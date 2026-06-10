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Neomezená data zdarma jsou zpět. Operátoři odhalili své letní nabídky, až na jednoho opozdilce

Dominik Dobrozenský
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Letní nabídka Vodafone, O2 a T-Mobile (ilustrační obrázek) Autor: Julia Zavalishina / Shutterstock
Letní nabídka Vodafone, O2 a T-Mobile (ilustrační obrázek)
Neomezená data zdarma, televizní balíčky i příspěvek na nový telefon. Vodafone a O2 odhalily své letní bonusy, zatímco T-Mobile si své trumfy stále nechává pro sebe.

Léto se pomalu blíží a čeští operátoři odhalují své nabídky na léto. Zatímco Vodafone společně s O2 už své nabídky naplno odhalili, T-Mobile stále vyčkává. Zákazníky prvních dvou operátorů ale čeká léto s neomezenými daty a televizními balíčky zdarma či dotace na nový hardware.

Léto 2026 v podání Vodafone

Pro zákazníky Vodafonu jsou nachystány odměny, které jdou ruku v ruce s narůstající náročností na mobilní data. Celá nabídka bude dostupná od června až do konce srpna, přičemž aktivace odměn probíhá vždy v aplikaci Můj Vodafone v sekci Vodafone Happy.

Odměny jsou odstupňovány podle tarifů:

  • Předplacené karty: Neomezená data na den, 20 minut volání do všech sítí pro Vodafone karty a 30 minut volání do všech sítí pro Oskarty. Všechny tři odměny lze aktivovat zdarma pouze jednou za měsíc.

  • Tarify s datovým limitem: Neomezená data na celý týden. Aktivace zdarma jednou měsíčně.

  • Neomezené tarify: Odemknutí maximální rychlosti na celý měsíc.

  • Prémiové tarify (Premium 5G / Black): Dotace na nákup nového zařízení.

  • Digitální televize (Vodafone TV / TV+): Balíčky Cinema, Sport nebo Family na první měsíc zdarma.

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Léto 2026 v podání O2

Letní nabídka O2 je o poznání jednodušší než u Vodafonu. Operátor totiž až do konce srpna nabízí dvojnásobnou porci Dat naplno. V rámci dílčích tarifů NEO+ tak zákazníci dostanou více dnů, kdy si mohou bezplatně aktivovat neomezený internet s plnou 5G rychlostí. Aktivace probíhá skrze aplikaci Moje O2.

Kromě toho O2 spustí soutěž Léto po modré. Ta poběží od příštího týdne (od 15. 6.) v rámci aplikace Moje O2 a sociálních sítí a účastníky zavede na rozhledny po celém česku, kde se často nacházejí i 5G vysílače tohoto operátora.

V rámci soutěže bude možné vyhrát příslušenství jako powerbanky O2 spark, reproduktory O2 beam nebo sluchátka O2 pods.

Cyber26

Léto 2026 v podání T-Mobile

Třetí magentový operátor zatím svoji nabídku nezveřejnil. Jakmile se tak stane, informace o ní aktualizujeme.

zdroje: Vodafone, O2

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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