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Nejlepší telefon Xiaomi byl doposud vyhrazen jen pro Čínu, teď zamíří do Česka. Půjde přímo proti iPhonu 18 Pro

Matěj Vlk
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Xiaomi 17 Pro se zadním displejem lze oficiálně koupit pouze v Číně, nástupce ale zamíří i do Evropy. Autor: Xiaomi
Xiaomi 17 Pro se zadním displejem lze oficiálně koupit pouze v Číně, nástupce ale zamíří i do Evropy.
Nejpokročilejší telefon Xiaomi se zadním displejem by se měl do konce roku objevit i na českém trhu. Sekundární displej by se měl zvětšit a cenou má telefon konkurovat iPhonu 18 Pro.
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Xiaomi nabízí v domovské Číně model 17 Pro, který je specifický druhým zadním displejem, který obklopuje čočky fotoaparátů. Od uvedení se ale nerozšířil mimo Čínu, což se ale s největší pravděpodobností stane s nástupcem – Xiaomi 18 Pro a Pro Max. Podle registrací provedených výrobcem by se měl telefon dostat do Evropy, Turecka, Ruska, Japonska a na Tchaj-wan.

Globální varianta

Čínská premiéra řady Xiaomi 18 se očekává na podzim 2026, pravděpodobně v září. Následně uvedení na globální trh by mělo odstartovat během posledního kvartálu letošního roku. Xiaomi tak jistojistě bude chtít stihnout předvánoční nákupní horečku a zároveň se postarat o konkurenci novým iPhonům 18.

Xiaomi 18 Pro má samozřejmě zachovat sekundární OLED panel v prostoru zadních fotoaparátů, který se stal hlavním poznávacím znamením. Xiaomi už dříve avizovalo další vývoj této konstrukce a lepší podporu aplikací. Předchozí generace používala 2,7" obrazovku pro náhled fotografií a zobrazování oznámení. U nového modelu se objevují zmínky o přibližně 4" panelu s jemnějším rozlišením.

Zdroj: Youtube.com

Přední hlavní AMOLED displej má mít úhlopříčku 6,3" s rozlišením 2 656 × 1 220 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jde tak prakticky o totožné parametry, jaké nabízí iPhone 17 Pro a pravděpodobně nabídne i letošní generace. Telefon by si tak mohl zachovat relativně kompaktní rozměry.

Současně má nabídnout akumulátor s kapacitou okolo 7 000 mAh, která by byla o 300 mAh vyšší než v případě aktuální verze. Tady si ale můžeme tipnout, že do Evropy zamíří verze s nižší kapacitou. Počítá se s 100W kabelovým nabíjením a podporou rychlého bezdrátového dobíjení.

Dvě 200Mpx kamery

Fotografická sestava má stát na dvou 200Mpx snímačích. Hlavní fotoaparát údajně dostane senzor SmartSens o velikosti 1/1,28" a druhý snímač se stejným rozlišením má pracovat s periskopickým teleobjektivem. Trojici má doplnit 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Výkon má zajistit 2nm čip z připravované řady Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Xiaomi se chce iPhonům blížit nejen rozměry a názvoslovím, ale také cenou. Předchozí model Xiaomi 17 Pro byl uveden v domovské Číně za 4 999 CNY za nejlevnější variantu, což by při znalostech běžného naceňování evropských telefonů Xiaomi znamenalo cenu 1 099 EUR (asi 26 500 Kč).

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U nového Xiaomi 18 Pro se proto nejčastěji spekuluje o vyšší ceně 1 299 EUR za základní variantu s 12GB RAM a 512GB interním úložištěm. Na českém trhu by se tak telefon mohl objevit za částku kolem 34 000 Kč. Jen pro připomenutí – aktuální iPhone 17 Pro stojí 33 000 Kč.

Zdroj: GSMArena

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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