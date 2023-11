Nová NAND zrychluje PCIe 5.0 SSD: Corsair MP700 Pro s rychlostí 12,4 GB/s a spotřebou až 11,5 W

Když přišla na trh SSD využívající technologii PCI Express 5.0, většina na trhu dostupných modelů přinesla sekvenční rychlosti „jen“ okolo 10 GB/s. Použité řadiče Phison E26 sice měly být schopné dosáhnout až cca 12,5 GB/s, ale ukázalo se, že s většinou na trhu dostupných čipů se dostanou právě jen na onu nižší úroveň mezi 9500 – 10 000 MB/s. Naštěstí se to ale lepší a přicházejí už i ty 12,5GB/s modely, slibované již před rokem.

Jedním z takových SSD je nyní vydaný Corsair MP700 Pro. Ten je upgradem PCIe 5.0 ×4 modulů Corsair MP700, které používají řadič Phison E26 a právě patřily k oněm SSD běžících v 10 GB/s kategorii. Šlo i o jeden z úplně prvních takových modulů, které šly pořídit.

Corsair MP700 Pro: Upgrade NAND pro plný výkon E26

Corsair nyní vydává verzi MP700 Pro, která vznikla tak, že ke stejnému řadiči (velmi podobné je i použité PCB) byla přidána 3D NAND se záznamem TLC používající rozhraní s efektivní rychlostí 2000 MT/s místo předchozích čipů komunikujících na efektivní rychlosti 1600 MT/s. Mělo by podle recenzí jít o 1Tb čipy s 232 vrstvami od Micronu.

Modul Corsair MP700 Pro je nabízen ve variantách s kapacitami 1 TB a 2 TB v provedení M.2 2280. Později by měla být také 4TB varianta – má vyjít letos v zimě. Používá mezipaměť DRAM typu DDR4, které by mělo být dokonce 4 GB u 2TB modulu (pravděpodobně 2 GB u 1TB kapacity), a samozřejmě také rozhraní PCI Express 5.0 ×4 s protokolem NVMe 2.0.





Corsair MP700 Pro Autor: Corsair

Corsair uvádí, že tyto moduly dosáhnou sekvenčních rychlostí až 12 400 MB/s při čtení a až 11 500 MB/s v zápisu (to bude pravděpodobně pro zápis do pseudoSLC cache). V náhodném přístupu pak 1 500 000 IOPS při čtení a až 1 600 000 IOPS v zápisu. Firma neuvádí rozpis těchto výkonnostních ukazatelů pro jednotlivé modely, takže není jisté, zda třeba 1TB model není o něco pomalejší.

Vysoké rychlosti čtení mají být užitečné například ve hrách využívajících technologii DirectStorage pro načítání textur, highendová herní PC asi mají být hlavním cílovým působištěm.

Velký aktivní chladič nebo voda

Moduly s řadičem Phison E26 prosluly relativně vysokou spotřebou, která způsobila, že některé trpí throttlingem nebo se vypínají kvůli přehřátí, pokud jim nestačí chlazení. Corsair to řeší hodně vysokým pasivním chladičem, který má namontovaný 25mm ventilátor. Netypicky ne na horní straně, ale u konektoru, takže profukuje pasiv podélně. Mohl by tak snad fungovat efektivněji, zvlášť pokud tímto směrem ve skříni počítače bude přicházet studený vzduch od předních ventilátorů.

Corsair MP700 Pro Autor: Corsair

Současně ale také bude v prodeji verze Corsair MP700 Pro Hydro X, která má místo tohoto chladiče měděný vodní blok se standardními závity pro čtvrtpalcové fittingy, takže se pak tento chladič připojí na custom vodní okruh. Vedle těchto dvou chlazených verzí by měly v nabídce být i levnější moduly bez chladiče určené pro základní desky s vlastním pasivem. U toho ale bude třeba sledovat, zda má dostatečnou chladicí schopnost.

Corsair MP700 Pro Hydro X Autor: Corsair

Spotřeba chladiči odpovídá, na poměry SSD je extrémní. V klidu naštěstí SSD má patřičné úsporné režimy a příkon je nižší než 85 mW, ale v zátěži může dosahovat až 11,5 W (což by měl být nárůst proti modelu MP700, kde Corsair uváděl 10,5 W). V notebooku by to asi byl dost problém, v desktopu by to účinný aktivní chladič dodávaný z výroby asi měl zvládat.

Je ale také třeba říct, že v kontextu highendového PC či pracovní stanice není až tak důvod si stěžovat, že NVMe SSD bere v zátěži 12 W místo dřívějších 7–9 W (zvlášť když v klidu je spotřeba zanedbatelná). I „mainstreamové“ procesory Intelu jsou nyní v zátěži schopné brát 300 W (nemluvě třeba o 360W Threadripperech) a už i ve hrách je často příkon v pásmu 150–200 W, o spotřebě herní grafické karty nemluvě. Tato SSD se v tom tedy zcela ztratí, a pokud to nebude začátek delšího trendu neustálého zhoršování žravosti (jako u těch CPU a GPU), pak je problém skutečně jen v tom, že je třeba zajistit účinné chlazení.

Podle Corsairu už by tato SSD měla být oficiálně v prodeji. 1TB verze má oficiálně stanovenou cenu 180 $ / 4900 Kč / 199 € (za holý modul) a 2TB má oficiálně stát 300 $ / 8100 Kč / 332 €. Vydání se má týkat také partnerských distributorů, takže by snad moduly měly být v nabídce brzo i u nás, i když teď je například Heureka ještě nenachází. Recenze už také byly publikovány, viz např. ComputerBase.

Zdroje: AnandTech, Corsair, ComputerBase