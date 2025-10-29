Návrat starých čipů. Nové procesory AMD Ryzen 100 a Ryzen 10 jsou přenálepkovaný Zen 3 a Zen 2

AMD letos vydalo procesory označené jak Ryzen 200, což ale nebyla novinka, ale přeznačení procesorů Ryzen 7000 a 8000 pro notebooky s architekturou Zen 4. S tímto novým označením se zpětně zařadily pod nové Ryzeny AI 300 s architekturou Zen 5, které už byly na trhu. U tohoto jednoho přeznačení ale nezůstane, firma teď vydává řadu Ryzen 100 a dokonce ještě pod ní stojící řadu Ryzen „nula set“, s níž se vrací ještě starší čipy.
Ryzen řady 100: Refresh APU Rembrandt
Že AMD chystá další přeznačené modely, které by patrně měly zaplnit levnější pozice na trhu pod procesory Ryzen 200, se nejprve objevilo na Twitteru, nicméně AMD už má tyto procesory i na svém webu, takže firma už tyto procesory stihla rovnou i potichu vydat. Vyšší z nich budou tvořit řadu 100, ve které jsou modely Ryzen 7 170, Ryzen 7 160, Ryzen 5 150, Ryzen 5 130 a Ryzen 3 110.
Tyto procesory jsou určené pro notebooky a jsou založené na křemíku APU Rembrandt s TDP 45W a 28W (TDP jdou ale nastavit v určitém rozsahu výš či níž), vydaného začátkem roku 2022 pod označením Ryzen 6000 a později přeznačeného na Ryzen 7035.
Rembrandt je 6nm SoC s osmi jádry Zen 3+ a integrovaným GPU o 768 shaderech (12 CU), které už bylo založeno na architektuře RDNA 2 s podporou ray tracingu. Na čipu už se také nacházela podpora pro USB4 a má dvoukanálový (128 bitů) řadič paměti DDR5. Už podporuje PCI Express 4.0 pro SSD nebo přídavné GPU.
Výše zmíněné modely odpovídají původně vydaným Ryzenům 7 6800H / 7335HS (model 170) a 6800U / 7335U (model 160) s osmi jádry a grafikou Radeon 680M se 768 shadery, Ryzenům 5 6600H / 7535HS (model 150) a 6600U / 7535U (model 130) se šesti jádry a grafikou Radeon 660M o 384 shaderech. Poslední čtyřjádrový model Ryzen 3 110, který má GPU s jen 256 shadery, ještě v generaci 6000 neexistoval, vyšel až během prvního refreshe jako Ryzen 3 7335U. Parametry můžete vidět v tabulce, kterou jsme složili ze specifikací na webu AMD.
Ryzen / Athlon řady 10: Lowendové APU Mendocino pokračuje
Pod předchozími „novými“ modely se chystají ještě další levnější procesory pro notebooky: Ryzen 5 40, Ryzen 3 30, Athlon Gold 20 a Athlon Silver 10. AMD jim říká řady Ryzen 10 a Athlon 10 a číslování na první pohled vypadá zmatečně, ale všechny patří do jedné řady – asi je to třeba chápat tak, že zatímco předchozí řada má jako číselný základ jedno sto, tato nižší je „nula sto“ a zůstaly tedy jenom ony desítky rozlišující modely. Možná by to vypadalo smysluplněji, kdyby čísla byla trojmístná s nulami na začátku.
Tyto procesory jsou pro změnu přejmenované APU Mendocino s 15W TDP, které vyšlo pro notebooky na podzim roku 2022 jako Ryzen 7020. Jde o úsporný SoC se čtyřmi jádry Zen 2 (v „lite“ verzi) a osmi vlákny vyráběný 6nm procesem.
Tento čip má jen omezenou konektivitu a integrované GPU. To sice má také architekturu RDNA 2, ale jen se dvěma CU (128 shadery). Výkon lze tedy očekávat podobně nízký jako od integrované grafiky desktopových Ryzenů 7000 a 9000. Procesory používají pamětí LPDDR5 a pro SSD poskytují rozhraní PCI Express 3.0.
Modely Ryzen jsou čtyřjádra a odpovídají původním modelům Ryzen 5 7520U a Ryzen 3 7320U. Oba Athlony dvoujádra, ale model Gold 20 má SMT a čtyři vlákna a je přeznačením původního Athlonu Gold 7220U, zatímco model Silver 10 je bez SMT jen s dvěma vlákny a odpovídá modelu Athlon Silver 7120U. Parametry můžete opět vidět v tabulce:
Uvedení už potichu proběhlo?
Tyto procesory zdá se nebudou vydány začátkem roku (v tomto případě 2026), jako tomu bylo u přeznačené řady 200, oznámené letos. AMD už tyto přejmenované modely má uvedené na svém webu (i když se jimi moc nechlubí) a píše u nich oficiální datum uvedení 1. října.
Nejspíš by se tedy už měly potichu začít objevovat v noteboocích. Fakticky se asi moc nezmění, nejspíš dojde jenom ke změně názvu a dotyčné procesory se budou prodávat ve stejných noteboocích, kterých doteď byly osazovány modely před přeznačením.
Přeznačení jen v noteboocích
Zatím to vypadá, že stejně jako řada 200 se i tyto nové přeznačené řad budou týkat jenom procesorů pro notebooky. V oblasti desktopových zatím o přejmenování nejsou informace. I když je pravda, že aktuálně má už AMD v desktopu Ryzeny 9000, takže je otázka, co bude následovat po nich. Firma by do desktopu mohla přenést nové schéma značení z notebooků a pak by asi mohlo dojít k tomu, že budou některé z předchozích generací procesorů Ryzen pro socket AM5 přejmenované na modely řady 200 (Zen 4) a 300 (Zen 5).
Zdroje: AMD, VideoCardz, Olrak29_