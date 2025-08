Nintendo jde proti proudu: místo slev naopak zdražuje první Switch. A nejen ten

Nintendo v pátek oznámilo zvýšení cen herních konzolí Nintendo Switch. Zatímco jiní výrobci svá starší zařízení postupem času zlevňují ve snaze vyprodat skladové zásoby, Nintendo se vydává opačnou cestou a ceny v USA a Kanadě naopak zvyšuje. A důvod? Opětovné úřadování Donalda Trumpa

Cla sem, cla tam. A ceny lezou vzhůru

Rozhodnutí zvýšit ceny starších generací populární herní konzole přišlo jen krátce poté, co americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz zvýšení cel, které má vstoupit v platnost 7. srpna 2025. Příkaz zavádí nová cla do výše až 41 % na dovoz do Spojených států z desítek zemí zbytku světa.

Konkrétně na produkty dovážené z Vietnamu, kam Nintendo v roce 2019 přesunulo většinu své produkce, bude nově uvalené 20% clo. Na oficiálním e-shopu Nintenda došlo ke zdražení konzole Nintendo Switch (1. generace) z 299,99 na 339,99 amerických dolarů (zdražení o 40 euro). Switch OLED zdražil dokonce o 50 dolarů, Switch Lite o 30 dolarů.

V oznámení Nintendo oznamuje, že zároveň zdražuje také další produkty, včetně určitého příslušenství pro Switch 2, některých amiibo figurek a chytrého budiku Nintendo Sound Clock: Alarmo. Cena Nintendo Switch 2 a členství Nintendo Switch online zatím zůstávají prozatím beze změny. Nicméně společnost sama upozorňuje, že do budoucna může být nutné ceny upravit.

A co Evropa?

Pro evropské hráče se prozatím nemění nic. Důležité je slůvko prozatím. Do budoucna může Nintendo zdražit předplatné Switch Online a herní hardware také u nás. Z minulosti víme, že pokud zákazníci dál kupují, společnost nemá problém promítnout zdražení z lokálních trhů globálně na zbytek světa.

