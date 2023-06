Německá továrna Intelu dohodnutá a bude větší než dřívější plán. Firma postaví linku i v Polsku

Intel v loňském roce oznámil plán postavit pokročilou továrnu na čipy na území Německa, čímž by poprvé byly jeho technologie přítomné lokálně v kontinentální Evropě (mimo Irsko, kde již aktivní je). V březnu to ale vypadalo, že je tento záměr nejistý, když Intel požadoval zvýšení státní podpory. Nakonec ale došlo k dohodě a továrna bude. Dokonce by měla nakonec být důležitější a investice Intelu v EU budou nakonec také větší.

Včera bylo potvrzeno, že předchozí problémy byly vyřešeny a investice do německého Magdeburgu se uskuteční. Proti původně oznámené částce má objem investice být vyšší, za což ale mohou také zvýšené náklady. Německá vláda spolu s Intelem oznámily uzavření dohody, podle které bude celková výše investice přes 30 miliard eur.

Projekt měl původně dostat zhruba 6,8 miliardy eur podpory od státu nebo z rozpočtu EU ke zhruba 17 miliardám od Intelu. Podle březnových zpráv Intel žádal pro pokračování v projektu dalších 4 – 5 miliard € pomoci, nakonec ale došlo při vyjednávání ke kompromisu a podpora bude navýšená „jen“ na 9,9 miliardy € (tedy zhruba o 3,1 miliardy €).

I peníze, která vynaloží přímo Intel, budou tím pádem vyšší, mělo by jít o víc než 20 miliard eur. Přesné číslo Intel neuvádí, ale vyplývá to z toho, že celkové náklady mají přesáhnout 30 miliard. V továrně má být zaměstnáno okolo 3000 lidí.

Továrna má přinést pokročilejší technologické schopnosti

Tyto zprávy o zdražení projektu mají ale i pozitivní stránku. Bylo sděleno, že továrna by nakonec měla být modernější a tím i přínosnější. Intel totiž údajně do tohoto závodu nakonec nainstaluje modernější výrobní technologii „ångströmové třídy“. To znamená procesy 20A, 18A (2nm, 1,8nm) či ještě novější. Má jít o novější proces, než bylo v plánu na začátku. Pokud tedy má tento projekt za cíl zajistit pokročilou výrobu čipů lokálně v EU, měl by přínos být o něco větší.

Vizualizace plánované továrny v Intelu v Magdeburgu Autor: Intel

Tyto procesy Intelu nicméně ještě nejsou vyzkoušené. V předchozích generacích měla firma velké potíže (10nm technologie, která zprvu nefungovala a zprovoznění mělo mnohaleté zpoždění) a je proto možné, že i tyto následující generace mohou být opožděné nebo technicky zaostanou za očekáváním. Určité obavy budí například zrušení desktopové verze 4nm procesorů Meteor Lake.

Intel má v plánu postupně eliminovat tento skluz, do kterého se dostal, a cílem je dosáhnout parity s TSMC nebo ideálně technologického vedení v roce 2025. Zatím není jasné, zda se daří kroky tohoto plánu přenášet do reality.

Více: Výrobní procesy Intelu: Intel 3, 20A a 18A v roce 2024. Má zpět tick-tock a technologické vedení?

Továrny Intelu také v Polsku. Odlišný tip linky

Krátce před zprávou o odblokování a snad definitivním spuštění tohoto projektu přišly informace o další evropské aktivitě firmy Intel. Minulý týden v pátek byla oznámena investice do Polska, kde Intel postaví další provoz za 4,6 miliardy dolarů. Ležet bude ve Wrocławi (Vratislav), tedy ne až tak daleko od českých či s hranic moravskoslezských hranic (podobě jako závody TSMC, které by mohly vzniknout někde v Sasku).

Výrobní provozy Intelu po světě Autor: Intel

V tomto případě nejde ale přímo o to, co myslíme pod továrnou na čipy, tedy optickou litografii, která vytváří samotné čipy na křemíkových waferech. Má jít o závod, kde se křemík z těchto waferů bude dál zpracovávat do finálního produktu. Tato továrna bude provádět „assembly & testing“, pod čímž by zřejmě mělo být zahrnuto i pouzdření (packaging). To je proces osazování vyrobeného „křemíku“ na substráty, čímž vzniká celek, který se dá osadit do socketu na desku nebo připájet. Továrna současně tyto čipy testuje (ověřuje funkčnost) a také provádí jejich třídění a konfiguraci na výkonnější a dražší modely a ty levnější pomalejší, u nichž se část křemíku někdy také v tomto procesu deaktivuje kvůli chybám či prostě pro „segmentaci“. Intel má takovéto assembly linky již jinde po světě, například v Číně, Vietnamu nebo Kostarice (což je důvod, proč je jméno tohoto státu na kovových krytech některých jeho CPU).

Jedná se zde tedy o továrnu, která je méně high-tech a trošku více o „montování“, pročež se tyto linky objevují i v „rozvojovějších“ zemích. Nicméně do Polska přinese 2000 pracovních míst mimo ty, které zaměstná samotná stavba a případní lokální dodavatelé továrny. A také se na ni asi naváže distribuce procesorů pro evropské státy. Pokud zde budou zpracovávány čipy vyrobené v Magdeburgu, zkrátí se přepravní trasy a lhůty mezi těmito fázemi výroby.

Vizualizace plánované assembly & testing linky Intelu ve Wrocławi Autor: Intel

Čím by ale tato firma mohla být nejdůležitější je zapojení do foundry služeb Intelu. Pokud se zde nebudou finalizovat jen produkty Intelu, ale i čipy externích klientů, pak to opět bude přínosné pro Evropské výrobce, kteří budou mít tuto službu k dispozici lokálně bez závislosti na zámořském průmyslu. Pokud by tedy třeba český startup vyvinul vlastní procesor, akcelerátor AI nebo nějaký specializovaný čip, bude moci ho kompletně vyrábět v Evropě. Komunikace a také cesty inženýrů do továrny se hodně zjednoduší.

Intel uvádí, že u této továrny nyní začne proces projektování a plánování. Samotná výstavba pak odstartuje, až bude mít projekt schválení od Evropské komise.

Zdroje: Intel (1, 2), Reuters, Hardwareluxx