Nová GeForce RTX 4070 s levnější pamětí opravdu bude. Už jsou známy celé specifikace

Před několika dny jsme informovali o tom, že by Nvidia mohla chystat levnější model GeForce RTX 4070, který by opustil paměti GDDR6X. Těch má Nvidia údajně nedostatek, kvůli čemuž prý tento měsíc zredukovala plán výroby právě grafik GeForce RTX 4070, jichž patrně vznikne nedostatek. Ze začátku se zdálo, že zprávy o RTX 4070 s obyčejnou GDDR6 mohou být jen spekulativní, ale zřejmě ne. Opravdu je připravována a již máme parametry.

Informaci o GDDR6 verzi karty GeForce RTX 4070, zdá se, potvrdil leaker MEGAsizeGPU, který sdělil i interní označení tohoto modelu – PG141 SKU 347. Toto naznačuje, že informace nebyly pouze spekulativní a Nvidia na takovéto kartě opravdu pracuje. Respektive, možná je pravděpodobnější, že návrh grafiky s touto kombinací specifikací byl dávno rozpracován spolu se standardní GeForce RTX 4070 a s GeForce RTX 4070 Super a nyní bude takříkajíc jen vytažen z šuplíku, protože situace se zásobami pamětí GDDR6X po něm volá.

Podle MEGAsizeGPU by GeForce RTX 4070 „GDDR6“ zřejmě mohla používat paměti běžící na efektivním taktu 20 GHz. To by bylo patrně poprvé, co Nvidia takto rychlou GDDR6 použije, protože u jejích ostatních karet se používá maximálně takt 18,0 GHz (efektivně). Pokud by se to potvrdilo, bylo by to plus. Sice by grafika pořád měla nižší propustnost proti standardní verzi s 21,0GHz pamětí GDDR6X, ale rozdíl by se výrazně zmenšil, propustnost by dosahovala 480 GB/s, zatímco s GDDR6X je to 504 GB/s (deficit by byl jen −4,8 %).





Kromě paměti zcela stejné specifikace

Důležitá část zprávy nicméně je, že ostatní specifikace se nemají změnit. Tedy sběrnice zůstane 192bitová, paměť bude mít kapacitu 12 GB, L2 cache kapacitu 36 MB a samotné GPU (čip AD104) by mělo nadále 5888 shaderů (48 SM). Takty GPU budou 1920 MHz (základ) až 2475 MHz (boost).

Také TDP by tedy mělo zůstat stejné, 200 W. Pokud se ukáže, že paměti GDDR6 mají nižší spotřebu než GDDR6X, teoreticky by se uspořený rozdíl mohl projevit ve vyšších skutečných taktech GPU během hraní, ale to se teprve uvidí. Spíše je asi třeba počítat s tím, že tato karta bude mít drobně horší výkon kvůli oné snížené propustnosti.

Founders Edition verze GeForce RTX 4070 Autor: Nvidia

Zatím není jasné, v jak velkém počtu se tyto grafiky objeví na trhu. Nvidia by jimi mohla pouze překlenovat dočasný nedostatek grafik GeForce RTX 4070 s GDDR6X, který by prý měl být největší v Číně. Nemuselo by tedy jít o globální model. Také by mohl být vyráběný třeba jen pro OEM trh.

Nicméně když už se Nvidia a výrobci grafik budou dělat s novým modelem grafiky a PCB, dávalo by asi smysl vyrábět ho dlouhodoběji. Tudíž se tato grafika může objevit v širších počtech i na našem trhu, možná i s nějakým oficiálnějším oznámením či odhalením. Pokud by jí Nvidia například oficiálně nasadila nižší cenu, mohlo by jít o atraktivní model. Nižší cena je teoreticky možná, nebo alespoň výrobní náklady modelu s pamětí GDDR6 by mohly být o něco nižší. Ale cena zatím není známa, takže nevíme, zda by reálně opravdu tyto karty stály v obchodech méně.

Zdroje: MEGAsizeGPU (1, 2), VideoCardz