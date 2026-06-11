Nevíte, co znamenají jednotlivé emoji? Přehled populárních emotikonů a jejich významů

Proč píšeme emoji ve zprávách
Emoji se staly nedílnou součástí digitální komunikace a dnes je používáme téměř v každé zprávě, ať už jde o chat, sociální sítě či komentáře pod příspěvky. Dokážou velmi rychle a jednoduše vyjádřit emoci, reakci a náladu, kterou by jinak bylo nutné složitě popisovat slovy. Právě díky tomu výrazně zrychlují a zpřehledňují komunikaci, protože často nahrazují celé věty nebo doplňují význam textu.
Co se dozvíte v článku
Jejich smysl ale není vždy zcela jednoznačný a může se lišit podle kontextu, situace nebo dokonce kultury a věkové skupiny uživatelů. Stejný smajlík tak pro různé lidi znamená odlišnou emoci i sdělení, což někdy vede k nedorozuměním a mylné interpretaci. Záleží také na tom, s jakým textem je emoji použito a jaký tón má celá zpráva. Proto je dobré vědět, co jednotlivé z nich znamenají.
|smajlík (emoji)
|popis smajlíků
|význam smajlíků
|
smích se slzami
(face with tears of joy emoji)
|vyjádření velkého pobavení
|
srdce
(red heart emoji)
|láska, náklonnost, pozitivní emoce
|
složené ruce
(folded hands emoji)
|poděkování, prosba, respekt
|
zamilovaný obličej
(heart eyes emoji)
|obdiv, zamilovanost
|
úsměv se srdíčky
(smiling face with hearts emoji)
|láska, něha
|
oheň
(fire emoji)
|popisuje atraktivního člověka, něco stylového
|
palec nahoru
(thumbs up emoji)
|souhlas, schválení
|
lebka
(skull emoji)
|„umřel jsem smíchy“, trapnost nebo bezmoc
|
plačící obličej
(loudly crying face emoji)
|silné emoce, smutek i smích
|
plačící obličej
(crying face emoji)
|smutek, zklamání
|
úsměv
(smiling face emoji)
|pohoda, přátelství, radost
|
zlomené srdce
(broken heart emoji)
|zklamání, rozchod, žal
|
spící obličej
(sleeping face emoji)
|únava, nuda
|
oči
(eyes emoji)
|zvědavost, překvapení, sledování situace
|
prosící obličej
(pleading face emoji)
|dojetí, prosba, roztomilost
|
sluneční brýle
(smiling face with sunglasses emoji)
|cool, sebevědomí, souhlas
|
hvězda
(star emoji)
|úspěch, kvalita, sláva, hodnocení
|
přemýšlející obličej
(thinking face emoji)
|hluboké zamyšlení, zvědavost, pochybnosti
|
nerd
(nerd face emoji)
|chytrost, geek, zažraný do tématu
|
opička zakrývající oči
(see no evil monkey emoji)
|trapno, nevidět situaci, stud
|
sto bodů
(hundred points emoji)
|perfektní, maximum
|
jiskry
(sparkles emoji)
|okouzlení, pozitivita, nadšení
|
explodující hlava
(exploding head emoji)
|silný šok, překvapení
|
ruce ve tvaru srdce
(heart hands emoji)
|láska, podpora
|
salutující obličej
(saluting face emoji)
|respekt, uznání
|
přehřátý obličej
(hot face emoji)
|vedro, intenzita, sexy
|
andílek
(smiling face with halo emoji)
|nevinnost, ironie
|
konfety
(party popper emoji)
|oslava, úspěch
|
raketa
(rocket emoji)
|růst, start, hype
|
pokrčení rameny
(person shrugging emoji)
|nevím, nejistota
|
luk a šíp
(bow and arrow emoji)
|cíl, zaměření, střelec
|
polibek
(face blowing a kiss emoji)
|láska, flirt
|
slintající smajlík
(drooling face emoji)
|mít na něco chuť, intenzivní touha
|
mírný úsměv
(slightly smiling face emoji)
|mírná radost, váhavost, sarkasmus
Kombinováním v emoji kitchen vytvoříte unikáty
Emoji Kitchen je zábavná funkce od Googlu, která umožňuje spojit dvě různé emoji do jedné originální samolepky. Díky tomu můžete vytvářet nejrůznější kombinace – například usměvavý duch, zamilovaný robot nebo rozzuřená kočka – a dodat svým zprávám více osobitosti.
Funkce je dostupná přímo v klávesnici Gboard na Androidu nebo přes vyhledávání Google, kde stačí vyhledat „Emoji Kitchen“, zvolit dvě emoji a výsledný výtvor zkopírovat do zprávy či na sociální sítě. K dispozici jsou desítky tisíc různých kombinací, takže možností k experimentování je opravdu hodně.