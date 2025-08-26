Nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S přináší XL tisk i špičkové funkce H2D, ale s výrazně dostupnější cenou

Bambu Lab právě představil zbrusu novou 3D tiskárnu s označením H2S. Jak název napovídá, jedná se o bratříčka dříve oznámené dvoutryskové „vlajky“, s kterou H2S mnohé technologie sdílí. Nová 3D tiskárna má ale jen jednu trysku a o chlup menší (ale stále velký) tiskový objem – a hlavně výrazně nižší cenu. Bambu Lab H2S totiž seženete i pod 30 tisíc korun.
XL 3D tiskárna bez přemrštěné cenovky
Při březnovém oznámení Bambu Lab H2D část komunity kritizovala příliš vysokou pořizovací cenu. Duální trysky a možnost připojení řezacího laseru sice zněly lákavě, ale cena od 1930 euro za pouhou 3D tiskárnu bez jakéhokoliv příslušenství mnohé odrazovala. Bambu Lab H2S je odpovědí výrobce, jelikož nabízí podobné parametry, ale s daleko přívětivější cenovkou.
Co se výbavy týče, nabízí nová 3D tiskárna Bambu Lab H2S:
-
tiskovou plochu 340 × 320 × 340 mm,
-
výhřev trysky až na 350 °C a komory na 65 °C,
-
kalibraci pohybu s přesností pod 50 μm,
-
rychlost tisku až 1000 mm/s a akceleraci 20 000 mm/s²,
-
sadu 23 senzorů (a 3 kamer) pro kompletní předtiskovou kontrolu,
-
volitelný 10W laserový modul,
-
systém rychlé výměny trysky bez použití nářadí (známý například z modelů A1 nebo H2D).
Cenou startuje tam, kde doposud Bambu Lab X1C
Na oficiálním Bambu Lab e-shopu vyjde 3D tiskárna H2S s jednotkou AMS 2 Pro na 1399 euro (lehce přes 34 tisíc korun). Samotná 3D tiskárna bez AMS stojí 1149 euro (asi 28 tisíc korun) a za kompletní balík s AMS 2 Pro a 10W laserovým modulem zaplatíte 1999 euro (asi 49 tisíc korun).
Nová Bambu Lab H2S tak stojí přibližně stejné peníze, za které se donedávna prodával model X1C. Tento model aktuálně zlevnil na 1049 euro za základní model, 1299 euro s AMS jednotkou a 1419 euro za model s AMS 2 Pro a Bambu Lab AMS hubem.
zdroj: Bambu Lab