Nepropagujte nelegální hazard, jinak budou milionové pokuty. Varuje Ministerstvo financí české infuencery

Ministerstvo financí varovalo influencery před propagací nelegálních hazardních her. Podle úřadu se v posledních letech zásadně změnil způsob, jakým se hazard propaguje. Tradiční reklamu nahrazují právě influenceři na sociálních sítích. Ti mají mít schopnost oslovit velké množství mladých lidí, včetně nezletilých.
Ministerstvo financí upozornilo, že lze propagovat pouze hazardní hry s platnou licencí. Influencerům v opačném případě hrozí pokuty až v řádech milionů korun, dále správní řízení, zablokování účtu na sociálních sítích a poškození reputace.
“V České republice se mohou nabízet a propagovat pouze takové online hazardní hry, které mají platnou licenci vydanou ministerstvem financí. Jakákoli propagace nelicencovaného online casina, sázkové platformy apod. je protiprávní, a to bez ohledu na to, zda influencer dostal zaplaceno, nebo jen sdílel tip,” shrnul podle serveru Lupa.cz resort financí.
“Podle zákona o regulaci reklamy, jehož gestorem je ministerstvo průmyslu a obchodu, je zakázaná každá reklama na online hazardní hru, ke které se lze z ČR připojit a která zároveň není v ČR povolena,” doplnil úřad.
“Nejčastěji se lze s nelegální reklamou na hazardní hry setkat prostřednictvím takzvaných session videí, na kterých influencer hraje na nelegální platformě a zároveň i toto hraní komentuje a tím i propaguje. Sledujícím ukazuje vysoké výhry, bagatelizuje prohry a pod videem zanechá odkaz na registraci. Za každého nového hráče, který se přes odkaz zaregistruje a vloží peníze, pak inkasuje provizi. Typicky se tedy jedná o klasický affiliate model, který má ale jeden zásadní háček – pokud nemá propagovaná platforma licenci, pak je považována za nelegální propagaci nepovoleného hazardu.”
Celé znění varování ministerstva financí je zde. Uvedeny jsou příklady toho, co je považováno za nelegální propagaci hazardu. Jde o promo kódy, QR kódy ve videu, soutěže o kredity a tak dále.
Ministerstvo financí a Celní správa dohlíží na dodržování zákona o hazardních hrách. Úřad vlivem toho provozuje také seznam nelegálních domén, které musí poskytovatelé internetu blokovat. Seznam je neustále aktualizován. Nedávno na něj přibyl populární Polymarket.
zdroj: Lupa.cz, Ministerstvo financí