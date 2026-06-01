Nová 3D tiskárna Bambu Lab A2L: větší tiskový prostor, modulární hlavy a cena pod 10 tisíc

Bambu Lab dnes oficiálně představil novou 3D tiskárnu spadající do řady A. Nová Bambu Lab A2L nabízí větší tiskový prostor, modulární systém hlav, kompletně automatickou kalibraci a cenu bez AMS méně než 10 tisíc korun.
3D tiskárna, řezačka i umělecká duše zároveň
Novinka je po designové stránce prakticky k nerozeznání od stávající Bambu Lab A1, přesto jsme se dočkali řady vylepšení. Tou největší je nárůst tiskové plochy na 330 × 330 × 325 mm. Druhým největším rozdílem je systém modulárních hlav. Klasickou trysku pro 3D tisk bude možné vyměnit za řezačku (papíru, kůže či látky) nebo modul pro kreslení perem.
Oproti původní A1 dostane Bambu Lab A2L adaptivní kompenzaci vibrací známou z CoreXY tiskáren a servo extruder s uzavřenou smyčkou PMSM, který podporuje aktivní monitorování anomálií, jako je například tisk ve vzduchu, ucpaná tryska nebo „ohryzání“ filamentu podávacími kolečky.
Zajímavostí je také granulovaný tlumič uvnitř těla konstrukce. Jedná se o stovky jemných částic uvnitř dvou uzavřených komor, které do sebe při tisku vzájemně narážejí a kolizemi vyrovnávají vibrace. Podle Bambu Labu se jedná o techniku převzatou z leteckého průmyslu a průmyslových strojů, která se u domácích hobby 3D tiskáren vidí jen zřídka.
Bambu Lab A1 je už nyní možné objednat na oficiálním eshopu, a to za cenu 379 eur (asi 9 200 Kč) za základní verzi a za 489 eur (asi 11 900 Kč) za verzi s AMS Lite. Řezací kit lze objednat spolu s 3D tiskárnou za cenu 63 eur (asi 1 500 Kč), případně samostatně o pár eur dráž.
