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Nintendo Switch 2 konečně dostává VRR. Konzole se naučila lépe spolupracovat s televizí

Dominik Dobrozenský
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Konzole Nintendo Switch 2 se naučila VRR na televizi Autor: laur2321 / Shutterstock
Konzole Nintendo Switch 2 se naučila VRR na televizi
Nintendo Switch 2 konečně dostává funkci, která měla být samozřejmostí už při vydání. VRR nyní funguje i pří hraní na televizi.
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Nintendo Switch 2 při uvedení na trh sliboval podporu variabilní obnovovací frekvence (VRR) i při hraní na televizi. Jenže zatímco vestavěný displej ji zvládal, po připojení k televizi funkce od začátku chyběla. Nintendo ji nyní, po více než roce, konečně aktivovalo prostřednictvím poslední systémové aktualizace.

Switch 2 se už umí přizpůsobit televizi

VRR průběžně synchronizuje obnovovací frekvenci televizoru s aktuální snímkovou frekvencí hry. Obraz je díky tomu plynulejší a především se zbavuje onoho nepříjemného trhání, ke kterému může dojít při kolísání počtu snímků při náročnějších herních scénách.

Funkce dorazila s aktualizací 23.0.0 a funguje v TV režimu, když je konzole zasunutá v docku. Neobejdete se ale bez kompatibilní televize a aktualizace samotného docku, který je také potřeba aktualizovat zvlášť.

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Kromě VRR přináší aktualizace také několik dalších novinek, jako je například úprava editoru Mii postaviček. Nově v něm hraje příjemná hudba a své výtvory můžete sdílet s ostatními pomocí QR kódu, podobně jako za dob Nintenda 3DS a Wii.

zdroj: Nintendo

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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