Netflix zadarmo? Streamovací gigant zřejmě představí nový bezplatný tarif

Streamování obsahu je v dnešní době velmi populární činností, a tak není divu, že se velké streamovací platformy ve snaze zaujmout nebo nalákat nové uživatele často předhánějí v tom, která z nich přinese lukrativnější nabídku. A s jednou takovou právě teď přichází i populární Netflix.

Podle magazínu TechRadar by mohl Netflix spustit zbrusu novou úroveň předplatného, která by byla zcela zdarma s reklamami. A co víc, Netflix chce údajně toto předplatné spustit na vybraných trzích v Evropě a Asii, tedy ve hře je i Česká a Slovenská republika. Důvodem je naplnění uživatelské základny na americkém trhu, kde by nová bezplatná úroveň nepřilákala dostatek nových uživatelů.

Nebylo by to ostatně poprvé, co by Netflix s takovouto nabídkou přišel. V roce 2021 americká streamovací společnost testovala bezplatnou úroveň předplatného v Keni, kde po lidech po registraci a potvrzení dospělosti nepožadovala přidání platebních údajů. Nabídku v říjnu loňského roku uzavřela s těmito slovy: „Určitě jsme se z testu hodně naučili. Budeme i nadále nabízet celou řadu dalších plánů.“

Jak se bude následující situace s bezplatnou úrovní předplatného Netflix dál vyvíjet, zatím není zcela jasné a nezbývá než doufat, že nás společnost nenechá dlouho čekat a brzy přijde s dalšími a podrobnějšími informacemi.