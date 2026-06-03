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Nejdříve fotka, potom vydírání. Českem se šíří nový kreativní trik podvodníků využívající lidskou zvědavost

Dominik Dobrozenský
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Nový podvod v Česku využívající lidskou zvědavost Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Nový podvod v Česku využívající lidskou zvědavost
Podvodníci přišli s novým trikem, který spoléhá na šok, strach a vydírání. Stačí otevřít fotografii v WhatsAppu a útočníci se vás následně pokusí přesvědčit, že jste udělali něco nelegálního.

Českem se šíří nový typ internetového podvodu, který útočí zejména na lidský strach a paniku. Útočníci nejprve rozesílají fotografie se šokujícím nebo nevhodným obsahem. Jakmile si příjemce snímek otevře, snaží se ho následně zastrašit a vydíráním přimět k odeslání peněz.

Nejčastěji skrze WhatsApp

Nejčastěji jsou podobné fotografie rozesílány skrze WhatsApp jako soubory, které lze zobrazit jen jednou. Ve chvíli, kdy podvodník zjistí, že byl obsah otevřen, začne danou osobu bombardovat zprávami a vytvářet na ni psychický nátlak.

Cyber26

Po otevření fotky na jedno zobrazení následuje vydírání a výhružky udáním

Po otevření fotky na jedno zobrazení následuje vydírání a výhružky udáním

Autor: Cnews (s využitím Gemini)

Podvodníci se často vydávají i za policisty nebo jiné úřední autority. Tvrdí například, že příjemce sledoval nelegální obsah a hrozí mu udáním či trestním oznámením. Cílem je vyvolat pocit viny a strachu, aby oběť zaplatila požadovanou částku za mlčenlivost.

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Pokud se do takové situace dostanete, v žádném případě peníze neposílejte a na zprávy ideálně nijak nereagujte. Raději si číslo zablokujte a nahlašte. Vydávání se za policisty nebo jiné státní orgány je mezi podvodníky oblíbená taktika. Pravý policista však po vás nikdy nebude požadovat citlivé nebo bankovní údaje po telefonu. V případě jakýchkoliv pochybností je vždy lepší komunikaci ukončit a znovu zavolat přímo na oficiální číslo dané instituce.

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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