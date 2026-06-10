Neomezená data zdarma jsou zpět. Operátoři odhalili své letní nabídky, až na jednoho opozdilce

Léto se pomalu blíží a čeští operátoři odhalují své nabídky na léto. Zatímco Vodafone společně s O2 už své nabídky naplno odhalili, T-Mobile stále vyčkává. Zákazníky prvních dvou operátorů ale čeká léto s neomezenými daty a televizními balíčky zdarma či dotace na nový hardware.
Léto 2026 v podání Vodafone
Pro zákazníky Vodafonu jsou nachystány odměny, které jdou ruku v ruce s narůstající náročností na mobilní data. Celá nabídka bude dostupná od června až do konce srpna, přičemž aktivace odměn probíhá vždy v aplikaci Můj Vodafone v sekci Vodafone Happy.
Odměny jsou odstupňovány podle tarifů:
-
Předplacené karty: Neomezená data na den, 20 minut volání do všech sítí pro Vodafone karty a 30 minut volání do všech sítí pro Oskarty. Všechny tři odměny lze aktivovat zdarma pouze jednou za měsíc.
-
Tarify s datovým limitem: Neomezená data na celý týden. Aktivace zdarma jednou měsíčně.
-
Neomezené tarify: Odemknutí maximální rychlosti na celý měsíc.
-
Prémiové tarify (Premium 5G / Black): Dotace na nákup nového zařízení.
-
Digitální televize (Vodafone TV / TV+): Balíčky Cinema, Sport nebo Family na první měsíc zdarma.
Léto 2026 v podání O2
Letní nabídka O2 je o poznání jednodušší než u Vodafonu. Operátor totiž až do konce srpna nabízí dvojnásobnou porci Dat naplno. V rámci dílčích tarifů NEO+ tak zákazníci dostanou více dnů, kdy si mohou bezplatně aktivovat neomezený internet s plnou 5G rychlostí. Aktivace probíhá skrze aplikaci Moje O2.
Kromě toho O2 spustí soutěž Léto po modré. Ta poběží od příštího týdne (od 15. 6.) v rámci aplikace Moje O2 a sociálních sítí a účastníky zavede na rozhledny po celém česku, kde se často nacházejí i 5G vysílače tohoto operátora.
V rámci soutěže bude možné vyhrát příslušenství jako powerbanky O2 spark, reproduktory O2 beam nebo sluchátka O2 pods.
Léto 2026 v podání T-Mobile
Třetí magentový operátor zatím svoji nabídku nezveřejnil. Jakmile se tak stane, informace o ní aktualizujeme.