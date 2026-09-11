Nintendo Switch 2 konečně dostává VRR. Konzole se naučila lépe spolupracovat s televizí

Nintendo Switch 2 při uvedení na trh sliboval podporu variabilní obnovovací frekvence (VRR) i při hraní na televizi. Jenže zatímco vestavěný displej ji zvládal, po připojení k televizi funkce od začátku chyběla. Nintendo ji nyní, po více než roce, konečně aktivovalo prostřednictvím poslední systémové aktualizace.
Switch 2 se už umí přizpůsobit televizi
VRR průběžně synchronizuje obnovovací frekvenci televizoru s aktuální snímkovou frekvencí hry. Obraz je díky tomu plynulejší a především se zbavuje onoho nepříjemného trhání, ke kterému může dojít při kolísání počtu snímků při náročnějších herních scénách.
Funkce dorazila s aktualizací 23.0.0 a funguje v TV režimu, když je konzole zasunutá v docku. Neobejdete se ale bez kompatibilní televize a aktualizace samotného docku, který je také potřeba aktualizovat zvlášť.
Kromě VRR přináší aktualizace také několik dalších novinek, jako je například úprava editoru Mii postaviček. Nově v něm hraje příjemná hudba a své výtvory můžete sdílet s ostatními pomocí QR kódu, podobně jako za dob Nintenda 3DS a Wii.
zdroj: Nintendo