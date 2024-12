Nová GPU Radeon: AMD bude nabízet kartu s 16GB pamětí za levnější cenu

Včera jsme psali podobě nové grafiky AMD, Radeonu RX 9070 XT chystaném na příští měsíc. Ten má podle čínských zdrojů mít 260–270W TDP a frekvence okolo 2,8 GHz v základu a až 3,0–3,1 GHz v boostu. Krátce poté se k němu sešly ještě další detaily a také první novinka k levnější verzi Radeon RX 9070 „ne XT“. U té se očekávalo, že bude mít paměť skrouhnutou na 12 GB a s ní i paměťovou propustnost. Ale skutečnost je lepší.

V obchodech na konci ledna

První informace se týká termínu vydání. Podle webu Benchlife, který vydal některé vlastní zjištění poté, co se objevily zvěsti na fóru Chiphell, AMD karty odhalí na CES 2025 (jak se všeobecně čeká) a reálné vydání v tom smyslu, že se grafiky objeví v obchodech, má údajně nastat na konci stejného měsíce – tedy ledna. A týkat se má prý nejen Radeonu RX 9070 XT, ale i levnějšího Radeonu RX 9070. Je možné, že se tedy obě verze začnou prodávat současně, místo aby mezi nimi byl odstup.

Vydání by možná mohlo být provedeno současně s vydáním procesorů Ryzen 9 9950X3D a Ryzen 9 9900X3D, tedy šestnáctijádra a dvanáctijádra architektury Zen 5 s 3D V-Cache. Podle leakera s přezdívkou Hoang Anh Phu by se ve stejném termínu mohla dostat ven už i technologie FSR4, ale tam není jasné, zda nepůjde jen o papírové odhalení jejích detailů a „vydání“ ve smyslu veřejné dostupnosti pro vývojáře, protože implementace ve hrách pravděpodobně může trvat ještě nějakou dobu, i když třeba nějaká spolupráce probíhala předem.





Benchlife také potvrzuje, že TDP některých nereferenčních karet bude přes 300 W (až 330 W), ale údajně nemá informace o onom 260–270W referenčním TDP. To teoreticky otevírá možnost, že oněch 330 W je nakonec referenční hodnota. Benchlife ovšem také píše, že podle jeho zdrojů ještě specifikace kolující po internetu nejsou finální, takže se některé parametry mohou změnit.

12+4pinový konektor Autor: Ľubomír Samák / HWCooling

Radeony RX 9000 nebudou používat problémové konektory

Co už se však asi nezmění, jelikož PCB jsou v tomto už asi hotová, je způsob napájení. Benchlife píše, že standardně budou karty mít obvyklé 8pinové konektory pro napájení. Ty by měly být u Radeon RX 9070 XT dva, i když nereferenční karty možná mohou mít tři. AMD podle tohoto zdroje nepožaduje na rozdíl od Nvidie použití 12+4pinového konektoru, který provázely problémy s nespolehlivostí a přehříváním, které poškozovalo kabely i karty (a někdy i zdroje). Zároveň ale asi není ani zakázané, aby výrobci 12+4 konektor použili, takže na nějakých kartách by být mohl.

Obě karty s Navi 48 mají plnou kapacitu paměti

V předchozí generaci vydalo AMD s čipem Navi 32 jednu kartu s plnou 16GB pamětí a 256bitovou sběrnicí (RX 7800 XT), ale druhý model (RX 7700 XT) měl sběrnici osekanou na 192 bitů a jen 12GB paměti. Spíše jsme čekali, že teď u grafik, které jsou založené na čipu Navi 48 (který Navi 32 patrně nahrazuje) to bude stejné. Tedy že model RX 9070 XT sice bude mít 16 GB paměť, ale RX 7700 XT dostane jen 12 GB, což také znamená zúženou sběrnici (192 bitů místo 256 bitů) a tím i o 25 % zhoršenou propustnost, která ovlivní výkon i tehdy, pokud na něj omezená kapacita vliv ještě nemá.

Ovšem máme doklad, že tentokrát to bude vypadat spíše jako u Radeonů RX 580 a RX 570. Na internet totiž unikl seznam chystaných karet Asusu a z jejich názvů je patrné, že nejen Radeon RX 9070 XT bude mít 16GB paměť, ale i levnější karta Radeon RX 9070 (bez XT). V kódech modelů je totiž řetězec O16G, který kapacitu prozrazuje.

TUF-RX9070XT-O16G-GAMING

TUF-RX9070-O16G-GAMING

PRIME-RX9070XT-O16G

PRIME-RX9070-O16G

To znamená i to, že Radeon RX 9070 si zachová 256bitcovou šířku pamětí. AMD u něj sice může zvolit nižší takt čipů GDDR6, ale z velké části bude propustnost pamětí zachována. Navíc je zde výhoda, že kartě nedojde tak brzo dech v budoucích hrách s většími texturami a větší náročností na objem dat, jako to hrozí 12GB kartám. Radeon RX 9070 se tedy začíná vybarvovat jako potenciálně zajímavá karta. To však bude záležet i na tom, jakou dostane cenu. Pokud bude příplatek na model XT jen malý, může pořád být výhodnější ten.





