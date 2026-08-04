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Nepálí se GDDR6 na grafice? Karty GeForce i Radeon dostávají podporu monitorování teploty všech čipů s pamětí

Jan Olšan
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GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3, PCB karty Radeon RX 7800 XT Autor: PowerColor
GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3, PCB karty Radeon RX 7800 XT
Doteď jste mohli znát jenom jeden údaj o teplotě pamětí na grafické kartě společný pro všechny čipy. Aplikace jako HWiNFO ale teď budou ukazovat teploty všech individuálních čipů, takže půjde zjistit, zda se některé nadměrně nepřehřívají.
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Před nedávnem se do monitorovacích programů jako je HWiNFO dostala možnost sledování tzv. hotspot teplot GPU, lokálních ohnisek v čipu s výrazně vyšší teplotou, než je ta průměrná, kterou doteď čipy Nvidie hlásily. Vypadá to, že na to naváže i další zlepšení v hlídání teplot grafik. Těch u nich dostanete možnost zjistit teploty všech čipů s pamětí, což může odhalit problémy s chlazením podobně jako teplota hotspotu u GPU.

Teploty všech pamětí na grafice odhaleny

Vypadá to, že za toto zlepšení vděčíme stejným lidem, kteří odhalili možnost číst hotspot teploty GPU u grafik GeForce RTX 5000. Nvidia ji neukazovala a mělo se za to, že čidlo neexistuje nebo nefunguje, než brazilští opraváři karet zjistili, že interní software Nvidie tato data normálně ukazuje, jen jsou schovaná v neveřejných API.

Nvidia nechtěla, abyste viděli skutečnou teplotu uvnitř GPU. Teď se údaj o hotspotu karet GeForce povedlo odhalit Přečtěte si také:

Nvidia nechtěla, abyste viděli skutečnou teplotu uvnitř GPU. Teď se údaj o hotspotu karet GeForce povedlo odhalit

Dotyční Brazilci poté objevili, že lze přečíst také údaje o teplotě pamětí ze všech čipů GDDR6 či GDDR6X na grafikách GeForce RTX 5000 i starších, zatímco doteď obvykle vždy monitorovací programy mohly ukazovat jen jedinou teplotu pamětí, aniž by bylo jasné, z kterého čipu pochází a zda teploty ostatních nejsou výrazně odlišné. O něco později se pak podařilo i čtení individuálních teplot na kartách s pamětí GDDR7. Podobně jako u čtení informací o teplotě hotspotu musel být postup pro zjišťování těchto teplot implementován reverzním inženýrstvím a pokusy, kterých se účastnil například i slovenský autor programu HWiNFO Matin Malík. Nvidia tyto funkce nijak nedokumentuje.

Schopnost podívat se a případně i dlouhodobě monitorovat teploty jednotlivých paměťových čipů na vaší grafické kartě by se teď měla dostávat do různých aplikací pro sledování a analytiku hardwaru (případně do pluginů pro ně – například MSI Afterburner kvůli oficiálnímu sponzorovávání od MSI nemůže podporu přímo dostat a je třeba ji implementovat jako nezávislý plugin).

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition: PCB

PCB grafiky Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition. Čip mezi GPU a slotem PCI Express je v pozici, kdy často může mít zvýšenou teplotu proti ostatním

Autor: Nvidia

Tato funkce je užitečná k tomu, že máte přehled o tom, jaká je nejhorší a naopak nejlepší teplota a zda se některý konkrétní čip nepřehřívá. To může indikovat, že má karta problémy s chlazením čipů v částech PCB, kde je největší teplotní namáhání (bývají to někdy čipy umístěné mezi GPU a slotem PCI Express). Nebo vám to může pomoci odhalit, že má vaše grafika defekt v nanesení teplovodivé pasty či vložek na některých čipech, o čemž bez rozebrání karty nemusí uživatel vůbec mít tušení.

Brzo v HWiNFO

A tato schopnost se nedostane jenom uživatelům grafik Nvidia. Martin Malík nyní oznámil, že do programu HWiNFO přidává vedle podpory monitorování teploty čipů GDDR6X a GDDR7 na grafikách Nvidia také obdobné monitorování teploty jednotlivých čipů s pamětí na grafikách Radeon.

Změny chystané do programu HWiNFO

Změny chystané do programu HWiNFO

Autor: HWiNFO

Konkrétně to má být u GPU „AMD Navi“, což je interní označení společné všem čipů architektur RDNA, RDNA 2, RDNA 3 i RDNA 4 (například v Radeonech RX 9000 jsou Navi 48 a Navi 44). Zda se podpora bude týkat úplně všech karet od Radeonů řady RX 5700/5600/5500 výš, to uvidíme.

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Funkce je zatím uvedená ve změnách plánovaných pro budoucí vydání a mohla by asi vyjít současně s podporou čtení individuálních teplot pamětí u GeForce a s podporou monitorování teploty hotspotu u GPU karet GeForce RTX 5000. Je pravděpodobné, že schopnost sledování této telemetrie se vedle HWiNFO opět objeví i v dalších programech, jako je třeba HWMonitor, AIDA64 a další.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3), HWiNFO

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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