Cnews.cz  »  Hry  »  Ne, ani v květnu GTA VI nevyjde, Rockstar vydání posunul o další půlrok. Bude to stačit?

Hry

Ne, ani v květnu GTA VI nevyjde, Rockstar vydání posunul o další půlrok. Bude to stačit?

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
GTA VI odklad
Všechny fotografie
Vývojáři si žádají další čas na ladění hry a nově oznámeným datem je 19. listopad 2026. Internet zareagoval vlnou vtípků a akcie sedmiprocentním pádem.

Čekání na Grand Theft Auto VI se opět prodlužuje a bude trvat ještě minimálně rok. Vydání hry totiž vydavatel Rockstar Games posunul až na 19. listopad 2026. Mezi fanoušky se mísí frustrace, ironie a skepse. Byť totiž vývojáři slibují, že tentokrát už opravdu jde o finální datum, nic není jisté.

Delší ladění hry

Obdobně jako u všech odkládaných her se i vývojáři z Rockstar North omlouvají hráčům s tím, že potřebují další čas na vyladění finální hry. Podle strohého oznámení na webu chtějí přinést hru ve stavu a kvalitě, na jakou jsou hráči zvyklí. Jako by někdy vícenásobné odkládání vydání hry znamenalo stav bez bugů a technických problémů. Ostatně vývojáři Cyberpunku pod oznámením na síti X briskně zareagovali ironickým pošťouchnutím.

Oznámení o odkladu

Vývojáři stroze oznámili odklad na síti X a na webu.

Autor: Matěj Vlk

Raný vývoj hry začal v roce 2018 ihned po vydání Red Dead Redemption 2 a vydání původně bylo slibováno na rok 2025. Dá se předpokládat, že vydavatel i tehdy směřoval na pozdně podzimní a předvánoční okno. Následně byla hra odsunuta na květen 2026, aby se nyní o další půlrok posunula až na listopad 2026.

WT100_25

Žádné podrobnosti nemáme o verzi pro PC, se kterou se prozatím nepočítá. Pokud vyjde, v žádném případě se tak nestane příští rok. I pokud se hráči na PlayStationu a Xboxu nového Grand Theft Auto VI dočkají 19. listopadu 2026, na PC dorazí nejdřív v roce 2027.

Zdroj: Rockstar Games

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Jaký používáte antivirus?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Velký průšvih, který se řeší na sítích. Za vším stálo slabé bezpečnostní heslo

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání