Nejdivnější místo pro druhý monitor? Tenhle procesorový chladič má v sobě Full HD displej

Docela často se objevují nápady, kdy výrobce třeba do PC skříně integruje LCD panel, na kterém se mohou ukazovat monitorovací data jakou jsou otáčky ventilátorů, zátěž a teploty, nebo mají estetickou funkci (zobrazení animace). Displeje mají často například bloky a pumpy u AIO chladičů. Výrobce Lamptron se rozhodl přenést tento nápad i na vzduchový chladič, ale přeskočit nějaké „proof of concept fáze“. Jeho chladič má rovnou Full HD displej.

Lamptron ST060 je dvouvěžový chladič s dvěma ventilátory, jehož konstrukce je v základu udělána dle obvyklého receptu – ze základny vede šest 6mm heatpipe do obou věží, které mají tmavou povrchovou úpravu. Na nich jsou dva (vyměnitelné) 120mm ventilátory, které mohou maximálně dosáhnout až 1500 RPM s hlučností údajně 35,3 dB.

Chladič má výšku 153 mm a s dodávanými ventilátory prý zvládne až 260 W tepla – byť v praxi asi může být rozdíl mezi schopnostmi pro různá CPU, velké monolity se chladí snáze než čipletové procesory. Podporovány jsou všechny sockety kromě těch pro Threadrippery. Zdá se, že vedle černé verze by mohla být na cestě také bílá a zřejmě se také dá sehnat varianta s ARGB ventilátory.





Lamptron ST060 Autor: Lamptron

Čím se však chladič vymyká, je horní strana. Tu v poslední době výrobci různě estetizují a v tomto případě je v ní osazený displej s úhlopříčkou 6 palců a rozlišením 1920 × 1080 bodů – zřejmě jde o nějaký panel obvykle používaný v telefonech. Ve skříni po osazení je orientován na šířku a přes prosklenou bočnici na něm můžete sledovat údaje o systému, nebo taková je alespoň představa výrobce. K chladiči je dodávána licence programu Aida64, s nímž by měl displej spolupracovat.

Vy systému by se nicméně měl displej chovat jako standardní obrazovka připojená ke GPU. Ve skříni je třeba zapojit z displeje do desky kabel USB a také HDMI, který přenáší obraz a bohužel ho asi obvykle budete muset přivést ze zadního panelu desky nebo ze záslepky grafiky, tedy částečně venkem skříně.

Lamptron ST060 Autor: Lamptron

To, že jde zřejmě o standardní obrazovku, znamená, že v systému ho budete mít jako druhý monitor a můžete si na něj v případě potřeby poslat prakticky jakékoli okno nebo program. Na chladiči by se tedy dalo přehrávat video (třeba Doba Ledová z BluRay) nebo animace.

Jako sekundární displej pro zobrazení zpráv, chatu nebo nějakého podobného obsahu během hraní (nebo pro masochisty samotné hraní) ovšem logicky nebude tak vhodný jako velké notebookové LCD nasazené do bočnice skříně, což nedávno napadlo ASRock.

Má to i jednu značnou nevýhodu, a tou není jen to, že se kvůli displeji nedají posunout ventilátory výš (což někdy potřebujete provést u předního ventilátoru, aby se vešel nad paměťové moduly). Hlavně to tato legrace totiž vyjde hodně draho, chladič se v Německu prodává za 300 eur (7500 Kč). Leckdo by si za to samozřejmě pořídil nejen chladič, ale i dost slušný procesor. Ne-li procesor i s deskou.

Zdroj: Tom’s Hardware, Lamptron