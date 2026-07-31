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Nerdi jásají, do Dungeons & Dragons na podzim přibude velké rozšíření World of Warcraft

Matěj Vlk
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K dispozici budou tři verze hry a přídavný balíček Icecrown Citadel. Autor: Wizards of the Coast
K dispozici budou tři verze hry a přídavný balíček Icecrown Citadel.
Do notoricky známé stolní hry se přidají postavy, příběhy a schopnosti z notoricky známého MMORPG. Hráči tak budou moci hrát za tradiční postavy a procházet dobře známé dungeony.
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Dvě herní legendy se propojí do jedné – do stolního Dungeons & Dragons totiž coby rozšíření přibude univerzum World of Warcraft. O spolupráci Blizzardu a Wizards of the Coast se mluvilo v posledních týdnech a vše nyní bylo oficiálně oznámeno na Gen Con 2026. Hráči si jej poprvé budou moci vychutnat v polovině listopadu.

WoW u stolu

Dungeons & Dragons je stolní hra na hrdiny, která poprvé vyšla už v roce 1974. Jeden z účastníků vede příběh jako Dungeon Master a popisuje svět i následky rozhodnutí. Ostatní hráči ovládají vlastní postavy, ať už v rámci role-play nebo samotných soubojů. Průběh dobrodružství stojí na společném vyprávění, pravidlech a hodech specifickými kostkami. Ty rozhodují o výsledku soubojů i dalších herních situací a mechanik.

Rozšíření pro World of Warcraft nabídne všech 13 povolání z počítačové hry. Jejich schopnosti zpracuje pomocí devíti nových nebo upravených podtříd a více než 40 specializací. Šest podtříd přitom vzniklo přímo pro toto rozšíření.

Zdroj: Youtube.com

Hráči dostanou na výběr 16 ras postav, kdy 11 z nich bude pro D&D zcela nových. Objeví se například Draenei, Dracthyrové, Pandareni, Taureni, Worgeni či Forsaken. Upravená pravidla dostanou lidé, orkové a několik dalších již existujících ras.

Kouzla a dungeony

Příručka přinese přes 60 kouzel a nejméně 25 magických předmětů. Nabídne také pravidla pro více než 10 profesí. Pro vedení kampaní bude připraveno přes 50 monster a 30 profilů bossů. Sedm dungeonů dostane podobu vhodnou pro stolní hraní. Výběr zahrnuje Deadmines, Onyxia’s Lair a Scarlet Monastery. Samostatný balíček Icecrown Citadel je určený pro postavy na úrovních 16 až 20. Nabídne pět kapitol a deset bossů.

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Digitální verze hlavní knihy stojí 39,99 USD, fyzická edice 59,99 USD a kombinovaný balíček 79,99 USD. Ultimate Bundle za 124,99 USD přidá Icecrown Citadel a zástěnu pro Dungeon Mastera, která obsahuje nejdůležitější pravidla a tabulky. Sběratelský komplet s upravenou knihou a pouzdrem stojí 144,99 USD.

Zdroj: Blizzard

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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