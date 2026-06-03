Nejdříve fotka, potom vydírání. Českem se šíří nový kreativní trik podvodníků využívající lidskou zvědavost

Českem se šíří nový typ internetového podvodu, který útočí zejména na lidský strach a paniku. Útočníci nejprve rozesílají fotografie se šokujícím nebo nevhodným obsahem. Jakmile si příjemce snímek otevře, snaží se ho následně zastrašit a vydíráním přimět k odeslání peněz.
Nejčastěji skrze WhatsApp
Nejčastěji jsou podobné fotografie rozesílány skrze WhatsApp jako soubory, které lze zobrazit jen jednou. Ve chvíli, kdy podvodník zjistí, že byl obsah otevřen, začne danou osobu bombardovat zprávami a vytvářet na ni psychický nátlak.
Podvodníci se často vydávají i za policisty nebo jiné úřední autority. Tvrdí například, že příjemce sledoval nelegální obsah a hrozí mu udáním či trestním oznámením. Cílem je vyvolat pocit viny a strachu, aby oběť zaplatila požadovanou částku za mlčenlivost.
Stali jste se někdy terčem phishingového útoku?
Pokud se do takové situace dostanete, v žádném případě peníze neposílejte a na zprávy ideálně nijak nereagujte. Raději si číslo zablokujte a nahlašte. Vydávání se za policisty nebo jiné státní orgány je mezi podvodníky oblíbená taktika. Pravý policista však po vás nikdy nebude požadovat citlivé nebo bankovní údaje po telefonu. V případě jakýchkoliv pochybností je vždy lepší komunikaci ukončit a znovu zavolat přímo na oficiální číslo dané instituce.