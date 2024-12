Nejrychlejší procesor AMD pro notebooky se ukázal: 16 jader a integrovaný Radeon 8060S

AMD letos v létě vydalo mobilní verzi procesorů s architekturou Zen 5 v podobě Ryzenů AI 300. To ale nebyly nejvýkonnější čipy pro notebooky, které má firma v této generaci nachystané, protože jak už mnohokrát prosáklo, AMD chystá highendovou verzi nazvanou „Strix Halo“, která by měla být čímsi jako obdobou procesorů třídy Pro a Max u Applu. Tedy procesor, který bude mít hodně jader, vysokou propustnost pamětí a také mimořádně výkonné integrované GPU.

Strix Halo se podle všeho blíží k vydání. Patrně nejvýkonnější chystaný model se teď objevil v databázi testu Geekbench. Jmenuje se Ryzen AI Max+ Pro 395, což je hodně košatý název, nicméně toto je podle všeho verze pro firemní notebooky a běžný model by měl být alespoň o to „Pro“ kratší (Ryzen AI Max+ 395).

Radeon 8060S?

Ovšem vypadá to, že v systému se vám procesor bude hlásit ještě s uvedením jeho grafického jádra, protože Geekbench uvádí jako název procesoru Ryzen AI Max+ Pro 395 w/ Radeon 8060S. To je zdá se poprvé, co se dozvídáme o grafice. AMD ji tedy zdá se označí už jako Radeon 8000 – byť pravděpodobně nemá novou architekturu RDNA 4.





Písmeno S na konci je již dříve používané značení pro GPU míněná do tenkých a lehkých notebooků. Je ale zajímavé, že značení nebude Radeon 8600S, jak byste čekali, ale „8060“. Je možné, že toto bude platit i pro desktopové Radeony 8000 (8080, 8070, 8060?), které AMD snad odhalí v lednu. Firma by se tím mohla snažit přiblížit značení grafikám GeForce, takže by bylo pro neznalého jasnější, ke kterým modelům konkurence daný Radeon představuje protivníka či náhradu. AMD takto koncipovalo značení procesorů Ryzen (které se zase přizpůsobilo nomenklatuře Intelu).

Ryzen AI Max+ Pro 395 Autor: Geekbench browser

Integrované GPU v procesorech Strix Halo má v nejvýkonnější verzi obsahovat 40 výpočetních jednotek architektury RDNA 3.5, tedy 2560 shaderů, což je podobná výbava, jakou měl Radeon RX 6700 XT, ale zde to bude s novější architekturou. Paměťovou propustnost má dodávat 256bitová šířka pamětí LPDDR5X, tedy dvakrát širší, než v běžných notebookových procesorech vyjma právě těch Apple Pro/Max. Frekvence pamětí je zdá se 8000 MHz efektivně, což bude dodávat propustnost 256 GB/s (na úrovni 128bitových desktopových či notebookových samostatných GPU s GDDR6).

5,1 GHz, bez 3D V-Cache

Geekbench bohužel neuvádí frekvenci GPU, ačkoliv byl spuštěn test ve Vulkanu (jeho výsledek byl 67 004 bodů, ale pravděpodobně se z toho nedá moc usuzovat ne konečný výkon ve hrách a aplikacích). Geekbench ale zaznamenal frekvence pro jádra Zen 5. Ta by podle detekce mohla mít maximální boost 5,1 GHz, tedy 600 MHz pod úrovní nejvyšších desktopových modelů a stejnou jako u Ryzenu AI HX 370 a 375 (reálně je zdá se takt o trošku vyšší, možná 5150 MHz). Je teoreticky možné, že toto není úplně maximální jednovláknový boost, protože jde o měření z testu ve Vulkanu, ne z jednovláknového CPU testu. A také jde o test ne v reálném notebooku, ale na vývojové platformě AMD Maple-STXH (v režimu Rovnováha ve Windows).

Procesorová část má mít 16 jader Zen 5 s 32 vlákny a Geekbench prozrazuje, že L3 cache je 2 × 32 MB. Předpokládá se, že jádra budou v CPU čipletech převzatých z desktopového Zenu 5, ale podle tohoto nebudou osazena žádnou 3D V-Cache. Integrovaná grafika by měla být v IO čipletu spolu s řadičem pamětí.

AMD by snad mělo provést představení těchto procesorů, které budou tvořit úplnou špičku toho, co může v noteboocích nabídnout, v lednu na CES 2025, nebo se to aspoň očekává.

Zatím pořád není jasné, jaký význam tyto extrémní notebookové procesory budou mít. V minulosti často takovéto iniciativy AMD výrobci odignorovali (viz třeba herní procesor pro notebooky, který se téměř nedá koupit, byť by měl být absolutním výkonnostním králem, pokud jde o hry). A Strix Halo asi navíc bude poměrně drahý produkt.

Nvidia v posledních letech agresivně tlačí do herních notebooků své samostané grafiky GeForce a protože Strix Halo v podstatě samostatné GPU nahrazuje, je možné, že výrobci herních notebooků nebudou moc ochotní proti ní jít (vedle toho, že Strix Halo bude muset bojovat i s tradiční preferencí procesorů Intel). Těmto procesory také může hrozit, že skončí jako slepá ulička kvůli bojkotu výrobců notebooků a tomu, že se téměř nebudou dát koupit. Byla by to ovšem dost škoda.

Zdroje: VideoCardz, Geekbench