Kola roveru Curiosity vs upravená kola roveru Perseverance

Kola roveru Curiosity vs upravená kola roveru Perseverance

Autor: NASA

zdroj: NASA, Yahoo

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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