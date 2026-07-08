Nintendo musí kvůli EU změnit Switch. Konzole ztěžkne, nové pravidlo čeká všechny výrobce

Nintendo se začne přizpůsobovat novým pravidlům Evropské unie a od léta 2026 uvede na trh přepracované verze konzole Nintendo Switch 2 i ovladačů, které budou mít uživatelsky vyměnitelné baterie. Výrobce tak reaguje na nové evropské nařízení, jehož cílem je prodloužit životnost elektroniky a usnadnit její opravy.
Těžší Nintendo Switch i Joy-Cony
Přechod na nové revidované verze s vyměnitelnou baterií nebude okamžitý. Nintendo jej odstartuje během tohoto léta, přičemž na trh se dostane postupně v momentě, kdy se vyprodají aktuální skladové zásoby. Změny se konkrétně dotknou:
-
herní konzole Nintendo Switch 2,
-
ovladačů Joy-Con (pár i jednotlivé),
-
ovladačů Joy-Con 2 (pár i jednotlivé),
-
ovladače Nintendo Switch 2 Pro Controller,
-
ovladače Nintendo 64 (N64) Controller,
-
ovladače Nintendo GameCube (GCN) Controller.
Kvůli konstrukčním úpravám budou zařízení o něco těžší. Nintendo Switch 2 přibere o 10 gramů a bude vážit 411 gramů. Současně se sníží kapacita baterie o 1 % z 5 220 na 5 172 mAh. Ovladače Joy-Con 2 ztěžknou každý o 2 gramy.
Největší změna ale čeká Nintendo Switch 2 Pro Controller, který dostane menší akumulátor s kapacitou 897 mAh namísto dosavadních 1 070 mAh, což představuje pokles o celých 16 %. Kompletní přehled změn najdete v tabulce na oficiálním webu Nintenda.
Sady pro výměny baterie pak Nintendo bude prodávat samostatně v Nintendo Store. Konkrétní ceny náhradních baterií ale zatím nejsou známy.
Nová pravidla dopadnou na celou elektroniku
Podobný osud jako Nintendo čeká i další výrobce. Evropská unie stanovila, že všechna elektrická zařízení uvedená na trh po 18. únoru 2027 musejí obsahovat uživatelsky vyměnitelnou baterii.
Povinnost se nebude týkat jen herních konzolí nebo telefonů, ale i běžné elektroniky, jako jsou například elektrické zubní kartáčky. Výrobci přitom budou muset zajistit, aby si zařízení po výměně baterie zachovala stupeň ochrany proti vniknutí vody. Je tak možné, že i přes možnost vyměnitelné baterie bude její výměna možná jen u odborníků či specializovaných servisů.
zdroj: Nintendo, Evropská komise, ČT24