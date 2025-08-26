Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S přináší XL tisk i špičkové funkce H2D, ale s výrazně dostupnější cenou

Hardware   Internet

Nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S přináší XL tisk i špičkové funkce H2D, ale s výrazně dostupnější cenou

Dominik Dobrozenský
Včera
5 nových názorů

Sdílet

Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2S
Všechny fotografie
Bambu Lab snižuje cenovou laťku. Nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S nabízí XL tiskovou plochu a technologie dražší H2D, ovšem za cenu podobnou donedávna vlajkové Bambu Lab X1C.

Bambu Lab právě představil zbrusu novou 3D tiskárnu s označením H2S. Jak název napovídá, jedná se o bratříčka dříve oznámené dvoutryskové „vlajky“, s kterou H2S mnohé technologie sdílí. Nová 3D tiskárna má ale jen jednu trysku a o chlup menší (ale stále velký) tiskový objem – a hlavně výrazně nižší cenu. Bambu Lab H2S totiž seženete i pod 30 tisíc korun.

Zdroj: Youtube.com

XL 3D tiskárna bez přemrštěné cenovky

Při březnovém oznámení Bambu Lab H2D část komunity kritizovala příliš vysokou pořizovací cenu. Duální trysky a možnost připojení řezacího laseru sice zněly lákavě, ale cena od 1930 euro za pouhou 3D tiskárnu bez jakéhokoliv příslušenství mnohé odrazovala. Bambu Lab H2S je odpovědí výrobce, jelikož nabízí podobné parametry, ale s daleko přívětivější cenovkou.

3D tiskárna Bambu Lab H2D oficiálně: dvě trysky, laserová řezačka a hromada vylepšení pro kreativní nadšence Přečtěte si také:

3D tiskárna Bambu Lab H2D oficiálně: dvě trysky, laserová řezačka a hromada vylepšení pro kreativní nadšence

Co se výbavy týče, nabízí nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S:

  • tiskovou plochu 340 × 320 × 340 mm,

  • výhřev trysky až na 350 °C a komory na 65 °C,

  • kalibraci pohybu s přesností pod 50 μm,

  • rychlost tisku až 1000 mm/s a akceleraci 20 000 mm/s²,

  • sadu 23 senzorů (a 3 kamer) pro kompletní předtiskovou kontrolu,

  • volitelný 10W laserový modul,

  • systém rychlé výměny trysky bez použití nářadí (známý například z modelů A1 nebo H2D).

Nové 3D tiskárně Bambu Lab H2S se už stihl blíže podívat na zoubek YouTube kanál CNC Kitchen
Zdroj: Youtube.com

Cenou startuje tam, kde doposud Bambu Lab X1C

Na oficiálním Bambu Lab e-shopu vyjde 3D tiskárna H2S s jednotkou AMS 2 Pro na 1399 euro (lehce přes 34 tisíc korun). Samotná 3D tiskárna bez AMS stojí 1149 euro (asi 28 tisíc korun) a za kompletní balík s AMS 2 Pro a 10W laserovým modulem zaplatíte 1999 euro (asi 49 tisíc korun).

CIF25

Nová Bambu Lab H2S tak stojí přibližně stejné peníze, za které se donedávna prodával model X1C. Tento model aktuálně zlevnil na 1049 euro za základní model, 1299 euro s AMS jednotkou a 1419 euro za model s AMS 2 Pro a Bambu Lab AMS hubem.

Sunlu uvádí kryt pro Bambu Lab AMS s integrovanou sušičkou. Dovolí 3D tisk a sušení najednou Přečtěte si také:

Sunlu uvádí kryt pro Bambu Lab AMS s integrovanou sušičkou. Dovolí 3D tisk a sušení najednou

zdroj: Bambu Lab

Vstoupit do diskuse (5 názorů)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

A jaká je například 3D tiskárna, kterou byste si koupil? :)
Dominik Dobrozenský

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI