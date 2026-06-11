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Návody a tipy

Nevíte, co znamenají jednotlivé emoji? Přehled populárních emotikonů a jejich významů

Richard Šimáček
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Výběr ze smajlíků na telefonu Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Výběr ze smajlíků na telefonu
Nedílnou součástí internetové komunikace jsou emoji, které slouží k vyjádření emocí a k doplnění významu sdělení. V současnosti existují stovky smajlíků a další stále přibývají. Zorientovat se v nich nemusí být jednoduché, proto vám přinášíme přehled těch nejpoužívanějších spolu s jejich významem.

Proč píšeme emoji ve zprávách

Emoji se staly nedílnou součástí digitální komunikace a dnes je používáme téměř v každé zprávě, ať už jde o chat, sociální sítě či komentáře pod příspěvky. Dokážou velmi rychle a jednoduše vyjádřit emoci, reakci a náladu, kterou by jinak bylo nutné složitě popisovat slovy. Právě díky tomu výrazně zrychlují a zpřehledňují komunikaci, protože často nahrazují celé věty nebo doplňují význam textu.

Co se dozvíte v článku
  1. Proč píšeme emoji ve zprávách
  2. Kombinováním v emoji kitchen vytvoříte unikáty

Jejich smysl ale není vždy zcela jednoznačný a může se lišit podle kontextu, situace nebo dokonce kultury a věkové skupiny uživatelů. Stejný smajlík tak pro různé lidi znamená odlišnou emoci i sdělení, což někdy vede k nedorozuměním a mylné interpretaci. Záleží také na tom, s jakým textem je emoji použito a jaký tón má celá zpráva. Proto je dobré vědět, co jednotlivé z nich znamenají.

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smajlík (emoji) popis smajlíků význam smajlíků
emoji smích se slzami

emoji smích se slzami

Autor: iEmoji

smích se slzami

(face with tears of joy emoji)

 vyjádření velkého pobavení
emoji srdce

emoji srdce

Autor: iEmoji

srdce

(red heart emoji)

 láska, náklonnost, pozitivní emoce
emoji složené ruce

emoji složené ruce

Autor: iEmoji

složené ruce

(folded hands emoji)

 poděkování, prosba, respekt
emoji zamilovaný obličej

emoji zamilovaný obličej

Autor: iEmoji

zamilovaný obličej

(heart eyes emoji)

 obdiv, zamilovanost
emoji úsměv se srdíčky

emoji úsměv se srdíčky

Autor: iEmoji

úsměv se srdíčky

(smiling face with hearts emoji)

 láska, něha
emoji oheň

emoji oheň

Autor: iEmoji

oheň

(fire emoji)

 popisuje atraktivního člověka, něco stylového
emoji palec nahoru

emoji palec nahoru

Autor: iEmoji

palec nahoru

(thumbs up emoji)

 souhlas, schválení
emoji lebka

emoji lebka

Autor: iEmoji

lebka

(skull emoji)

 „umřel jsem smíchy“, trapnost nebo bezmoc
emoji plačící obličej

emoji plačící obličej

Autor: iEmoji

plačící obličej

(loudly crying face emoji)

 silné emoce, smutek i smích
emoji plačící obličej

emoji plačící obličej

Autor: iEmoji

plačící obličej

(crying face emoji)

 smutek, zklamání
emoji úsměv

emoji úsměv

Autor: iEmoji

úsměv

(smiling face emoji)

 pohoda, přátelství, radost
emoji zlomené srdce

emoji zlomené srdce

Autor: iEmoji

zlomené srdce

(broken heart emoji)

 zklamání, rozchod, žal
emoji spící obličej

emoji spící obličej

Autor: iEmoji

spící obličej

(sleeping face emoji)

 únava, nuda
emoji oči

emoji oči

Autor: iEmoji

oči

(eyes emoji)

 zvědavost, překvapení, sledování situace
emoji prosící obličej

emoji prosící obličej

Autor: iEmoji

prosící obličej

(pleading face emoji)

 dojetí, prosba, roztomilost
emoji sluneční brýle

emoji sluneční brýle

Autor: iEmoji

sluneční brýle

(smiling face with sunglasses emoji)

 cool, sebevědomí, souhlas
emoji hvězda

emoji hvězda

Autor: iEmoji

hvězda

(star emoji)

 úspěch, kvalita, sláva, hodnocení
emoji přemýšlející obličej

emoji přemýšlející obličej

Autor: iEmoji

přemýšlející obličej

(thinking face emoji)

 hluboké zamyšlení, zvědavost, pochybnosti
emoji nerd

emoji nerd

Autor: iEmoji

nerd

(nerd face emoji)

 chytrost, geek, zažraný do tématu
emoji opička zakrývající oči

emoji opička zakrývající oči

Autor: iEmoji

opička zakrývající oči

(see no evil monkey emoji)

 trapno, nevidět situaci, stud
emoji sto bodů

emoji sto bodů

Autor: iEmoji

sto bodů

(hundred points emoji)

 perfektní, maximum
emoji jiskry

emoji jiskry

Autor: iEmoji

jiskry

(sparkles emoji)

 okouzlení, pozitivita, nadšení
emoji explodující hlava

emoji explodující hlava

Autor: iEmoji

explodující hlava

(exploding head emoji)

 silný šok, překvapení
emoji ruce ve tvaru srdce

emoji ruce ve tvaru srdce

Autor: iEmoji

ruce ve tvaru srdce

(heart hands emoji)

 láska, podpora
emoji salutující obličej

emoji salutující obličej

Autor: iEmoji

salutující obličej

(saluting face emoji)

 respekt, uznání
emoji přehřátí

emoji přehřátí

Autor: iEmoji

přehřátý obličej

(hot face emoji)

 vedro, intenzita, sexy
emoji andílek

emoji andílek

Autor: iEmoji

andílek

(smiling face with halo emoji)

 nevinnost, ironie
emoji konfety

emoji konfety

Autor: iEmoji

konfety

(party popper emoji)

 oslava, úspěch
emoji raketa

emoji raketa

Autor: iEmoji

raketa

(rocket emoji)

 růst, start, hype
emoji pokrčení rameny

emoji pokrčení rameny

Autor: iEmoji

pokrčení rameny

(person shrugging emoji)

 nevím, nejistota
emoji luk a šíp

emoji luk a šíp

Autor: iEmoji

luk a šíp

(bow and arrow emoji)

 cíl, zaměření, střelec
emoji polibek

emoji polibek

Autor: iEmoji

polibek

(face blowing a kiss emoji)

 láska, flirt
emoji slintající smajlík

emoji slintající smajlík

Autor: iEmoji

slintající smajlík

(drooling face emoji)

 mít na něco chuť, intenzivní touha
emoji mírný úsměv

emoji mírný úsměv

Autor: iEmoji

mírný úsměv

(slightly smiling face emoji)

 mírná radost, váhavost, sarkasmus

Kombinováním v emoji kitchen vytvoříte unikáty

Emoji Kitchen je zábavná funkce od Googlu, která umožňuje spojit dvě různé emoji do jedné originální samolepky. Díky tomu můžete vytvářet nejrůznější kombinace – například usměvavý duch, zamilovaný robot nebo rozzuřená kočka – a dodat svým zprávám více osobitosti.

Funkce je dostupná přímo v klávesnici Gboard na Androidu nebo přes vyhledávání Google, kde stačí vyhledat „Emoji Kitchen“, zvolit dvě emoji a výsledný výtvor zkopírovat do zprávy či na sociální sítě. K dispozici jsou desítky tisíc různých kombinací, takže možností k experimentování je opravdu hodně.

Google zabíjí své Android emoji, jen aby se více podobal Applu. Nový 3D vzhled sbírá smíšené reakce Přečtěte si také:

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Autor článku

Richard Šimáček

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