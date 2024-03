Něco mezi, značka: levně. Do prodeje jdou paměti DDR5 s kapacitou 12 GB na modul

Před rokem se začaly prodávat paměti DDR5 pro PC s nepravidelnou kapacitou 24 GB a 48 GB. Ty jsou založené na čipech DRAM s kapacitou 24 Gb (3 GB). Použitím čtyř takových čipů se dají vyrobit i paměťové moduly s kapacitou 12 GB coby taková střední cesta, pokud je pro vás 16GB paměť (z dvou 8GB modulů) malá, ale 32GB už zase moc drahá. Dlouho se neobjevovaly, ale Crucial je teď konečně začíná prodávat, takže tato volba teď bude k dispozici.

Zní to jako banalita, ale 12GB (ani třeba 6GB nebo 3GB) paměťové moduly zatím neexistovaly. Na rozdíl od 24GB a 48GB pamětí, které se začaly prodávat loni v březnu, se 12GB moduly doteď zdá se neobjevily, nebo aspoň ne na běžném trhu (v eshopech je nenajdete). Když se tedy bavíme o tom, že tyto tzv. nebinární moduly umožní pružnější konfigurace RAM, znamenalo to možnost 48GB a 96GB kapacity, protože do PC většinou kvůli výkonu instalujete dva moduly najednou. Až teď by se to mohlo změnit.

Crucial, což je značka firmy Micron používaná pro prodej paměťových modulů a SSD na volném retailovém trhu (zatímco na OEM trhu Micron používá přímo své jméno), nyní první 12GB paměti začíná prodávat, nebo přesněji by brzo měla. Její 12GB moduly se totiž objevily na Amazonu, zatím jako předobjednávkové zboží. Oficiální dostupnost by podle tohoto zdroje měla být na konci měsíce (31. 3.).





Paměťové moduly DDR5 Crucial (ilustrace, nejde o stejný typ) Autor: Crucial

Tyto paměti jsou typu SO-DIMM pro notebooky a jsou nabízené jako samotný 12GB modul (kód CT12G56C46S5), nebo jako sada dvou modulů pro dual-channel zapojení (kód CT2K12G56C46S5). Jde o paměti s efektivní rychlostí DDR5–5600, a to zřejmě bez použití profilů XMP a se standardním napětím 1,1 V. Crucial má za ně na britském Amazonu nastavenou cenu 45 liber za jeden modul a 88 liber za sadu. U nás by to bylo zhruba 1330 Kč / 53 € a 2600 Kč / 103 €.

Když existují moduly SO-DIMM, nemělo by nic překážet tomu, aby Crucial prodával také 12GB moduly DIMM pro stolní počítače. Je možné, že je firma do konce března také uvede, mimo Crucialu by je ale také mohli vyrábět další výrobci. Notebookové moduly SO-DIMM mají stejnou datovou šířku jako desktopové DIMM (existují dokonce i adaptéry pro instalaci SO-DIMMů do slotu DIMM), takže když lze vyrobit SO-DIMM, musí být možný i desktopový modeul (Micron musí evidentně vyrábět 24Gb čipy DDR5 s datovou šířkou 16 bitů).

Paměťové moduly DDR5 Crucial (ilustrace, nejde o stejný typ) Autor: Crucial

Jiná věc je, že v dnešní době lze asi doporučit rovnou investovat do 32GB paměti (webový prohlížeč a různé aplikace založené na electronu ji za vás „využijí“…). Ovšem pokud by 24GB paměť bylo možné koupit se značnou úsporou, mohlo by jít o vhodnou volbu pro ty, kdo mají tvrdě omezený rozpočet. Bude to lepší alternativa než jít až dolů na pouhých 16 GB RAM.

Zdroj: ComputerBase