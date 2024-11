Jak na Netflixu najít perfektní film během pár sekund? Tajnou zkratkou jsou skryté kódy ve vyhledávání

Znáte to, máte chuť na nějaký povedený film, ale nevíte jaký a při myšlence na nekonečné procházení napříč nabídkou se vám dělá pásový opar. Namísto neustálého klikání vyzkoušejte tyto skryté kódy, které vám rychle vyfiltrují obsah Netflixu podle žánrů či preferencí.

Kódy fungují jak na televizi, tak i v počítači nebo na mobilu.

Králem vyhledávání pomocí tajných kódů

Na Netflixu existuje něco málo přes 4000 unikátních kódů, s jejichž pomocí se můžete dostat i do kategorií, kam byste se při normálním vyhledávání jen těžko dostali. Nechápejte kódy jako nějaký tajný způsob, jak se dostat k jinak nepřípustnému obsahu, ale jako možnost vyfiltrovat si vyhledávání na základě preferencí.

A jak na to? Stačí se jednoduše přihlásit do svého Netflix účtu a do pole vyhledávání napsat kód, který chcete použít. Pokud nemáte jasnou představu, stačí zadat kód hlavního žánru (například Akční nebo Thrillery) a z filtrované sekce se nechat inspirovat. V případě specifičtějších požadavků můžete vyzkoušet další kódy, které by měly hledání filtrovat ještě o něco přesněji.

Pozor! Ačkoli je možné skrze tyto kódy poměrně dobře vyhledávat napříč různými žánry a kategoriemi, nedosahují stoprocentní přesnosti a do seznamu se může zatoulat film, který s danou tématikou nemá nic společného. Navíc na spoustu snímků si u nás díky geologickému omezení můžeme bez použití VPN nechat zajít chuť.

Seznam kategorií a kódů

Akční a dobrodružné – 1365

Asijské akční filmy – 77232

Klasické akční a dobrodružné filmy – 46576

Akční komedie – 43040

Akční thrillery – 43048

Filmy o superhrdinech – 10118

Westernovky – 7700

Špionážní akční filmy – 10702

Kriminální akční filmy – 9584

Filmy o bojových uměních – 8985

Válečné filmy – 2125

Komedie – 6548

Temné komedie – 869

Zahraniční komedie – 4426

Sportovní komedie – 5286

Stand-up – 11559

Náctileté komedie – 3519

Satirické komedie – 4922

Romantické komedie – 5475

Drama – 5763

Životopisná dramata – 3179

Klasická dramata – 29809

Drama podle knižní předlohy – 4961

Drama podle skutečných událostí – 3653

Náctiletá drama – 9299

Historické drama – 12123

Politické drama – 6616

Romantické drama – 1255

Hororové – 8711

B-hororové filmy – 8195

Kultovní hororové filmy – 10944

Napínavé hororové filmy – 45028

Zahraniční hororové filmy – 8654

Hororové komedie – 89585

Hororové filmy s příšerami – 947

Hororové filmy se sériovými vrahy – 8646

Nadpřirozené hororové filmy – 42023

Hororové filmy s upíří tématikou – 75804

Hororové filmy s vlkodlačí tématikou – 75930

Hororové filmy se zombie tématikou – 75405

Hororové filmy se satanskou tématikou – 6998

Romantické – 8883

Populární romantické filmy – 502675

Bizarní romance – 36103

Romantické nezávislé filmy – 9916

Romantické drama – 1255

Smyslné romantické filmy – 35800

Klasické romantické filmy – 31273

Romantické komedie – 5475

Sci-fi a fantasy – 1492

Akční sci-fi a fantasy – 1568

Sci-fi s alien tématikou – 3327

Fantasy filmy – 9744

Dobrodružné sci-fi – 6926

Sci-fi drama – 3916

Hororové sci-fi filmy – 1694

Sci-fi thrillery – 11014

Zahraniční sci-fi a fantasy – 6485

Thrillery – 8933

Akční thrillery – 43048

Kriminální thrillery – 10499

Zahraniční thrillery – 10306

Nezávislé thrillery – 3269

Gangsterské filmy – 31851

Psychologické thrillery – 5505

Politické thrillery – 10504

Thrillery s tajemnou tématikou – 9994

Špionážní thrillery – 9147

Psychologické thrillery – 972

Thrillery s nadpřirozenou tématikou – 11140

Anime a animované – 7424

Animované filmy pro dospělé – 11881

Akční anime – 2653 a 3063

Fantasy anime – 11146

Anime a animované seriály s více sezónami – 6721

Rodinné a dětské – 783

Filmy pro děti ve věku od 7 let – 5455

Filmy pro děti ve věku od 8 let – 561

Klasické – 31574

Klasické komedie – 31694

Klasická dramata – 29809

Klasická sci-fi a fantasy – 47147

Klasické thrillery – 46588

Klasické válečné filmy – 48744

Klasické westernovky – 47465

Kultovní – 7627

Hororové kultovní filmy – 8195 a 10944

Kultovní sci-fi a fantasy – 4734

Dokumentární – 6839

Životopisné dokumenty – 3652

Kriminální dokumenty – 9875

Zahraniční dokumenty – 5161

Historické dokumenty – 5349

Vojenské dokumenty – 4006

Sportovní dokumenty – 180

Hudební a koncertní dokumenty – 90361

Přírodopisné dokumenty – 2595

Sociální a kulturní dokumenty – 3675

Víra a spiritualita – 26835

Filmy o víře a spiritualitě – 52804

Zahraniční – 7462

Africké filmy – 3761

Australské filmy – 5230

Belgické filmy – 262

Korejské filmy – 5685

Latinskoamerické filmy – 1613

Filmy ze středního východu – 5875

Novozélandské filmy – 63782

Ruské filmy – 11567

Skandinávské filmy – 9292

Filmy jihovýchodní Asie – 9196

Španělské filmy – 58741

Řecké filmy – 61115

Německé filmy – 58886

Francouzské filmy – 58807

Východoevropské filmy – 5254

Nizozemské filmy – 10606

Irské filmy – 58750

Japonské filmy – 10398

Italské filmy – 8221

Indické filmy – 10463

Čínské filmy – 3960

Britské filmy – 10757

Homosexuální a LGBT – 5977

Homosexuální komedie – 7120

Homosexuální drama – 500

Romantické homosexuální filmy – 3329

Dokumenty pro homosexuály – 4720

Hudba – 1701

Městské a taneční filmy – 9472

Světové hudební koncerty – 2856

Klasické muzikály – 32392

Hudební filmy ze světa showbyznysu – 13573

Sportovní – 4370

Sportovní komedie – 5286

Sportovní dokumenty – 180

Sportovní drama – 7243

Baseballové filmy – 12339

Fotbalové filmy – 12803 a 12549

Boxerské a bojové filmy – 12443 a 6695

Basketbalové filmy – 12762

Našli jste v seznamu chybu? Podělte se o ni v komentářích a rádi ji opravíme.