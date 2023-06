HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless: lehká jako pírko a bez zbytečných barviček (recenze)

Obsah balení:

Krabička myši HyperX Pulsefire Haste 2 obsahuje mimo myš hned několik fajn vychytávek, na které se určitě stojí alespoň v krátkosti podívat. V první řadě dostanete samotnou myš, dále pak USB-C/USB kabel o délce přibližně 1,9 metru a 2,4GHz USB přijímač.

HyperX vměstnal do malé krabičky poměrně široké příslušenství Autor: Cnews

Tím to ale nekončí a HyperX vám do krabičky přibalí bezdrátový přijímač, sadu náhradních PTFE klouzacích ploch a sadu gumových nálepek, které si můžete nalepit na boky myši a samotná tlačítka, čímž by se měl zlepšit celkový úchop. A nejen těmito drobnostmi, které vám HyperX dá do krabičky, si vás začne pomalu získávat.

Parametry:

Rozhraní: bezdrátově 2,4 GHz Lighespeed

Bluetooth 5.0

USB kabelem o délce 1,9 metru Senzor: optický HyperX 26K, akcelerace 50G Rozsah rozlišení: 200 – 26 000 DPI Počet tlačítek: 6 Spínače: HyperX Switch (životnost až 100 milionů kliků) Podsvícení: RGB podsvícení, software HyperX NGENUITY Rozměry a hmotnost: 124,3 × 38,2 × 66,8 mm, 61 g Baterie: 370 mAh, výdrž až 100 hodin nabíjení přes USB-C Funkce: PTFE klouzací patky

tvorba vlastních profilů

detekce úspory energie

Design a zpracování:

Na první pohled vypadá nová Pulsefire Haste 2 jako obyčejná myš za pár stovek a kdyby na myši nebylo velké logo HyperX, pravděpodobně by si vás co do designu ani nezískala. Ostatně vzhled není primární faktor, kterým společnost chce zaujmout. Díky symetrickému provedení můžete myš používat i v levé ruce.

Hlavní tahák nové Pulsefire Haste 2 tkví v její nízké hmotnosti 61 g, vysokou výdrží baterie až 100 hodin, duální možností připojení a hlavně novým senzorem HyperX 26K. Pojďme na to ale popořadě. Myš se s rozměry 124,3 × 38,2 × 66,8 mm a již zmíněnou hmotností 61 g velmi příjemně drží v ruce, byť použité plasty na první úchop působí poměrně levným dojmem. Ten ale rychle odezní, jelikož při používání nikde nic nevrže a tělo myši působí lehkým a zároveň pevným dojmem.

Jednou z hlavních výhod myši je hmotnost pouhých 61 gramů Autor: Cnews

Pokud se řadíte mezi fanoušky barviček, musím vás trochu zklamat. Nová Pulsefire Haste 2 neobsahuje až na podsvícené kolečko myši žádné RGB prvky a samotné nastavení podsvícení rovněž není žádná hitparáda. K dispozici máte pouze 3 světelné režimy – statický, „dýchání“ a opakující se barvy. Rozvržení myši je poměrně standardní, tedy hlavní tlačítka doplněná o středové kolečko a tlačítko pro změnu DPI. Na boku se pak nachází další dvojice tlačítek společně s decentním nápisem HyperX.

Příznivci RGB podsvícení v případě nové Pulsefire Haste 2 moc nepochodí Autor: Cnews

Hlavní dominantou spodní strany je senzor HyperX 26K s akcelerací 50G a maximální rychlostí 650 IPS. Skrze software můžete nastavit rozlišení od 200 do až 26 tisíc DPI. Vespod se dále nachází přepínač mezi připojením přes USB dongle/Bluetooth a sada PTFE klouzacích ploch. Pochvalu zaslouží HyperX také za otvor, do kterého je možné uschovat malý USB dongle pro případné přenášení.

Tlačítka a spínače:

Na těle HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless se nachází celkem 6 tlačítek:

levé a pravé tlačítko,

kolečko myši,

tlačítko pod kolečkem sloužící pro změnu DPI,

dvojice tlačítek na levém boku.

Stisk obou hlavních tlačítek je ideální a možný po celé jejich ploše, což nahrává i lidem s kratšími prsty. Vzhledem k nízké hmotnosti je myš vyloženě stavěná pro rychlé a kompetitivní hraní, od které bych zároveň očekával minimální sílu nutnou pro stisk tlačítek. A přesně to je další lákadlo této myši.

Spínače HyperX nepotřebují téměř žádnou sílu pro stisk a zároveň nabízejí jasnou zvukovou i hmatovou odezvu při stisku, která však ne každému může vyhovovat. HyperX garantuje životnost až 100 milionů stisknutí pro každé tlačítko. Malou sílu pro stisk potřebuje i středové kolečko, což obecně hodnotím u všech myší jako velké plus.

Software:

Všechna tlačítka jsou plně programovatelná, byť myš neobsahuje žádnou integrovanou paměť. Pro jakoukoliv změnu tak budete muset vstoupit do softwaru HyperX NGENUITY, který je volně k dostání na oficiálních stránkách společnosti. Software je celkově jednoduše pojat a pokud jste někdy měli nebo máte jakékoliv periférie od HyperX, budete v prostředí programu jako doma. Po jeho otevření se dostanete do hlavního menu, z kterého je možné dostat se do některého z připojených periférií zobrazených v levé liště. Kliknutím na myš se dostanete do jednoduchého rozhraní rozděleného do tří hlavních kategorií:

Lights – nastavení RGB podsvícení a světelných efektů,

– nastavení RGB podsvícení a světelných efektů, Buttons – přiřazení akcí jednotlivým tlačítkům a tvorba maker,

Sensor – nastavení DPI.

Nad tímto nastavením se nachází další sada tlačítek sloužících pro nastavení vzorkování, upozornění při nízké hladině baterie nebo tvorbě vlastních presetů. Ty nejsou uloženy v myši, ale v programu samotném a pro jejich změnu je třeba buď nastavit vlastní makro nebo změnu režimu provést manuálně.

Závěr:

Několikatýdenní testování myši byla opravdu zábava. Jako hráč počítačových her jsem myš otestoval nejen po pracovní, ale hlavně po herní stránce. Při práci jsem oceňoval zejména nízkou sílu potřebnou pro stisk tuhého kolečka, při hraní pak nízkou hmotnost 61 g a jistotu úchopu. Palec nahoru dostává myš také za velkou výdrž. Pokud myš budete používat pár hodin denně a jednou za měsíc ji necháte přes noc v nabíječce, nikdy se nedostanete na nulu.

Pokud bych měl přesto něco nové Pulsefire Haste 2 Wireless něco vytknout, mohla by to být menší absence podsvícených RGB prvků, absence paměti pro uložení vlastních profilů nebo až příliš hlasitý stisk tlačítek. Je ale jasné, že inženýrům v HyperX šlo hlavně o extra nízkou hmotnost a přidání jakéhokoliv prvku by zvyšovalo výslednou gramáž. Pokud máte rádi extra lehké a extra přesné herní myši, mohu vám novou HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless ihned doporučit.