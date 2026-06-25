Nelegální server online hry jim vydělával miliony. Nyní dvojici z Moravskoslezska hrozí až 8 let vězení

Kriminální policie zasáhla proti dvojici mužů z Moravskoslezského kraje, kteří měli provozovat neoficiální server populární online hry bez potřebných autorských práv. Za porušení zákona jim nyní hrozí až 8 let vězení.
Podle policie muži ve věku 46 a 47 let využili bez licence zdrojový kód hry inspirované orientální kulturou a asijskou mytologií, který byl dostupný na internetu. Kód následně upravili tak, že jej hráči od sebe nerozeznali.
Na upraveném serveru pak inkasovali velké peníze prodejem vylepšených charakteristik herních postav. Tento způsob podnikání jim měl podle slov vyšetřovatelů přinést více než 10 milionů korun. (poznámka autora: Ano, přestože název hry PČR neuvedla, s největší pravděpodobností se jedná o hru začínající písmenem M.)
„Činnost již dnes obviněných lidí byla sofistikovaná a její odhalování trvalo dlouhé měsíce. Kriminalisté se však nevzdali a šli za jasným cílem. Odkrýt, objasnit a zabránit k pokračování páchání trestné činnosti.“ uvedla policie, která zajistila finanční prostředky a nemovitosti v celkové částce zhruba 12 milionů korun.
zdroj: Policie ČR