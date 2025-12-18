Nová grafika AMD šetří na spotřebě, ale ne na paměti: Radeon RX 9060 XT LP potichu vydán

Letos uvedená nová generace GPU Radeon s architekturou RDNA 4 vyprodukovala jen několik málo modelů karet. Vypadá to, že k nim teď přibude nová (teprv šestá) desktopová herní grafika. Ta je sice založená na stejném čipu, ale bude zajímavá sníženou spotřebou a tím vyšší energetickou efektivitou, což by mohlo být atraktivní v tichých a kompaktních Mini-ITX sestavách (nebo až vám kvůli AI datacentru za rohem zdraží elektřinu).
Radeon RX 9060 XT LP
AMD bez toho, že by předem unikly nějaké zprávy o přípravách, vydalo potichu nový model grafiky – Radeon RX 9060 XT LP. Ten je z velké části založený na konfiguraci Radeonu RX 9060 XT, což není nic nového, ale odlišnost je ve snížené spotřebě, a to je dnes vítaná věc. Ono LP je zkratka pro „Low Power“, podle popisu či motta karty na webu AMD („Immersive Experiences at Lower Power“).
Radeon RX 9060 XT LP používá plnou konfiguraci čipu Navi 44 s 2048 shadery, 32 Ray Acceleratory a 64 AI Acceleratory (32 CU architektury RDNA 4). AMD už má specifikace na webu, ale nejsou úplné, takže nevíme přesné frekvence. Je však sděleno, že karta má hrubý matematický výkon 25 TFLOPS ve výpočtech FP32 (a 400 TFLOPS/800 TOPS na AI jednotkách při výpočtech FP8 a INT4).
V porovnání s tím základní Radeon RX 9060 XT (jehož takty jsou 2530 MHz coby „Game Clock“ a 3130 MHz jako „Boost“) má uvedeno 25,6 TFLOPS v FP32 a 410/821 TFLOPS/TOPS v AI. Tyto údaje o teoretickém výpočetním výkonu jsou vždy odvozené od oficiálního taktu boostu, takže trojčlenka vyvodí, že úsporná verze Radeon RX 9060 XT LP má referenční frekvenci boostu přesně 3050 MHz. Herní frekvenci neznáme, ale reálný výkon se každopádně bude odvíjet od toho, jaký takt v provozu GPU udrží. Je možné, že rozdíl proti běžné verzi karty RX 9060 XT bude větší, než na co by ukazoval rozdíl v boostových taktech, který je jen 2,5 %.
Spotřeba je snížena o něco více – při referenčních parametrech má karta RX 9060 XT LP mít celkovou spotřebu 140 W, zatímco běžná verze XT vydaná v létě má základní TDP 160 W (nový model má tedy mít o 12,5 % nižší spotřebu). Karta má oficiální požadavek na výkon zdroje 450 W (což je ale jen v případě, že máte relativně úsporný procesor), stejná hodnota je však předepisována už pro základní RX 9060 XT při jeho referenční 160W spotřebě.
Nicméně, v praxi se většina karet prodává přetaktovaná a takové modely mají i navýšenou spotřebu (a potažmo požadavky na zdroj). V konkrétních srovnáních by potom Radeon RX 9060 XT LP mohl vycházet výrazně efektivněji a úsporněji než přetaktované modely RX 9060 XT – pokud se u karty LP budou výrobci držet doporučené hodnoty 140 W.
Kartě naštěstí zůstává 16 GB paměti GDDR6 s propustností 320 GB/s (efektivní takt 20 GHz), nedošlo tedy ke krácení kvůli aktuálnímu průšvihu s nedostupností a vysokými cenami pamětí způsobenému mánií kolem umělé inteligence. Jako u modelu XT bude s propustností paměti pomáhat 32MB Infinity Cache.
Referenční návrh Radeonu RX 9060 XT, existuje ovšem jen pro propagační účely. Běžně tento design nebude v prodeji
Jinak by karta „LP“ měla podporovat všechny technologie spojené s architekturou RDNA 4. Tedy například podporu DisplayPortu 2.1a a HDMI 2.1b pro monitory, enkódování i dekódování videa ve formátu AV1 a také technologie FSR 4 „Redstone“ ve hrách. Až na provozní vlastnosti a o něco nižší výkon by tedy měla být plně ekvivalentní výkonnějšímu, ale méně úspornému Radeonu RX 9060 XT 16 GB.
Cena a dostupnost? Neznámé
Uvedení karty na trh proběhlo potichu bez nějakého velkého oznámení. Firma nesdělila nic o tom, kdy se karta začne prodávat nebo jaká bude její doporučená cena. Je možné, že půjde o OEM model, který byste potom našli v hotových sestavách (i když tam by se spíš teď dala čekat 8GB karta kvůli stoupající ceně pamětí). Specifikace modelu má však AMD na svém mezinárodním webu anglicky, takže by tentokrát nemělo jít o kartu zamýšlenou speciálně pro čínský trh.
Zdroje: AMD, VideoCardz