Nothing šokuje levnými a originálními mobilovinkami CMF, kvůli kterým zahodíte své topmodely

Nadpis je trochu nadsázka, ale pravdou je, že Nothing právě nasadil laťku velmi vysoko.

Značka CMF by Nothing založená v loňském srpnu nyní oficiálně představila trio nových produktů, přičemž nejvíce mezi nimi vyniká nový levný smartphone CMF Phone 1. Mimo něj společnost představila i nová bezdrátová sluchátka a chytré hodinky.

CMF Phone 1 je vzhledem k ceně téměř dokonalý

Smartphone CMF Phone 1 je sympatický zejména svým zpracováním. I přestože se jedná o kompletně plastové zařízení, společnost z toho udělala vyloženě přednost. Zadní kryt je možné přímo za chodu vyměnit za jiný (s jinou barvou), případně jej rozšířit o další příslušenství, jako je stojánek, držák karet nebo třeba šňůrku.





CMF Phone 1 Autor: CMF by Nothing

Podle společnosti je vyměnitelný kryt také cestou k snadnému přístupu k vnitřním částem telefonu a snadnější údržbě. Co se specifikací týče, nemusí se díky příznivé ceně 200 dolarů za nic stydět. Srdcem je 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 7300 5G doplněný o až 8 GB RAM a až 256 GB vnitřní úložiště. Součástí je i rozšiřující slot pro paměťové microSD karty.

Z přední strany je CMF Phone 1 osazen 6,67" AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením, frekvencí 120 Hz a jasem až 2000 nitů. O výdrž se stará 5000mAh baterie s podporou 33W rychlonabíjení, přítomnost Nothing OS 2.6 na Androidu 14 pak nikoho moc nepřekvapí. Jediná vada na kráse je absence NFC pro bezkontaktní placení.

Příslušenství pro CMF Phone 1 Autor: CMF by Nothing

CMF Watch Pro 2 s minimalistickým designem

Další oznámenou novinkou jsou chytré hodinky CMF Watch Pro 2, které vesměs navazují na loňský model Watch Pro. Oproti němu ale letošní Watch Pro 2 nabízí jednoduchý kruhový design s jediným tlačítkem na pravé straně. I zde si mohou uživatelé vzhled mírně přizpůsobit buď jiným 22mm řemínkem, nebo vyměnitelným rámečkem.

CMF Watch Pro 2 Autor: CMF by Nothing

Hodinky mají 1,32" AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 px a maximální jas 620 nitů. Součástí je mimo klasické funkce chytrých hodinek měření saturace krve kyslíkem, záznam v více jak 120 sportovních aktivit, systém GPS nebo zvýšená odolnost IP68. Hodinky by měly podle slov výrobce vydržet až 11 dnů na jedno nabití.

CMF Buds Pro 2, sluchátka s LDAC kodekem a ANC

Poslední představenou novinkou jsou bezdrátová sluchátka CMF Buds Pro 2. Ta se designem oproti předchozí generaci až tak moc nezměnila (nové je snad jen nabíjecí pouzdro), vylepšení se však odehrává zejména uvnitř. Sluchátka mají nově 11mm dynamické měniče doprovázené 6mm výškovými měniči pro lepší zvukové podání, podporu LDAC kodeku a aktivního ANC až do 50 dB.

CMF Buds Pro 2 Autor: CMF by Nothing

Zajímavostí CMF Buds Pro 2 je přítomnost ovládacího kolečka na nabíjecím pouzdře, které má sloužit k různým nastavením sluchátek nebo akcím (změna hlasitosti, vypnutí hovoru apod.). Ta by měla na nabití vydržet až 43 hodin s vypnutým ANC, s jeho aktivací klesá výdrž na hodnotu okolo 30 hodin.

CMF Buds Pro 2 Autor: CMF by Nothing

Ceny a dostupnost? Více než příznivé a prakticky za rohem

Trojice nově představených produktů už prakticky klepe na dveře, jelikož vstoupí do prodeje už za pár dní 12. července, předobjednat je možné už nyní například na e-shopu CMF by Nothing.

CMF Phone 1 bude v konfiguraci 8/128 GB stát 4369 Kč, za větší 256GB úložiště si budete muset připlatit, konkrétně 5999 Kč. Chytré hodinky CMF Watch Pro 2 budou stát 1699 Kč a za sluchátka CMF Buds Pro 2 si společnost řekne 1499 Kč.