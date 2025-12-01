Netflix naštval uživatele: na novějších zařízeních zakázal přehrávání na televizi pomocí Chromecastu

Od poloviny prosince se na uživatelských fórech a Redditu začaly objevovat rozhořčené příspěvky uživatelů, kterým přestalo fungovat přehrávání filmů a seriálů prostřednictvím Chromecastu. Nyní se vyjasnilo proč – Netflix tuto funkci ve svých mobilních aplikacích zakázal a k dispozici je jen na starých zařízeních.
Jen s nativní aplikací
Dle počtu příspěvků využívala tento způsob přehrávání nezanedbatelná část předplatitelů. Netflix si kvůli přehlednějšímu a rychlejšímu ovládání spouštěli na telefonu či tabletu a na velkou obrazovku televizoru (nebo třeba projektoru) přenesli pomocí Chromecastu. Jak ale nyní uvádí oficiální stránka podpory Netflixu, tlačítko „Cast“ už není k dispozici a na webu je doslova uvedeno:
„Netflix už nepodporuje přehrávání pořadů z mobilního zařízení na většinu televizí a zařízení pro streamování do TV. K ovládání Netflixu budete muset použít dálkový ovladač, který jste obdrželi spolu se svou televizí nebo streamovacím zařízením.“
Je tak zřejmé, že Netflix chce donutit uživatele s kompatibilními televizory a přehrávači k instalaci nativní aplikace. Jedinou možností, jak obsah z telefonu přehrát na obrazovce televize bez aplikace, zůstanou starší zařízení. Těmi mohou být modely Chromecast bez dálkového ovladače, stejně jako starší televizory s nativní podporou Google Cast. Na novější zařízení nelze seriály a filmy takto přehrávat.
Toto omezení přitom není první tohoto druhu, které Netflix letos zavedl. Už na začátku roku Netflix omezil tento způsob přehrávání pro levné tarify s reklamami. Tam se dá opatření pochopit, neboť telefon nabízí širší možnosti, jak reklamy zablokovat nebo jejich přehrání urychlit. U běžných tarifů bez reklam jde ale o nepochopitelné omezení platících uživatelů.
Zdroj: Android Authority