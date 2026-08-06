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Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř: Po RAM, SSD a GPU teď přichází zdražování základních desek

Jan Olšan
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Socket pro procesor a základní deska (ilustrační foto) Autor: Asus
Socket pro procesor a základní deska (ilustrační foto)
Výrobci desek údajně během třetího kvartálu zvednou ceny kvůli rostoucím nákladům. Například ceny PCB se od začátku roku zhoršily o 50 % a nejsou jedinou věcí, která tlačí náklady nahoru.
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Včera jsme měli smutnou povinnost informovat o razantním zdražení grafických karet, které začalo v Asii, ale nejspíš se brzo dostane i do našich obchodů. Růst jejich cen je primárně daný explozivním nárůstem cen pamětí, ale v menší míře zdražují i další součástky a materiály. Bohužel to vypadá, že kvůli tomu teď půjdou nahoru také ceny základních desek pro PC, třebaže v těch se paměťové čipy skoro nevyskytují.

Pozor, přichází velké zdražování grafických karet pro hráče: Ceny stoupají až o 30–40 % Přečtěte si také:

Pozor, přichází velké zdražování grafických karet pro hráče: Ceny stoupají až o 30–40 %

Během léta stoupnou ceny desek

Z asijského fóra Board Channels, odkud často máme zprávy o výrobcích grafických karet, tentokrát prosákly informace o tom, že se budou zvyšovat ceny základních desek. Plánují to údajně všechny hlavní značky – Asus, Gigabyte a MSI (ASRock výslovně jmenován není, ale patrně bude postupovat podobně), a to na aktuálně už běžící třetí čtvrtletí letošního roku.

Nejdůležitější příčinou, kvůli které ceny desek stoupnou, je výrazně se zvyšující cena PCB (vícevrstvých tištěných spojů), které tvoří základ všech desek. Podle zdrojů z Board Channels jejich ceny za uplynulou část roku 2026 stouply až o 50 %, což výrazně navyšuje výrobní náklady (zejména asi u těch desek, kde není extrémní množství součástek a výmyslů navíc, takže PCB je relativně větším dílem nákladů na materiál a komponenty). Dále zdražila i samotná měď, kondenzátory, komponenty VRM a další čipy. Všechny tyto součástky logicky ve velkém hltají AI servery a GPU, takže kvůli poptávce roste jejich cena.

Vedle problémů s cenami komponent ale také výrobci desek mají problém nepřímo způsobený cenou pamětí: kvůli jejich nedostupnosti si méně lidí staví nové počítače a tudíž se zmenšily i prodeje základních desek. Jejich výrobci tak musí své fixní náklady jako například investice do vývoje pokrývat z menšího množství prodaných výrobků, takže potřebují větší marži, aby se udrželi na stejné ziskovosti (a třeba neklesli do ztráty).

Základní deska Gigabyte X870E Aorus Infinity Next na Computexu 2026

Základní deska Gigabyte X870E Aorus Infinity Next na Computexu 2026

Autor: Jozef Dudáš

Výrobci jako Asus, Gigabyte a MSI proto v třetím kvartále podle Board Channels ceny desek zvednou, aby vyřešili výpadek v maržích, ke kterému zvýšení nákladů a další problémy vedly. Kdy přesně v rámci zbývajících měsíců třetího kvartálu se tyto nárůsty cen dají čekat a zda budou skokové, nebo postupné, to bohužel nevíme.

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Spolu se zvyšujícími se cenami grafických karet toto bohužel dál prodraží osobní počítače. Zdražení grafických karet a desek sice nebude zdaleka tak vysoké jako u pamětí a SSD, které šly nahoru o stovky procent, ale to vše se bohužel spočte dohromady v ceně celé sestavy. Zejména z výkonnějších herních PC toto udělá zase o kus víc luxusní požitek a zase to rozšíří vrstvu lidí, kteří si ho nebudou moci dovolit.

Zdroj: VideoCardz

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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Aktualne som skor videl znizovanie cien, hlavne highend modelov. A nemyslim si, ze vyrobcovia budu chciet velmi zdrazovat, ich predaje uz aj tak dostavaju silne rany vdaka drahym vsetkym ostatnym komponentom a tak ich predaju klesaju.
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