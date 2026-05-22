Nástupce oblíbeného náramku Xiaomi láká na velký a jasný displej. Samozřejmostí je nízká cena

Xiaomi představilo inovovanou verzi oblíbeného chytrého náramku Smart Band 10 Pro. Od základní varianty se liší výrazně designem i parametry, stále ale bude nabízet velmi dobrý poměr ceny a výbavy.
Novinka dostala 1,74" AMOLED displej s rozlišením 336 × 480 pixelů. Nabízí obnovovací frekvenci 60 Hz a maximální jas až 2 000 nitů. Díky tomu bude displej dobře čitelný i na slunci. U předchozí verze bylo maximem 1 200 nitů.
K dispozici bude hliníková a keramická varianta. U obou má tělo tloušťku 9,7 mm. Hliníková verze váží bez řemínku 21,6 gramu, keramická varianta má 28,7 gramu. Nechybí vodotěsnost do 50 metrů.
HRV a GNSS jako nejvýraznější inovace
Nejvíc změn se odehrálo u zdravotních metrik. Smart Band 10 Pro nově měří HRV, tedy variabilitu srdečního tepu. To pomáhá například přesnějšímu vyhodnocení kvality spánku a regenerace. Používá také nový optický senzor pro tep a okysličení krve. Pro sledování sportovních aktivit náramek nabízí více než 150 režimů.
Baterie má kapacitu 350 mAh a Xiaomi uvádí až 21 dní výdrže v úsporném režimu. Při běžném používání má výdrž vycházet zhruba na 15 dní a se zapnutým Always-On displejem se má dostat přibližně na 8 dní.
Levná konkurence
Xiaomi vylepšený model staví proti levným modelům Huawei Band 10 či Samsung Galaxy Fit3. Ty však mají o něco menší displej s nižším jasem. Rovněž výdrží by mělo mít Xiaomi navrch.
V Číně začíná hliníková verze na 399 jüanech, keramická stojí 479 jüanů a varianta s koženým řemínkem vychází na 469 jüanů. České ceny prozatím neznáme, dají se ale očekávat částky od 1 400 Kč.
Zdroj: GSMarena