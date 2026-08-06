Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř: Po RAM, SSD a GPU teď přichází zdražování základních desek

Včera jsme měli smutnou povinnost informovat o razantním zdražení grafických karet, které začalo v Asii, ale nejspíš se brzo dostane i do našich obchodů. Růst jejich cen je primárně daný explozivním nárůstem cen pamětí, ale v menší míře zdražují i další součástky a materiály. Bohužel to vypadá, že kvůli tomu teď půjdou nahoru také ceny základních desek pro PC, třebaže v těch se paměťové čipy skoro nevyskytují.
Během léta stoupnou ceny desek
Z asijského fóra Board Channels, odkud často máme zprávy o výrobcích grafických karet, tentokrát prosákly informace o tom, že se budou zvyšovat ceny základních desek. Plánují to údajně všechny hlavní značky – Asus, Gigabyte a MSI (ASRock výslovně jmenován není, ale patrně bude postupovat podobně), a to na aktuálně už běžící třetí čtvrtletí letošního roku.
Nejdůležitější příčinou, kvůli které ceny desek stoupnou, je výrazně se zvyšující cena PCB (vícevrstvých tištěných spojů), které tvoří základ všech desek. Podle zdrojů z Board Channels jejich ceny za uplynulou část roku 2026 stouply až o 50 %, což výrazně navyšuje výrobní náklady (zejména asi u těch desek, kde není extrémní množství součástek a výmyslů navíc, takže PCB je relativně větším dílem nákladů na materiál a komponenty). Dále zdražila i samotná měď, kondenzátory, komponenty VRM a další čipy. Všechny tyto součástky logicky ve velkém hltají AI servery a GPU, takže kvůli poptávce roste jejich cena.
Vedle problémů s cenami komponent ale také výrobci desek mají problém nepřímo způsobený cenou pamětí: kvůli jejich nedostupnosti si méně lidí staví nové počítače a tudíž se zmenšily i prodeje základních desek. Jejich výrobci tak musí své fixní náklady jako například investice do vývoje pokrývat z menšího množství prodaných výrobků, takže potřebují větší marži, aby se udrželi na stejné ziskovosti (a třeba neklesli do ztráty).
Výrobci jako Asus, Gigabyte a MSI proto v třetím kvartále podle Board Channels ceny desek zvednou, aby vyřešili výpadek v maržích, ke kterému zvýšení nákladů a další problémy vedly. Kdy přesně v rámci zbývajících měsíců třetího kvartálu se tyto nárůsty cen dají čekat a zda budou skokové, nebo postupné, to bohužel nevíme.
Spolu se zvyšujícími se cenami grafických karet toto bohužel dál prodraží osobní počítače. Zdražení grafických karet a desek sice nebude zdaleka tak vysoké jako u pamětí a SSD, které šly nahoru o stovky procent, ale to vše se bohužel spočte dohromady v ceně celé sestavy. Zejména z výkonnějších herních PC toto udělá zase o kus víc luxusní požitek a zase to rozšíří vrstvu lidí, kteří si ho nebudou moci dovolit.
Zdroj: VideoCardz