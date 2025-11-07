Ne, ani v květnu GTA VI nevyjde, Rockstar vydání posunul o další půlrok. Bude to stačit?

Čekání na Grand Theft Auto VI se opět prodlužuje a bude trvat ještě minimálně rok. Vydání hry totiž vydavatel Rockstar Games posunul až na 19. listopad 2026. Mezi fanoušky se mísí frustrace, ironie a skepse. Byť totiž vývojáři slibují, že tentokrát už opravdu jde o finální datum, nic není jisté.
Delší ladění hry
Obdobně jako u všech odkládaných her se i vývojáři z Rockstar North omlouvají hráčům s tím, že potřebují další čas na vyladění finální hry. Podle strohého oznámení na webu chtějí přinést hru ve stavu a kvalitě, na jakou jsou hráči zvyklí. Jako by někdy vícenásobné odkládání vydání hry znamenalo stav bez bugů a technických problémů. Ostatně vývojáři Cyberpunku pod oznámením na síti X briskně zareagovali ironickým pošťouchnutím.
Raný vývoj hry začal v roce 2018 ihned po vydání Red Dead Redemption 2 a vydání původně bylo slibováno na rok 2025. Dá se předpokládat, že vydavatel i tehdy směřoval na pozdně podzimní a předvánoční okno. Následně byla hra odsunuta na květen 2026, aby se nyní o další půlrok posunula až na listopad 2026.
Žádné podrobnosti nemáme o verzi pro PC, se kterou se prozatím nepočítá. Pokud vyjde, v žádném případě se tak nestane příští rok. I pokud se hráči na PlayStationu a Xboxu nového Grand Theft Auto VI dočkají 19. listopadu 2026, na PC dorazí nejdřív v roce 2027.
Zdroj: Rockstar Games