Nová elektrická Mazda e6 překvapí luxusem i technikou. Tesla by mohla závidět

Novinka se začala před pár týdny prodávat i v České republice, a to ve dvou dojezdových variantách a dvou vybaveních (Takumi a Takumi Plus). Mazda tento vůz sice vyrábí v Číně díky partnerství s Changan Automobile, ale věřím, že design modelu nezarmoutí ani skalní fanoušky Mazdy.
Prostorný a čistý interiér
Model, který vychází z čínské verze Mazda EZ-6, si řadu věcí totiž vzal z klasické Mazdy 6. Velké změny se odehrály především v interiéru. Posezení za volantem nové Mazdy posouvá model k prémiové kategorii, a přestože kokpitu řidiče dominuje obrovská 14,6" obrazovka a inspiraci způsobu ovládání vozu od Tesly nelze přehlédnout, je jízda (měli jsme možnost s jedním z prvních dovezených vozů se krátce svézt) skutečně komfortní.
A pokud se někdo obává absence klasických tlačítek, tak Mazda nabízí zajímavé řešení. Samozřejmě se desítky funkcí ovládají primárně přes velký dotykový displej, ale praktickou možností je nejenom hlasové ovládání (lze tak třeba pustit rádio, přeladit stanici, zavřít okna nebo zahájit telefonický rozhovor), ale také ovládání gesty, kdy například snadno zvednete volaný hovor nebo ztišíte přiložením prstu k puse hlasitost rádia.
Vyzkoušeli jsme obě možnosti během krátké testovací jízdy a vše fungovalo spolehlivě a hlavně rychle. Navíc si můžete na programovatelných tlačítkách na volantu nastavit rychlé ovládání například klimatizace nebo rádia. Z volantu lze ovládat i spoiler, který se ovšem automaticky vysouvá v rychlostech nad 90 km/h. Vůz i díky této vychytávce velmi dobře sedí, a to i ve vyšších rychlostech, v zatáčkách.
Pro posádku na zadních sedadlech je výborná možnost ovládat klimatizaci ve své části vozu pomocí malého displeje umístěného mezi sedadly, zde lze ovládat i zatažení roletky střechy.
Praktické nám také přišlo, že díky Bluetooth připojení a Mazda aplikaci nepotřebujete k nastartování vozu nebo odemknutí dveří vůbec fyzický klíč. Během jízdy určitě využijete i velký head-up displej, který ukazuje mimo jiné pěkně kontrastně cestu, pokud máte zapnutou navigaci, nechybí ani upozornění na značky a omezení rychlosti (naštěstí lze zvukové upozornění vypnout, nechat jen grafické).
Dojezd solidní, spotřeba nízká
Nová Mazda 6e je dostupná ve dvou variantách – s baterií o kapacitě 68,8 kWh a 80 kWh. Menší z nich nabídne dojezd přibližně 480 kilometrů podle uznávané WLTP metodiky, zatímco větší zvládne až 550 kilometrů na jedno nabití. Mazda přitom zachovává tradiční pohon zadních kol.
My jsme měli možnost se svézt v lehčí variantě s menší baterií a dynamika vozu byla výborná – na stovku s ní z místa zrychlíte za necelých 7 sekund. A i ve vyšších rychlostech v kabině neslyšíte prakticky žádný hluk, jenom velmi hutný prostorový zvuk, který se line ze 14 reproduktorů značky Sony.
My jsme se při testovací jízdě pohybovali se spotřebou kolem 15 kWh na 100 km, což je u takto velké (téměř 5 metrů na délku) limuzíny výborná spotřeba. Vůz je totiž na svou velikost docela lehký (necelé dvě tuny), jádrem nízké spotřeby ovšem bude především výborná aerodynamika vozu – podlouhlá kapota, čisté linie a zejména zapuštěné kliky snižují nejenom spotřebu, ale také eleganci vozu.
Nová Mazda 6e navíc přijíždí se zajímavou cenovkou, model s menším dojezdem (ale možností rychlejšího nabíjení – stejnosměrným proudem až o výkonu 165 kW) se pohybuje kolem milionu korun (pokud vám bude stačit nižší výbava Takumi).
