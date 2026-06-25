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Nelegální server online hry jim vydělával miliony. Nyní dvojici z Moravskoslezska hrozí až 8 let vězení

Dominik Dobrozenský
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Zajištěné stopy při zásahu kriminální policie Autor: PČR
Zajištěné stopy při zásahu kriminální policie
Dvojice mužů si měla provozováním neoficiálního herního serveru přijít na miliony korun. Policie je nyní stíhá kvůli porušení autorských práv, za které jim hrozí až osm let vězení.
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Kriminální policie zasáhla proti dvojici mužů z Moravskoslezského kraje, kteří měli provozovat neoficiální server populární online hry bez potřebných autorských práv. Za porušení zákona jim nyní hrozí až 8 let vězení.

Podle policie muži ve věku 46 a 47 let využili bez licence zdrojový kód hry inspirované orientální kulturou a asijskou mytologií, který byl dostupný na internetu. Kód následně upravili tak, že jej hráči od sebe nerozeznali.

Zajištěné stopy při zásahu kriminální policie

Zajištěné stopy při zásahu kriminální policie

Autor: PČR

Na upraveném serveru pak inkasovali velké peníze prodejem vylepšených charakteristik herních postav. Tento způsob podnikání jim měl podle slov vyšetřovatelů přinést více než 10 milionů korun. (poznámka autora: Ano, přestože název hry PČR neuvedla, s největší pravděpodobností se jedná o hru začínající písmenem M.)

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„Činnost již dnes obviněných lidí byla sofistikovaná a její odhalování trvalo dlouhé měsíce. Kriminalisté se však nevzdali a šli za jasným cílem. Odkrýt, objasnit a zabránit k pokračování páchání trestné činnosti.“ uvedla policie, která zajistila finanční prostředky a nemovitosti v celkové částce zhruba 12 milionů korun.

zdroj: Policie ČR

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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To zase budou 'milióny' vycucané z prstu. Kdy právník vynásobí počet kupujících x cena nového zboží. Stáří toho zabaveného HW (serverem bych to úplně nenazýval) odhaduji na 18 let. FireWire jsem v PC neviděl už 13 let. Skříň nejspíš ta nejlevnější eurocase za pár stovek. Snad jen zdroj vypadá že umřel a museli ho vyměnit za něco 'moderniho'. No možná se drželi pravidla "co funguje do toho se nes...šahá" a opravdu točili milióny na HW v ceně pár stovek. A nebo tušili že ho policie zabaví, tak…
Sing