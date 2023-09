Nothing Phone (2): smartphone s unikátním designem a prémiovou výbavou (recenze)

Obsah balení:

Nothing se snaží zaujmout zejména ojedinělým designem, který koneckonců čiší už ze samotné krabičky. Ta je nezvyklými plochými rozměry pokryta detailem designu zad, což budí pozornost. Uvnitř krabičky se pak mimo smartphone nachází nabíjecí USB-C/USB-C kabel, špendlíček pro vytažení slotu na SIM karty a pár brožurek.

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 162,1 × 76,4 × 8,6 mm; 201 g Zpracování: displej a záda z odolného skla Gorilla Glass, rám z hliníku, odolnost IP54 Displej: 6,7" LTPO OLED displej, 2412 × 1080 px, 120 Hz, HDR10+, jemnost 394 PPI, jas až 1600 nitů Procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 3 GHz, grafický akcelerátor Adreno 730 RAM a paměť: 12 GB RAM + 256/512 GB vnitřního úložiště Selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, širokoúhlý, HDR, až 1080p@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, 1/1,56", f/1,9, 24 mm, PDAF, OIS

ultraširokoúhlý: 50 Mpx, 1/2,76", f/2,2, 114°, AF Nahrávání videa: 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, gyro-EIS, live HDR, OIS Baterie a nabíjení: 4700 mAh, rychlonabíjení 45 W, bezdrátové nabíjení 15 W, reverzní napájení 5 W Operační systém: Android 13 s nadstavbou Nothing OS 2 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 6 (802.11 6), Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

USB-C 2.0, NFC, dual nanoSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

LED světla Glyph

Vzhled a celkové zpracování:

Kdo si pamatuje design loňského Nothing Phone (1), bude u letošní generace jako doma. Pro všechny ostatní je dvojka smartphone s unikátním designem, který budí pozornost na míle daleko. Jednoduchý oválný design s hliníkovým rámem doplňují prosklená záda, která po vzoru jedničky ukazují jednotlivé komponenty a kabeláž sladěné pěkně do bílého nebo černého vzoru.

Hlavní 6,7" LTPO OLED displej vypadá nádherně (zdroj: Cnews) Detail na LTPO OLED displej (zdroj: Cnews)

Záda jsou stejně jako u Nothing Phone (1) doplněna o světelné LED pruhy, které plní hned několik funkcí. V prvé řadě slouží jako vizuální světelné notifikační centrum, doplňkové ovládací centrum, živá hudba a v neposlední řadě také jako lákadlo na okolní zvědavce. Celá ta světelná paráda nese jméno Glyph a povíme si o ní podrobněji v pozdější fázi recenze.

Hlavní dominantou zad nejsou tentokrát moduly fotoaparátu, nýbrž celá záda (zdroj: Cnews) Detail na dvojici hlavního a ultraširokoúhlého fotoaparátu (zdroj: Cnews)

Nothing Phone (2) je dostupný pouze ve dvou barevných variantách – černé a bílé. Osobně se mi více líbí mnou testovaná verze s bílými zády, na které jednotlivé komponenty lépe vyniknou a celkově působí smartphone více „prémiově“. Své kouzlo má nicméně i černá varianta, a konečné posouzení vzhledu je tak na každém zvlášť.





Pravý bok (zdroj: Cnews) Spodní strana (zdroj: Cnews)

Nad jinak plochými zády vystupuje dvojice fotoaparátů o 1,4 mm, což má za následek viklání při používání smartphonu na stole. Pravý bok obsahuje pouze velké zapínací tlačítko, dvojice tlačítek pro změnu hlasitosti našla své místo na levém boku. Zbytek výbavy se nachází vespod, konkrétně USB-C 2.0, první z dvojice hlasitých stereoreproduktorů a šuplíček pro dvojici nano SIM karet. Nothing Phone (2) disponuje zvýšenou odolností pouze IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě), což je sice lepší než nic, vyšší odolnost by však takto prémiovému smartphonu slušela daleko více.

Displej:

Nastavení barevného zobrazení Autor: Cnews

Displej oproti předchozí generaci malinko povyrostl, konkrétně na 6,7". Loňský OLED panel nahradil vylepšený LTPO OLED displej s rozlišením 2412 × 1080 px, což vzhledem k úhlopříčce dává jemnost přibližně 394 PPI. Rovný displej je po všech rozích mírně zaoblený a po všech stranách má stejně široké rámečky, což působí elegantně pro všechny příznivce minimalismu.

Většina displejů u chytrých telefonů aktuálně naráží na hranici toho, jak kvalitní a věrné barevné podání dokáží produkovat, a displej Nothing Phone (2) není výjimkou. Nádherné živé barvy mají za následek to, že na displej se krásně dívá a telefon je díky tomu radost používat. Nastavení displeje standardně ukrývá přizpůsobení barevného zobrazení a aktivaci HDR. V nastavení můžete také vybrat, zdali chcete mít permanentně zapnutou 120Hz obnovovací frekvenci, případně ponechat 60Hz, nebo mít aktivovaný dynamický režim, který bude obnovovací frekvenci dynamicky měnit na základě zobrazovaného obsahu.

Uživatelské rozhraní:

Už minulá generace se snažila odlišit od běžných Android telefonů nejen vzhledem, ale také samotným systémem. To stejné se děje i v případě Nothing Phone (2), který běží na Androidu 13 s nadstavbou Nothing Nothing OS 2.0.2a. Ta s sebou přináší přepracované domovské rozhraní, sadu vlastních tematických ikon a widgetů a nové prvky v nastavení.

Nothing OS vám dovolí personalizovat si domovskou a zamykací obrazovku kompletně podle svého a nabídne vám hned několik widgetů přímo z dílen Nothing. K dispozici máte několik typů stylizovaných hodin, rychlých zkratek, počasí a mnoho dalšího. Nothing OS má i vlastní widget pro sluchátka Nothing Ear, kde rychle zobrazuje stav nabití a jejich aktuální aktivitu.

Domovská obrazovka Nothing OS působí minimalistickým dojmem (zdroj: Cnews) Nothing OS vám umožní kompletní přizpůsobení zamykací obrazovky (zdroj: Cnews)

Možností přizpůsobení je zkrátka mnoho, a přitom to celé působí krásně minimalisticky a uhlazeně. Zkrátka přesně tak, jakým stylem se Nothing prezentuje. Celý systém je zároveň krásně odladěný a při používání jsem se prakticky nesetkal s žádnými záseky. Navíc mi počas testování přistály na smartphone hned dvě aktualizace zlepšující drobné věci a zabezpečení. Za toho určitě palec nahoru, stejně jako za delší softwarovou podporu 3 let velkých aktualizací a 4 let bezpečnostních záplat.

Světélkování v podobě Glyph Interface

Plynule se dostáváme k jednomu z hlavních lákadel celé série Nothing Phone – světelných LED pruhů na zádech. Jak jsem zmiňoval v úvodu, Glyph nejsou na zádech jen tak pro okrasu (i když částečně ano). Pokud chcete, může Glyph doplňovat přisvětlovací LED diody při focení, vizuálně asistovat příchozím notifikacím, informovat vás o příchozím hovoru, ukázat vám aktuální nastavení hlasitosti nebo reagovat při hlasovém asistentu.

To však není vše. Glyph můžete použít i jako časovač nebo vizualizátor živé hudby (byť k tomu vede poněkud krkolomná cesta). Další úžasnou funkcí je to, že pro každý kontakt si můžete nastavit při příchozím hovoru nebo notifikaci jiné světelné schéma. Na výběr máte z desítky předpřipravených, případně si můžete vytvářet vlastní, čímž se odemyká zcela nový způsob přijímaní notifikací a hovorů, který je závislý pouze na vaší představivosti.

Světla Glyph mají vlastní záložku v nastavení a nabízejí široké možnosti přizpůsobení (zdroj: Cnews) Glyph nabízejí široké možnosti přizpůsobení (zdroj: Cnews) Glyph podporuje i aplikace třetích stran. Zatím se podpory chopil pouze Uber (zdroj: Cnews)

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

O výkon nového Nothing Phone (2) se stará 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vyrobený na 4nm technologii s maximální frekvencí až 3 GHz (1× 3,0 GHz Cortex-X2 + 3× 2,5 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510). Výkonnému procesoru sekunduje grafický akcelerátor Adreno 730, který nabízí dostatek výkonu pro bezproblémový rendering ve vysokém rozlišení a hraní her na vysoké detaily. Procesor doplňuje 12 GB RAM a 256, nebo 512 GB vnitřního úložiště. Slot pro paměťové karty chybí.

S mojí oblíbenou testovací hrou Genshin Impact si procesor poradil na vysoké rozlišení a 60 FPS prakticky bez problému. Stejných výsledků jsem dosáhl i při podobně graficky náročných mobilních hrách, kupříkladu Diablo Immortal. Více tak hrubý výkon vyjádří číselné výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 2782 bodů 13 596 bodů 14 hodin a 6 minut 1740 bodů SC 4585 bodů MC 1 163 891 bodů

Výdrž:

Vylepšení u letošního Nothing Phone (2) se týká i baterie, která povyrostla z původních 4500 mAh na 4700 mAh. A celková výdrž vůbec není špatná. Při běžném používání bez Glyph nemáte problém dostat se na dva dny aktivního provozu. Pokud se rozjedete a dáte telefonu přes pracovní den pořádně zatopit, stane se z něj rázem jednodenní telefon, což je i tak vzhledem k velikosti baterie nadstandard.

Telefon samotný podporuje 45W rychlonabíjení s podporou standardů PD 3.0, PPS a QC 4, díky čemu alespoň nejste limitovaní na konkrétní typ nabíječky. Nabíječku totiž v balení bohužel nenajdete, nachází se v ní pouze nabíjecí USB-C/USB-C kabel. Pro testovací účely jsem smartphone nabíjel 100W nabíječkou Baseus GaN2 Pro, pomocí které se baterie nabila na 50 % přibližně za 21 minut, do plna pak bylo nutné počkat hodinu a 2 minuty. Smartphone podporuje také 15W bezdrátové nabíjení a 5W reverzní nabíjení, například sluchátek nebo hodinek.

z 0 na 50 % baterie z 0 na 70 % baterie z 0 na 100 % baterie přibližně 21 minut přibližně 32 minut přibližně 1 hodina a 2 minuty

Fotoaparát:

Na těle nového Nothing Phone (2) najdete stejně jako v případě jedničky celkem trojici fotoaparátů. Zvýšení megapixelů se dočkala pouze přední selfie kamera, jak ale všichni víme, počet megapixelů není vždy směrodatný údaj a důležité jsou hlavně okolní faktory. Pojďme na to ale postupně.

Hlavní 50Mpx fotoaparát s velikostí senzoru 1/5,6" nabízí světelnost f/1,9, optickou stabilizaci obrazu a PDAF ostření. Hlavní fotoaparát dokáže podávat kontinuálně snímky na velmi vysoké úrovni. Fotky jsou po všech ohledech ostré, zbytečně nepřesaturované s nádechem přirozenosti a většinou vždy tak akorát prosvětlené. Samozřejmě narazíte na výjimky, nicméně v poměru s povedenými fotkami je to zanedbatelné množství.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Hlavní fotoaparát si vede dobře i při focení maker a také v noci, kdy se automaticky aktivuje noční režim. Pro někoho může být toto malou nevýhodou, nicméně podle mého názoru je drtivé většině uživatelů nemožnost manuálního přepnutí mezi normálním/nočním režimem zkrátka putna a ocení raději tuto formu automatizace.

Ultraširokoúhlý fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom (zdroj: Cnews)

Sekundární ultraširokoúhlý fotoaparát má stejné rozlišení jako hlavní, tedy 50 Mpx. Ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 114° s velikostí snímače 1/2,76" disponuje AF ostřením a za bílého dne podává výborné výsledky po vzoru hlavního fotoaparátu. Úbytek detailů a mírné rozostření je vidět až u nočních snímků, kdy se vytrácí určitá míra detailů. Stále se však jedná o povedené a použitelné fotky.

Ultraširokoúhlý fotoaparát s nočním režimem (zdroj: Cnews) Hlavní fotoaparát s nočním režimem (zdroj: Cnews) 2násobný digitální zoom s nočním režimem (zdroj: Cnews)

Upozornění: rozlišení všech fotografií je z důvodu omezení serveru zmenšeno o 50 %. Na kvalitě fotografií se nic nemění, rozlišení je pouze sníženo na polovinu.

Přední 32Mpx selfie kamera se světelností f/2,5 a velikostí 1/2,74" potěší hlavně vášnivé „selfíčkáře“. Fotky z přední kamery jsou pěkně ostré a po aktivaci portrétního režimu z nich dokážete dostat výborné reprezentativní záběry. Co je trochu škoda, je podpora pouze 1080p videa při 60 FPS u přední kamery. Zadní kamery zvládnou natáčet až 4K videa při 60 FPS. Zajímavostí je možnost natáčení slow-mo 4K videí při 120 FPS nebo 1080p při až 240 FPS. Rovněž oceňuji drobný designový prvek v podobě blikající červené LED diody na zadní straně při natáčení.

Selfie s portrétním režimem (zdroj: Cnews) Selfie bez portrétního režimu (zdroj: Cnews)

Závěr:

Na testování Nothing Phone (2) jsem se opravdu těšil a po několikatýdenním testu mohu říci, že se skutečně jedná smartphone s unikátním pojetím designu a inovativního přístupu k systému. Neotřelý design s Glyph světly doplňuje prémiový vzhled a po všech směrech vlajková výbava, za kterou se telefon nemusí vůbec stydět.

Nothing Phone (2) je vynikající nástupce svého loňského předchůdce a představuje horkého kandidáta jako nový smartphone pro širokou škálu uživatelů. Pokud jste však majitelé prvního Nothing Phone, nemusí dvojka znamenat tak výrazný evoluční skok, kvůli kterému by bylo potřeba obměňovat. Pro všechny ostatní se jedná o vynikající smartphone s nadčasovým výkonem a designem, s kterým budete rozhodně budit pozornost v širokém okolí.

Za zapůjčení telefonu pro účely testování děkujeme společnosti O2, která Nothing Phone 2 v Česku prodává.