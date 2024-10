„Next-gen hraní.“ AMD oznámilo vydání Ryzenu 7 9800X3D, běžné Ryzeny 9000 jsou zlevněné

Poslední dny se objevují další a další úniky k chystaným procesorům Ryzen 9000X3D, které podle neoficiálních drbů zanedlouho vyjdou. AMD si možná řeklo, že takovou službu si může udělat i samo, a přímo teď vydání potvrdilo. Bude už za dva týdny a něco, přičemž načasování je, zdá se, zvolené tak, aby tato novinka hned po vydání přebila nové desktopové procesory Intelu na platformě LGA 1851. Proti těm AMD ale nasadí také slevy Zenu 5.

Toto ještě není přímo odhalovací akce k novým procesorům, která má dle neoficiálních informací proběhnout 25. 10. (tedy hned další den po tom, co se začnou prodávat Intel Core 200S). Je zajímavé, že tuto akci firma nepotvrdila, ale v oficiálním marketingovém materiálu, který rozeslala, potvrdila zřejmě následující termín skutečné dostupnosti. Uvádí, že procesory „přijdou 7. 11.“, čímž se asi myslí přímo v obchodech.

AMD v materiálu nepotvrdilo přímo, že vydává Ryzen 7 9800X3D. Leták říká, že „next-gen gaming“ v podání Ryzenu X3D „je téměř zde“ a ilustrace používá renderovaný obrázek procesoru s popiskem „Ryzen 9000“. V popisu se potom uvádí, že půjde o CPU pro platformu AM5 s podporou PCIe 5.0 a s architekturou Zen 5. Očekává se, že AMD vydá někdy i Ryzen 9 9900X3D a Ryzen 9 9950X3D, ale ty mají dle neoficiálních informací přijít až po začátku nového roku. Z toho všeho vyplývá, že ona novinka, kterou vám tento teaser chce prodat, je osmijádrový Ryzen 7 9800X3D.





Teaser vydání Ryzenu 7 9800X3D od AMD Autor: AMD, via: Tom's Hardware

S tím sedí i to, že tento procesor teď porůznu uniká a o víkendu se objevil seznam podporovaných procesorů pro AM5 desky Maxsun, který jako nově vydané procesory uvádí právě Ryzen 9 9800X3D (Ryzen 9 je ale asi chyba, měl by se jmenovat Ryzen 7) a vedle toho pak už jen levný Ryzen 5 9600 bez 3D V-Cache. Model 9800X3D má podle tohoto zdroje mít 120W TDP, 96MB L3 cache a základní takt 4,7 GHz. Různé indicie budí naděje, že by mohl poskytovat i výrazně vyšší takty boostu než Ryzen 7 7800X3D na bázi Zenu 4, ale zde je asi lepší krotit očekávání, nic zatím není potvrzeno.

Vyjasní se to snad brzo, pokud ono odhalení proběhne v pátek 25. 10. Cenu zatím neznáme, ale je pravděpodobné, že bude vyšší, než za jakou se momentálně prodává Ryzen 7 7800X3D. Ten šel na trh za oficiální cenu 449 $, která by tedy mohla být nasazena i pro 9800X3D (u nás by to s DPH bylo asi 12 700 Kč / 502 €). Podle všeho půjde při uvedení o nejrychlejší procesor pro herní PC, což je třeba vzít v úvahu.

Slevy na ne-X3D Zen 5

Na čas podzimní nákupní sezóny a různých „černých pátků“ ale AMD také oznámilo slevy ostatních modelů Ryzenů 9000, které přitom vyšly teprve v srpnu. Největší sleva je na šestnáctijádro Ryzen 9 9950X, které je dočasně za 599 $ (minus padesát dolarů, u nás by to dělalo s DPH asi 1400 Kč / 56 € dolů). Zbylé tři modely mají cenu sraženou o 30 $ (850 Kč / 34 € při započtení DPH). To udělá relativně největší rozdíl u Ryzenu 5 9600X, který by tím stál dočasně jen 249 $.

Podzimní slevy procesorů AMD Ryzen 9000 Autor: AMD, via: Tom's Hardware

Tyto slevy se už v USA, zdá se, projevily a snad se budou dát využít i u nás. Nejde ale o trvalé snížení cen těchto procesorů, jejich doporučené ceny zůstávají stejné. AMD mluví o „promotion“, tedy o dočasné akční slevě. Ta se může později opakovat a jednou asi procesory přirozeným poklesem cen zlevní tak, že už to bude úroveň trvalá. Ale mezitím může po skončení černého pátku a podobných podzimních akcí na nějakou dobu cena asi zase stoupnout.

Je třeba dodat, že tyto snížené ceny jsou také jen doporučené, takže v obchodech nemusí stav vždycky odpovídat. V ideálním případě by teoreticky mohly být slevy i hlubší. To se v USA týká modelu 9900X, ale zdá se, že pod cenou (už od 12 300 Kč) je i v některých českých e-shopech.

Zdroj: Tom’s Hardware