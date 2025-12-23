Nedostatek pamětí na trhu a jejich extrémní ceny podle výrobce potrvají minimálně do roku 2027

Aktuálně na hardwarovém trhu panuje těžká situace – ceny DRAM (operačních a grafických pamětí) stouply několikanásobně kvůli nedostatečným zásobám těchto čipů na trhu, za což vděčíme mánii kolem umělé inteligence a plánům různých podílejících se firem na budování obřích parků AI serverů za stovky miliard. Pokud se ptáte, jak dlouho tento stav může trvat, Micron coby jeden ze tří největších výrobců pamětí má pro vás nemilou zprávu.
Problémy ještě v roce 2027?
Firma na konci listopadu uzavřela první kvartál svého účetního roku (jelikož má podobně jako třeba Nvidia posunuté účetnictví), jehož výsledky teď oznámila, mimo jiné s rekordními tržbami 13,64 miliardy $. Což při zaměření na AI trh a masivně zvýšené ceny DRAM nepřekvapí. Během konference k výsledkům se zástupci Micronu ale vyjádřili i k aktuálním problémům na trhu.
Podle Micronu se na nedostatku a vysokých cenách pamětí podílí kombinace toho, že objem výroby aktuálně nestačí a současně počítačový průmysl (zejména asi ten zaměřený na umělou inteligenci) vyvíjí silnou a dlouhotrvající poptávku. Toto ale podle firmy má trvat ještě dlouhou dobu – očekává, že tyto podmínky budou trvat až za konec kalendářního roku 2026 a do roku následujícího. Právě tzv. převis poptávky nad nabídkou vyvolává růst cen – prodejce si totiž může vybírat, komu zboží prodá, a vybere si ty ochotná zaplatit nejvyšší cenu
Podle Micronu si velcí zákazníci teď zabezpečují (asi i za cenu zvýšených cen) dodávky dopředu i na více let, ovšem tyto smlouvy pak asi mohou ceny paměti držet nahoře i poté, co by případně současný extrém pominul. Z draze koupených dodávek pamětí, které se třeba výrobci PC zavázali zaplatit na několik let dopředu, by sice pak na volném trhu byl neprodejný ležák, ale mohly by asi zvyšovat ceny celých počítačů, v kterých se je mohou snažit „udat“.
Bohužel stejné podmínky na trhu znamenají také to, že stále bude trvat tlak, aby ceny zůstávaly vysoko nebo se dokonce zvyšovaly. I když nelze vyloučit částečná zlepšení, například kdyby nárůst výroby a odeznění největší paniky na trhu mohlo vést k částečnému zlepšení (takže bychom se místo o pětinásobcích a šestinásobcích předešlých cen bavili už jenom třeba o tří a čtyřnásobcích), po němž by ale ceny dál zůstávaly zvýšené a mohly by i znovu růst.
Trh s počítači se propadne
Drahé paměti a SSD se nevyhnutelně podepíší na cenách hardwaru, který je používá, i celých počítačů a mobilů. IDC nyní odhaduje, že cena počítačů příští rok v průměru stoupne až o 8 % (optimističtější odhady mluví o 4–6 %), což ale asi zohledňuje i to, že některé modely dostanou kvůli cenám nižší kapacity paměti a SSD. Separátně totiž firmy jako Dell, HP, Asus a Acer oznámily klientům, že ceny konkrétních počítačů do druhé poloviny roku 2026 stoupnou o 15 až 20 %, což je zřejmě údaj reprezentující taková PC, která zůstanou u předkrizových vyšších kapacit paměti.
IDC očekává, že kvůli cenám příští rok prodeje PC klesnou – v nejlepším případě bude pokles o něco okolo 2,4 %, v pesimistickém scénáři až o 8,9 %, a „střední scénář“ predikuje pokles prodejů o asi 4,9 %. Letos přitom prodeje PC byly vyšší proti loňsku, podle IDC to až do listopadu vypadalo na zhruba 6,6% meziroční nárůst.
Asi nezbývá než doufat, že názor Micronu může být poněkud zabarvený tím, že tato společnost má na krizi na rozdíl od těch, kdo zvýšené ceny pamětí platí, v podstatě zájem. Jejím ziskům prospívá, pokud převis poptávky nad nabídkou a několikanásobně zvýšené ceny vydrží co nejlépe. Prognózy firmy si tak pravděpodobně vědomě vybírají ten scénář, že hype kolem umělé inteligence bude pokračovat s dnešním apetitem. To se může stát, ale nelze vyloučit, že bublina částečně nebo úplně praskne.
Nadějí na skutečně podstatné zlepšení a vrácení cen na dřívější levné úrovně je asi jen to, pokud odpadne výrazně zvýšená poptávka z AI sektoru. To by vyžadovalo, aby se jeho hlad po nakupování serverů nasytil (třeba proto, že investoři už nebudou chtít riskovat další peníze). Asi se to může stát, pokud investoři a plánovači začnou více řešit rentabilitu AI služeb a to, jestli se stamiliardové investice mají šanci vrátit v budoucích tržbách. To by mohlo některé nákupy zastavit a zredukovat tak poptávku po serverových pamětech a pamětech typu HBM. Nedostatek zásob způsobující vysoké ceny by se mohl výrazně zmírnit a s ním i ceny, které si teď mohou jejich výrobci užívat.
Dílčí pomocí by mohla být expanze výroby pamětí DRAM v Číně. Tamní noví výrobci jsou o něco pozadu za těmi tradičními, ale mají jednu výhodu. Samsung, Hynix a Micron se bojí kvůli AI mánii agresivně rozšířit výrobu, protože nemají jistotu, že bublina do dokončení a splacení továren nepraskne. Naproti tomu čínské firmy by se pravděpodobně při výstavbě nových kapacit opíraly o státní financování. To je v Číně dost štědré a v poslední době vznikly v zemi ztrátové továrny, které nemají reálné ekonomické využití, právě kvůli štědrým dotacím. To znamená, že postavit továrnu na DRAM, která za pár let pojede na prázdno, je v Číně nejspíš menší finanční riziko (jiná věc asi je, že představitelé odpovědní za takový projekt mohou mít značný problém).