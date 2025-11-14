Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová generace dronu DJI Neo 2 už nebude narážet do stromů. A jako bonus si zachová nízkou cenu

Nová generace dronu DJI Neo 2 už nebude narážet do stromů. A jako bonus si zachová nízkou cenu

Matěj Vlk
Dnes
Dron je nově vybaven lidarem a pokročilejším kamerovým systémem pro sledování překážek. Má větší úložiště, přistane do ruka a pořád stojí pakatel.

Miniaturní dron DJI Neo se stal jedním z nejlepších modelů pro nezkušené dronisty. Přišel s velmi nízkou cenou, a především maximálně zjednodušeným ovládáním, které je postaveno kolem režimu automatického sledování a dalších přednastavených režimů autopilota.

Nyní DJI přišlo s 2. generací, která doplňuje několik důležitých funkcí rozšiřujících rozsah použití. I přesto si zachovává snadné ovládání a výhodnou cenu.

S lidarem a dvouosým gimbalem

Hlavní novinkou, která má výrazně zkvalitnit detekci překážek, je lidar v přední části dronu. Ten je v detekci překážek mnohem přesnější než kamera, na kterou se spoléhala 1. generace. Dálkoměr totiž využívala pouze pro přistávání.

DJI Neo 2 už díky lidaru bude možné vzít do náročnějšího terénu jako je les, kde se i v režimu autopilota bude sám vyhýbat stromům. Zadní část dronu potom výrobce vybavil širokoúhlými kamerami. Při automatickém ovládání může dron vyvinout maximální rychlost 12 m/s.

DJI Neo 2

Nejdražší sada obsahuje i brýle pro POV ovládání. Vyjde na 14 590 Kč

Autor: DJI

Pro lepší stabilizaci potom gimbal dostal i pohyblivou druhou osu, což umožní jak stabilnější záběry při nárazech větru, tak při sledování rychlejších pohybů osob. Dron mimochodem nově umí přistávat do dlaně a reaguje na gesta. Samozřejmostí je selfie režim, který může pořídit tři fotky po sobě v různých kompozicích.

Hardwarové úpravy, mezi něž je třeba započítat i nový stavový displej na přední straně, způsobily mírný nárůst hmotnosti. Letová doba se ale o minutu prodloužila na teoretických 19 minut v ideálních podmínkách.

Zlepšily se i parametry samotné kamery, která nově umí natáčet i v rozlišení 4K při snímkové frekvenci 60 fps a v režimu slo-mo při 100 fps. I kvůli tomu se zvětšila interní uživatelská paměť na 49 GB. Paměťové karty ale nejsou ani u druhé generace podporovány.

Od 6 do 15 tisíc

Samotný dron přijde na 5 990 Kč a je tedy o tisícovku dražší než první generace. Jak je u DJI zvykem, nabízí hned několik sad, které se liší dodávaným příslušenstvím:

  1. DJI Neo 2 Fly More Combo (2 baterie): 8 290 Kč
  2. DJI Neo 2 Fly More Combo RC-N3 (2 baterie + ovladač + transceiver): 9 990 Kč
  3. DJI Neo 2 Fly Motion Fly More Combo (2 baterie, ovladač, transceiver, POV brýle): 14 590 Kč

Zmíněný transceiver se připevňuje přímo na dron dovybaví jej výkonnějším rádiovým modulem s dvěma anténami, které prodlouží dosah pro ruční ovládání dronu.
Zdroj: DJI

